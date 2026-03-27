Confessioni intime, paura, amore e il coraggio di voltare pagina. Corinne Clery si racconta senza filtri a Monica Setta nella puntata di Storie al Bivio in onda sabato 28marzo alle 15.30 su Rai 2, in un’intervista che tocca i temi più profondi e delicati della sua vita: il malore che l’ha costretta ad abbandonare il teatro, il matrimonio in arrivo con il compagno Claudio e la dolorosa vicenda familiare con il figlio.

Un racconto a cuore aperto che rivela un momento di svolta nella vita dell’attrice francese, celebre per il ruolo di Bond Girl in Moonraker e per una carriera che attraversa cinema, televisione e teatro da oltre cinquant’anni.

Il malore a teatro e la decisione di lasciare il palcoscenico

Il momento più drammatico dell’intervista riguarda il malore che ha colpito Corinne Clery durante la prima del suo spettacolo teatrale. «Ho temuto di morire», racconta l’attrice a Monica Setta. «Sono stata male alla prima, sono svenuta, ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée».

Un episodio che ha segnato profondamente la Clery e che l’ha portata a una decisione radicale e definitiva: «Sto facendo ancora mille esami, sto meglio ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute».

Parole che suonano come un addio al palcoscenico per l’attrice, che a 74 anni sceglie consapevolmente di mettere il proprio benessere davanti a tutto il resto, chiudendo un capitolo importante della sua carriera artistica.

Nozze a Parigi il 25 dicembre: “Matrimonio casual con pullover e jeans”

Accanto alla paura e alla rinuncia, c’è spazio per un annuncio che guarda al futuro con dolcezza e un pizzico di irriverenza. Corinne Clery ha rivelato a Storie al Bivio che dirà sì al suo amato Claudio il 25 dicembre a Parigi, con un matrimonio che rispecchia in pieno il suo carattere anticonvenzionale.

«Immagino un matrimonio casual con pullover, jeans e un bouquet di orchidee», annuncia l’attrice, ribaltando ogni aspettativa di cerimonia in pompa magna. Una scelta che racconta molto della Clery di oggi: una donna che ha deciso di vivere secondo le proprie regole, senza maschere e senza concessioni alle apparenze.

A colpire è soprattutto la sincerità con cui descrive il legame con il futuro marito: «Ho chiuso con il sesso da almeno sette anni, ma Claudio mi sta vicino da quattro anni con un affetto e una dedizione mai viste. Facciamo mille cose insieme, gli ho chiesto io di sposarmi e mi ha detto sì. Spero non ci ripensi».

Una dichiarazione che racconta una forma di amore maturo, fatto di presenza, cura e complicità quotidiana, lontano dalle retoriche romantiche ma profondamente autentico. È stata lei a fare la proposta, dettaglio che aggiunge un ulteriore tocco di personalità a un racconto già fuori dagli schemi.

Dopo le nozze parigine, la coppia festeggerà probabilmente ad Aix-en-Provence, dalla sorella dell’attrice, Florance. «Io e Claudio amiamo la Francia e la buona cucina», spiega la Clery. E sulla scelta della data di Natale, aggiunge con la consueta ironia: «Sposarci il 25 dicembre è un’ottima idea per chi come me odia il Natale».

Corinne Clery a Storie al Bivio: "Ho temuto di morire, lascio il teatro per sempre". E annuncia le nozze a Parigi

La tregua con il figlio dopo anni di guerra giudiziaria

Il capitolo più doloroso dell’intervista riguarda il rapporto con il figlio, segnato da una lunga e sofferta guerra giudiziaria che ha occupato anni della vita di Corinne Clery. L’attrice racconta che attualmente i rapporti sono in una fase di tregua, anche se il dolore di quella vicenda è ancora vivo.

«Non ho notizie da un po’ e credo che la querela che mi aveva fatto mio figlio potrebbe essere archiviata», spiega la Clery. «Ho sofferto troppo per lui, ma come ogni mamma, se tornasse da me sarei pronta ad abbracciarlo e a perdonare».

L’attrice ripercorre le origini della frattura, risalente al 2013, quando aveva intestato tutti i suoi beni al figlio durante un periodo di grave malattia. «Avevo preso un virus che poteva essere letale e temetti davvero di non farcela», racconta. «Chiesi a mio figlio se si potesse occupare di me e lui, seduto sul mio letto di dolore, disse: sì mamma, penso io a te. Poi le cose sono andate esattamente nel modo opposto e io ho sofferto le pene dell’inferno per un figlio che voleva gestire i miei beni e la mia vita».

Un racconto che restituisce tutta la complessità e il dolore di un rapporto madre-figlio segnato da incomprensioni e interessi economici, ma nel quale Corinne Clery lascia comunque la porta aperta al perdono e alla riconciliazione.

Quando va in onda Storie al Bivio con Corinne Clery

L’intervista integrale di Monica Setta a Corinne Clery andrà in onda nella puntata di Storie al Bivio di sabato 28 marzo 2026, alle ore 15.30 su Rai 2.