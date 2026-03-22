Como Pisa 5-0: manita lariana al Sinigaglia

Il Como ha travolto il Pisa con un sonoro 5-0 al Sinigaglia, regalando ai tifosi lombardi una domenica da sogno. La gara, disputata alle ore 12:30, ha visto i padroni di casa dominare completamente l’avversario.

La squadra di Cesc Fàbregas parte subito forte: Assane Diao sblocca il match al 7’, indirizzando immediatamente la partita. Il raddoppio arriva al 29’ con Tasos Douvikas, che firma il 2-0 e manda il Como all’intervallo con un vantaggio rassicurante.

Il Como domina anche nella ripresa

Nella seconda frazione la musica non cambia: il Como continua a spingere e mostra una netta superiorità tecnica e tattica.

Al 48’ arriva il terzo gol con Martin Baturina, mentre al 75’ è Nico Paz a calare il poker. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Máximo Perrone all’81’, siglando il definitivo 5-0 e completando una vera e propria manita.

Classifica Serie A: Como quarto e sogno Champions

La prestazione odierna conferma l’eccellente momento del Como, che consolida il quarto posto in classifica con 57 punti.

I lariani stanno vivendo una stagione straordinaria e guardano con sempre maggiore concretezza alla qualificazione in Champions League, obiettivo ormai tutt’altro che utopico.

Numeri da record: attacco e difesa da big

Con i 5 gol realizzati oggi, il Como diventa il secondo miglior attacco della Serie A con 53 reti, superando anche la Juventus ferma a 52.

Davanti resta solo l’Inter con 65 gol, ma i lombardi si distinguono anche per la fase difensiva: la squadra di Fàbregas vanta infatti la miglior difesa del campionato con appena 22 gol subiti.

Un equilibrio perfetto che spiega il rendimento straordinario della stagione.

Pisa in crisi: ultima posizione e numeri preoccupanti

Situazione opposta per il Pisa, sempre più in difficoltà. I toscani restano al 20° posto con appena 18 punti, frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte.

La squadra di Oscar Hiljemark, dopo qualche segnale positivo, torna a mostrare tutte le proprie fragilità. I numeri parlano chiaro: 23 gol fatti e 54 subiti, dati che evidenziano problemi sia in attacco che in difesa.