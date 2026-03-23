Attore emergente ma già protagonista di progetti di grande spessore, Davide Mancini si sta ritagliando uno spazio sempre più interessante nel panorama audiovisivo italiano. Dalla formazione al Teatro Stabile di Genova fino alle collaborazioni con registi come Marco Bellocchio e interpreti del calibro di Alessandro Gassmann, il suo percorso è fatto di studio, disciplina e una forte consapevolezza emotiva.

Dietro i suoi personaggi non c’è mai una semplice interpretazione, ma un lavoro profondo di ricerca umana. In questa intervista ci racconta come è nata la sua passione, le esperienze sul set e la sua visione del mestiere dell’attore, tra cinema, televisione e teatro.

Mi ha aiutato a riconoscere il mio valore e a trovare una posizione nel mondo. Poi è arrivato il Teatro Stabile di Genova: lì è diventata una scelta consapevole. Ho iniziato a studiare seriamente e da quel momento non ho più separato le due cose: studiare un personaggio e capire me stesso sono diventati lo stesso gesto.

Mi invitarono a seguire un corso extracurricolare di teatro e lì è cambiato qualcosa. Venivo da anni difficili, segnati anche da episodi di bullismo legati al mio peso e alle mie origini meridionali. Il teatro è stato il primo luogo in cui non dovevo difendermi, ma potevo finalmente esprimermi.

Ascoltarlo era già una forma di lavoro, anche quando non sembrava. Sul set mi ha fatto sentire sempre a mio agio e questo ha permesso di costruire qualcosa di autentico tra i nostri personaggi.

È stato un incontro che è andato oltre il set. Alessandro Gassmann ha una generosità rara: nei momenti fuori dalle riprese si raccontava, parlava del suo percorso artistico, di episodi personali e del rapporto con suo padre, Vittorio Gassman.

È lì che il personaggio diventa vivo: quando smette di essere una funzione narrativa e diventa una persona.

Ho lavorato sulla sua umanità, sulla sua dolcezza, soprattutto nel rapporto con suo figlio. Per me era importante che lo spettatore non si limitasse a giudicarlo, ma riuscisse, anche solo per un attimo, a comprenderlo.

Quello che mi ha colpito è la sua voglia di riscatto. Luciano Quintavalle è un uomo che cerca di ridefinirsi, di trovare un posto diverso nella vita, attraversando contraddizioni anche molto forti.

Se dovessi parlargli, direi che ho provato a rispettare il suo rigore, ma anche il peso umano che si porta dietro. Perché dietro ogni decisione c’è sempre qualcosa che non si dice ad alta voce, ma che un attore deve saper custodire dentro di sé.

È iniziato in modo molto diretto: mi sono proposto come spalla per i provini di “Esterno Notte”.

Per un mese ho avuto la possibilità di osservare da vicino il lavoro con gli attori: è stata una palestra incredibile. A un certo punto mi ha dato la possibilità di entrare nel percorso dei provini e, dopo cinque provini, mi ha affidato il ruolo di Mario Moretti.

Quello che spesso non si vede è che anche nei lavori successivi nulla è stato scontato. Anche per “Portobello” ho dovuto affrontare e superare cinque provini.

Per me questo è fondamentale, perché significa che ogni volta si riparte da zero e il rapporto si costruisce sul lavoro, non sulle certezze.