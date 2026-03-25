Cosmo, "Incanto" nuovo singolo: album "La Fonte" il 17 aprile e tour matinée

Cosmo, “Incanto” è il nuovo singolo in attesa dell’album “La Fonte”: in uscita il 17 aprile per Columbia Records
Il brano prodotto con Alessio Natalizia (Not Waving) anticipa il disco a dieci anni da “L’ultima festa”. Estate 2026 con i concerti matinée, il 15 agosto al Locus Festival di Ostuni
Prosegue il percorso di avvicinamento a “La Fonte”, il nuovo album di Cosmo in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records: “Incanto” è il nuovo singolo estratto, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Un brano sospeso tra trasformazione e ricerca di sé
“Incanto” si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita: un tempo che si dilata, perde consistenza e lascia emergere una percezione sospesa, in cui corpi si muovono, le identità si confondono e tutto sembra trasformarsi.
Al centro resta un bisogno essenziale: non perdersi mentre tutto cambia. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi anche solo per un istante. È proprio lì che nasce l’incanto.
Il senso di sospensione è amplificato anche dall’uso dell’autotune, impiegato non come correzione ma come strumento espressivo, un effetto straniante che avvolge il brano in una sorta di nebbia sensoriale.
Il sodalizio con Alessio Natalizia
Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – il nuovo album “La Fonte” si inserisce nel secondo capitolo del loro percorso condiviso, dando seguito a un sodalizio artistico inaugurato con il disco “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e ormai consolidato.
A dieci anni da “L’ultima festa”
“La Fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).
I concerti matinée: tour estivo al mattino
In occasione dell’uscita del nuovo album Cosmo ha annunciato nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée.
Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata.
La Fonte – Matinée Tour 2026
- 24 maggio – Milano @ mi ami FESTIVAL
- 2 giugno – Firenze @ Decibel Presents
- 5 luglio – Cesenatico (FC) @ acieloaperto festival
- 12 luglio – Bard (AO) @ Forte di Bard
- 12 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest
- 15 agosto – Ostuni (BR) @ Locus Festival
Calendario in aggiornamento. Info e biglietti su dnaconcerti.com.