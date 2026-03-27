Cambio al vertice nella classifica airplay radio italiana. Nella settimana 13 del 2026, compresa tra il 20 e il 26 marzo, è Sayf a conquistare la prima posizione con Tu mi piaci tanto, brano pubblicato da Warner Music che sale dalla seconda piazza e si impone come il pezzo più programmato dalle emittenti radiofoniche italiane.

Si tratta del coronamento di una crescita costante nelle classifiche radio che ha visto il singolo guadagnare posizioni settimana dopo settimana, fino a diventare il brano di riferimento del panorama airplay. Un risultato che conferma la forza del progetto musicale di Sayf e la capacità del pezzo di imporsi sia nei passaggi radiofonici che nel gradimento del pubblico.

Samurai Jay secondo con “Ossessione”, Ditonellapiaga scende dal podio

Subito alle spalle del nuovo leader si posiziona Samurai Jay con Ossessione (Island Records), in ulteriore risalita e ormai stabilmente tra i brani più trasmessi in radio in Italia. Il pezzo conferma una traiettoria ascendente che lo rende uno dei titoli da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Perde la vetta e scende al terzo posto Ditonellapiaga con Che fastidio! (BMG), dopo diverse settimane consecutive al comando della classifica. La discesa non cancella il percorso importante del brano, che resta comunque saldamente nella parte alta della top 10.

Tommaso Paradiso e Meek consolidano la presenza in classifica

Quarta posizione per Tommaso Paradiso, che sale con I romantici (Sony Music) e si conferma tra le presenze più solide della classifica airplay settimanale. Il brano continua a raccogliere passaggi radiofonici in maniera significativa, segno di un interesse costante da parte delle programmazioni.

In quinta posizione troviamo Meek con Fabulous (BMG), altro titolo in crescita che settimana dopo settimana guadagna terreno nella rotazione delle principali emittenti.

Bruno Mars e Annalisa in calo rispetto alla settimana precedente

Sesta posizione per Bruno Mars con I Just Might (Warner Music), in leggera discesa rispetto alla rilevazione precedente. Il brano dell’artista statunitense mantiene comunque una presenza importante nel panorama radiofonico italiano.

Scivola in settima posizione Annalisa con Canzone estiva (Warner Music). Dopo un debutto molto forte nella scorsa settimana, il singolo cede qualche posizione ma resta ben posizionato nella parte alta della classifica dei brani più passati in radio.

Achille Lauro nuovo ingresso della settimana

La novità più rilevante di questa settimana è l’ingresso in nona posizione di Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso (Warner Music). Si tratta di uno degli ingressi più interessanti delle ultime rilevazioni dell’airplay radio, a conferma della capacità dell’artista di generare attenzione mediatica e radiofonico fin dalle prime settimane di uscita.

Completano la top 10 Fulminacci, che si piazza all’ottavo posto con Stupida sfortuna (Maciste Dischi / Warner Music), e Taylor Swift, decima con Opalite (Island Records).

Classifica completa: top 10 brani più trasmessi in radio (20–26 marzo 2026)

Pos. Artista Brano Etichetta 1 Sayf Tu mi piaci tanto Warner Music 2 Samurai Jay Ossessione Island Records 3 Ditonellapiaga Che fastidio! BMG 4 Tommaso Paradiso I romantici Sony Music 5 Meek Fabulous BMG 6 Bruno Mars I Just Might Warner Music 7 Annalisa Canzone estiva Warner Music 8 Fulminacci Stupida sfortuna Maciste Dischi / Warner Music 9 Achille Lauro In viaggio verso il paradiso Warner Music 10 Taylor Swift Opalite Island Records

Cosa aspettarsi dalla prossima classifica airplay

Con Sayf saldamente in vetta e Samurai Jay in costante ascesa, la lotta per la prima posizione nella classifica radio della settimana 14 si preannuncia molto combattuta. Da monitorare anche l’evoluzione del nuovo ingresso di Achille Lauro, che potrebbe scalare ulteriori posizioni, e l’eventuale rimbalzo di Annalisa, il cui singolo ha ancora ampi margini di crescita.