Stai per comprare un’auto usata. Magari è la prima volta, magari l’hai già fatto e non è andata benissimo, o magari hai sentito storie dell’orrore da amici che hanno scoperto troppo tardi che la loro “occasione” era in realtà una fregatura da migliaia di euro. Il mercato dell’usato in Italia è enorme — vale più del doppio del nuovo — e nella stragrande maggioranza dei casi l’acquisto va liscio. Ma quando va storto, va storto in grande.

La verità è che non serve essere un meccanico per proteggersi. Servono pochi controlli fatti bene, un po’ di diffidenza sana e la consapevolezza che se un affare sembra troppo bello per essere vero, quasi certamente lo è. Ecco come muoversi.

Prima ancora di vedere l’auto: i controlli che fai dal divano

Ci sono verifiche che puoi fare comodamente da casa, prima ancora di prendere un appuntamento con il venditore. E sono quelle che ti fanno risparmiare più tempo e più soldi.

Scopri se l’auto è “bloccata”

La prima cosa da fare è una visura al PRA (il Pubblico Registro Automobilistico). Costa pochi euro, si fa online sul sito dell’ACI e ti dice tre cose fondamentali: chi è il vero proprietario dell’auto, se ci sono debiti pendenti sul veicolo e se è stata messa sotto fermo (cioè se non può circolare né essere venduta).

Ti sembra un controllo esagerato? Non lo è. Ogni anno in Italia centinaia di persone comprano auto con un fermo amministrativo e lo scoprono solo quando provano a fare il passaggio di proprietà. A quel punto i soldi li hai già dati e recuperarli diventa un’impresa.

Controlla il libretto

Il libretto di circolazione è il documento più importante dell’auto. Chiedi al venditore di mandartene una foto e confronta i dati con quelli dell’annuncio: targa, anno di prima immatricolazione, cilindrata, potenza. Sembra banale, ma le incongruenze si trovano più spesso di quanto pensi.

C’è un dato in particolare che vale la pena cercare: la voce “uso del veicolo”. Se c’è scritto “uso terzi” o “noleggio”, l’auto ha lavorato come auto a noleggio, taxi o simili. Non significa che sia da scartare, ma significa che ha avuto una vita molto più intensa di un’auto privata e dovresti saperlo prima di trattare il prezzo.

Il numero di telaio: il DNA dell’auto

Ogni auto ha un codice univoco di 17 caratteri chiamato VIN (Vehicle Identification Number). È stampato sul libretto, ma anche fisicamente sulla scocca: alla base del parabrezza lato guidatore e su una targhetta nel vano motore. Quando vedi l’auto, confronta tutti e tre: se anche un solo carattere è diverso, qualcosa è molto sbagliato.

Quel codice è anche la chiave per accedere alla storia digitale dell’auto. Servizi come carVertical o AutoDNA, per circa 15-30 euro, ti restituiscono un report con i chilometraggi registrati nelle banche dati europee, eventuali incidenti segnalati e la cronologia delle manutenzioni. È il miglior investimento che puoi fare prima di spenderne migliaia.

I chilometri: come capire se ti stanno mentendo

La truffa del contachilometri scalato è la più diffusa nel mercato dell’usato. Si stima che in Italia riguardi quasi un’auto su tre tra quelle in vendita. Scalare i km è facile (basta un dispositivo da pochi euro) e redditizio: un’auto con 80.000 km si vende a migliaia di euro in più rispetto alla stessa auto con 150.000.

Il contachilometri digitale può mentire. L’auto no.

I segnali che i km non tornano

Guarda il volante: un’auto che ha davvero fatto 60.000 km ha il volante praticamente come nuovo. Se è lucido, liscio, consumato nei punti dove si appoggiano le mani, quei 60.000 km sono probabilmente molti di più.

Stessa cosa per i pedali: la gomma del pedale del freno e della frizione si consuma con l’uso. Se è liscia o addirittura sostituita di recente (riconosci la gomma nuova dal colore più scuro e dall’assenza di usura), mentre l’auto dichiara pochi km, c’è un problema.

Il sedile del guidatore racconta un’altra storia. Se è molto più consumato di quello del passeggero — affossato, con la pelle o il tessuto rovinato nel punto dove ci si siede — quell’auto ha fatto molta strada.

Un trucco che pochi conoscono: tira fuori tutta la cintura di sicurezza del guidatore. La parte bassa, quella che normalmente resta arrotolata e non vede la luce, si scolora con l’uso. Se è visibilmente più chiara del resto, i km reali sono molti più di quelli dichiarati.

Le prove documentali

Chiedi al venditore il libretto dei tagliandi: ogni intervento in officina riporta la data e i chilometri. Se i km nel tempo non crescono in modo coerente (o peggio, diminuiscono tra un tagliando e l’altro), la manomissione è certa.

Le fatture del meccanico, i documenti del cambio gomme, perfino le ricevute dell’autolavaggio possono contenere il dato dei km. Più ne raccogli, più hai il quadro chiaro.

La carrozzeria: leggere i segni di un incidente

Un’auto incidentata e riparata bene può essere un buon acquisto, spesso a un prezzo più basso del mercato. Il problema è quando il venditore nega qualsiasi sinistro e tu non hai modo di verificare.

Il trucco dei 30 euro

Compra online uno spessimetro: costa tra i 20 e i 40 euro ed è lo strumento che usano i periti assicurativi. Lo appoggi sulla carrozzeria e ti dice lo spessore della vernice in micron. Una verniciatura di fabbrica misura tra 80 e 150 micron. Se un pannello segna 300 o più, è stato riverniciato. Sopra i 500, sotto c’è dello stucco, cioè una riparazione importante.

Il trucco è confrontare i pannelli simmetrici: porta destra contro porta sinistra, parafango destro contro parafango sinistro. Se i valori sono molto diversi tra loro, quel lato è stato riparato. Non è per forza un problema grave, ma è un’informazione che ti dà potere nella trattativa.

Cosa guardare a occhio nudo

Anche senza spessimetro, alcune tracce sono visibili:

Guarda l’auto alla luce del giorno , mai sotto le luci artificiali di un box o un capannone che mascherano le differenze di colore

, mai sotto le luci artificiali di un box o un capannone che mascherano le differenze di colore Confronta la tonalità della vernice tra pannelli adiacenti: se il cofano è leggermente diverso dal parafango, uno dei due è stato riverniciato

tra pannelli adiacenti: se il cofano è leggermente diverso dal parafango, uno dei due è stato riverniciato Controlla le distanze tra i pannelli (cofano-parafango, portiera-montante): devono essere uniformi su tutta l’auto. Se da un lato lo spazio è più largo o più stretto, la carrozzeria è stata smontata e rimontata

(cofano-parafango, portiera-montante): devono essere uniformi su tutta l’auto. Se da un lato lo spazio è più largo o più stretto, la carrozzeria è stata smontata e rimontata Apri il cofano e guarda i bulloni dei parafanghi: se la vernice intorno è scheggiata o se le viti hanno segni di cacciavite, quei pezzi sono stati rimossi

Le cinque truffe in cui cascano tutti

1. L’auto con i debiti

Compri l’auto, vai a fare il passaggio e scopri che c’è un fermo amministrativo per tasse non pagate dal precedente proprietario. Finché il debito non viene saldato, l’auto non circola e non si intesta. E il venditore è già sparito.

Difesa: visura al PRA prima di dare un euro.

2. Il privato che è un commerciante

Il venditore si presenta come privato ma in realtà è un rivenditore che vuole evitare di darti la garanzia legale di 12 mesi obbligatoria per i professionisti. Lo riconosci perché ha più auto in vendita, le foto sono professionali e il numero di telefono compare in diversi annunci.

Difesa: cerca il suo numero su Google e sui portali di annunci. Se vende più auto, è un professionista e hai diritto alla garanzia.

3. Il prezzo troppo bello

L’annuncio online mostra un’auto perfetta a un prezzo assurdo. Il venditore è gentilissimo, ma chiede un acconto via bonifico per bloccarla. Dopo il bonifico, sparisce. L’auto spesso non esiste nemmeno: le foto sono copiate da altri annunci.

Difesa: non mandare mai soldi senza aver visto l’auto dal vivo e toccato i documenti con mano.

4. L’ex noleggio travestita da privata

Un’auto che ha fatto 3 anni di noleggio breve ha un’usura meccanica enorme: centinaia di guidatori diversi, partenze a freddo continue, frizione e cambio stressati. Dopo il ritiro dal noleggio, viene ripulita, lucidata e messa in vendita come “un solo proprietario, signora anziana”.

Difesa: controlla il libretto alla voce uso del veicolo. Se c’è scritto “noleggio” o “uso terzi”, l’auto ha lavorato.

5. Il chilometraggio scalato (di nuovo, perché è ovunque)

Il venditore ti mostra un’auto con 65.000 km, prezzo onesto, bella da vedere. Peccato che ne abbia fatti 165.000. Il contachilometri è stato modificato per poche decine di euro e l’auto vale la metà di quello che ti chiede.

Difesa: libretto tagliandi, fatture, report VIN online, e soprattutto i segnali fisici (volante, pedali, sedile, cintura) che il contachilometri non può nascondere.

La regola d’oro: portati qualcuno

Se non sei esperto di auto, il consiglio più utile in assoluto è questo: non andare da solo. Porta un amico che se ne intende, oppure investi 100-150 euro per farti accompagnare da un meccanico di fiducia. È una spesa che può farti risparmiare migliaia di euro e settimane di problemi.

E ricorda: il venditore che si infastidisce quando chiedi di controllare l’auto con calma, di portarla dal tuo meccanico o di verificare i documenti non è un venditore di cui fidarsi. Chi non ha nulla da nascondere non ha nessun problema a farti controllare tutto quello che vuoi.

L’auto usata giusta esiste. Devi solo prenderti il tempo di trovarla.