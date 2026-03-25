Cosmo, "Incanto" nuovo singolo: album "La Fonte" il 17 aprile e tour matinée

Il brano prodotto con Alessio Natalizia (Not Waving) anticipa il disco a dieci anni da “L’ultima festa”. Estate 2026 con i concerti matinée, il 15 agosto al Locus Festival di Ostuni

Prosegue il percorso di avvicinamento a “La Fonte”, il nuovo album di Cosmo in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records: “Incanto” è il nuovo singolo estratto, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un brano sospeso tra trasformazione e ricerca di sé

“Incanto” si sviluppa più come uno spazio da attraversare che come una forma definita: un tempo che si dilata, perde consistenza e lascia emergere una percezione sospesa, in cui corpi si muovono, le identità si confondono e tutto sembra trasformarsi.

Al centro resta un bisogno essenziale: non perdersi mentre tutto cambia. Cercarsi, ritrovarsi, riconoscersi anche solo per un istante. È proprio lì che nasce l’incanto.

Il senso di sospensione è amplificato anche dall’uso dell’autotune, impiegato non come correzione ma come strumento espressivo, un effetto straniante che avvolge il brano in una sorta di nebbia sensoriale.

Il sodalizio con Alessio Natalizia

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – il nuovo album “La Fonte” si inserisce nel secondo capitolo del loro percorso condiviso, dando seguito a un sodalizio artistico inaugurato con il disco “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e ormai consolidato.

A dieci anni da “L’ultima festa”

“La Fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

I concerti matinée: tour estivo al mattino

In occasione dell’uscita del nuovo album Cosmo ha annunciato nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée.

Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata.

La Fonte – Matinée Tour 2026

24 maggio – Milano @ mi ami FESTIVAL

– Milano @ mi ami FESTIVAL 2 giugno – Firenze @ Decibel Presents

– Firenze @ Decibel Presents 5 luglio – Cesenatico (FC) @ acieloaperto festival

– Cesenatico (FC) @ acieloaperto festival 12 luglio – Bard (AO) @ Forte di Bard

– Bard (AO) @ Forte di Bard 12 agosto – Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest

– Lamezia Terme (CZ) @ Color Fest 15 agosto – Ostuni (BR) @ Locus Festival

Calendario in aggiornamento. Info e biglietti su dnaconcerti.com.