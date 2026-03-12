Il mondo del wedding planning rappresenta una delle professioni più affascinanti e creative nel settore degli eventi, offrendo opportunità concrete di carriera per chi desidera trasformare la propria passione per l’organizzazione in un lavoro redditizio. In Italia, crescono le richieste dei wedding planner con oltre 194mila matrimoni l’anno e un numero di professionisti qualificati che non supera le 1.000 unità, creando un mercato con ampi spazi di crescita per nuovi talenti.

Cosa fa realmente un wedding planner

Il wedding planner è molto più di un semplice organizzatore: è il coordinatore di un intero team di professionisti che lavorano per realizzare il matrimonio perfetto. Per diventare wedding planner è necessario avere competenze organizzative, creatività, attitudine alle relazioni interpersonali e capacità di problem-solving. La figura professionale si occupa di consulenza completa, dalla scelta della location alla selezione dei fornitori, dalla gestione del budget al coordinamento della giornata stessa del matrimonio.

Tra le mansioni principali troviamo la ricerca e prenotazione delle location, la negoziazione con i fornitori, la gestione della lista degli ospiti, l’organizzazione di eventi pre-matrimonio come addii al nubilato, la supervisione delle prove e il coordinamento di tutti gli aspetti logistici del grande giorno. La passione per il settore è fondamentale per avere successo come wedding planner.

Come diventare wedding planner in Italia: corso di formazione

Anche se la certificazione più importante è quella rilasciata dall’UNITER e non è previsto un percorso formativo obbligatorio secondo la Legge italiana, la formazione specializzata è altamente raccomandata per distinguersi dalla concorrenza e costruire una carriera solida.

La formazione per diventare wedding planner può essere ottenuta attraverso diversi tipi di percorsi, tra cui corsi professionali, stage e percorsi universitari. I corsi disponibili in Italia offrono programmi completi che spaziano dagli aspetti creativi a quelli imprenditoriali e tecnici.

Tipologie di corsi disponibili

Esistono diverse modalità formative per intraprendere questa professione. I corsi online permettono di seguire le lezioni comodamente da casa attraverso un’aula virtuale, con attestato di partecipazione. I corsi intensivi hanno durata di 48 ore suddivise in 6 giornate, con aggiunta di 1 giornata di stage in un evento reale.

Le scuole più prestigiose offrono percorsi strutturati con docenti esperti del settore. I corsi includono informazioni pratiche sulla timeline e l’organizzazione vera e propria dell’evento, con docenti preparati che portano esempi concreti della loro esperienza.

Costi dei corsi wedding planner

I costi di formazione rappresentano un investimento importante per chi vuole intraprendere questa carriera. I prezzi dei corsi wedding planner vanno dai 600 ai 1200 euro, con variazioni significative in base alla qualità della formazione offerta.

Alcuni esempi di costi specifici includono: corsi online a 810€ invece di 900€ con sconto del 10% se pagati in unica soluzione, corsi intensivi da 390€ a 430€ IVA compresa, e percorsi professionali da 1290€ IVA inclusa, in promozione a 999€.

Fattori che influenzano il prezzo

L’esperienza del formatore è il punto di partenza più importante nel valutare un corso, che deve dare la possibilità di crescere professionalmente e personalmente e non può costare poco. Si trovano corsi molto economici anche a 30 euro e molto cari fino a 2.000€, ma la differenza è rappresentata dal valore e dall’esperienza di chi insegna.

È fondamentale valutare attentamente la qualità dell’offerta formativa piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sul prezzo. Un buon corso deve fornire competenze pratiche, accesso a una rete di contatti professionali e supporto post-formazione.

Opportunità di lavoro nel settore wedding

Il mercato wedding italiano offre prospettive interessanti per i professionisti del settore. Il mercato wedding offre margini interessanti per professionisti del planning, con i wedding planner che possono beneficiare dell’evoluzione social-driven degli eventi.

Nel 2022 l’Italia ha ospitato oltre 11.000 matrimoni internazionali generando 599 milioni di euro nel wedding tourism, con le nozze straniere salite a 15.100 nel 2024 (+11,4%). Il mercato interno si stima intorno a 15 miliardi di euro.

Settori di crescita

Le opportunità lavorative si concentrano in diversi ambiti. Il wedding tourism rappresenta un segmento in forte espansione, con opportunità crescenti per consulenti capaci di organizzare matrimoni su misura per coppie straniere. Anche il mercato interno mostra segnali positivi, con il settore del wedding in continua crescita grazie alle richieste sempre maggiori, offrendo buone prospettive di carriera.

Le piattaforme online mostrano una domanda costante: su LinkedIn ci sono 151 offerte di lavoro per Wedding Planner in Italia, con nuove offerte ogni giorno.

Guadagni e tariffe del wedding planner

Una delle domande più frequenti riguarda i potenziali guadagni di questa professione. Il guadagno di un wedding planner in Italia è compreso tra €1.000 e €10.000 a cerimonia, con una media che si aggira tra €2.000 e €4.000.

La tariffa completa per l’organizzazione di un matrimonio va dai 3000 agli 8000€, mentre per coordinare solo la giornata si parte da 1500€. Il guadagno medio annuale oscilla tra i 20.000 e i 60.000€.

Modalità di fatturazione

I wedding planner professionisti utilizzano diverse strategie di pricing. Si fanno pagare a percentuale (dal 10 al 20% per ogni servizio) oppure a forfait con una quota fissa comprensiva di tutti i servizi.

Il wedding planner può concordare una cifra iniziale per tutte le mansioni oppure optare per una percentuale del 10%-20% su ogni servizio, con guadagni dai 1.000 ai 10.000 euro a cerimonia. I professionisti esperti possono richiedere tra i 2.000 e i 4.000 euro per il loro lavoro.

Aprire partita IVA come wedding planner

Per esercitare la professione in modo continuativo è necessario aprire Partita IVA. Per svolgere la professione di wedding planner in autonomia in modo continuativo è necessario aprire la Partita Iva. Un wedding planner deve aprire Partita IVA se svolge l’attività in modo abituale, organizzando più di una o due cerimonie l’anno e pubblicizzando i servizi.

L’inquadramento fiscale può prevedere diverse opzioni: libero professionista o ditta individuale. I wedding planner che lavorano in agenzie ricevono uno stipendio fisso con extra, ma la maggior parte sono liberi professionisti che decidono autonomamente le modalità di pagamento.

Considerazioni fiscali e contributive

Per le ditte individuali, i wedding planner con inquadramento da commerciante versano contributi alla Gestione Commercianti INPS: circa 3.850 euro di contributo fisso per redditi fino a 15.953 euro. È importante valutare attentamente l’aspetto fiscale per ottimizzare la tassazione e pianificare correttamente l’attività imprenditoriale.

Competenze e qualità personali richieste

Diventare un wedding planner di successo richiede un mix di competenze tecniche e qualità personali specifiche. Il wedding planner deve essere un tuttologo: conoscere tutto della professione, essere psicologo, conoscere galateo, fiori, vini, tessuti, sapersi vendere e lavorare sui social.

Le competenze fondamentali includono eccellenti doti organizzative, creatività per creare eventi personalizzati, capacità relazionali per gestire clienti e fornitori, e abilità nel problem-solving per affrontare imprevisti. Si tratta di un lavoro estenuante che richiede pazienza, tolleranza, gentilezza e polso fermo: doti che appartengono a certe persone.

È essenziale anche sviluppare una mentalità imprenditoriale, poiché la maggior parte dei wedding planner lavora come libero professionista. La capacità di fare networking, costruire relazioni durature con fornitori e clienti, e promuovere efficacemente i propri servizi rappresentano elementi chiave per il successo in questo settore competitivo ma ricco di opportunità.