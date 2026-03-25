Cittadinanza digitale 2026: tutti gli strumenti da conoscere

Il 2026 è un anno di svolta per l’identità digitale degli italiani. Lo SPID che abbiamo imparato a usare durante la pandemia sta per andare in pensione, la Carta d’Identità Elettronica diventa il perno di tutto il sistema, Poste Italiane ha introdotto un canone annuale per il suo servizio e all’orizzonte si profila il portafoglio digitale europeo che rivoluzionerà il modo in cui ci identifichiamo online. Cambiamenti importanti che riguardano milioni di persone e che conviene affrontare per tempo. Ecco cosa sta succedendo, cosa cambierà concretamente e cosa fare adesso per non restare indietro.

Lo SPID va in pensione: addio graduale entro fine 2026

La notizia è ormai ufficiale: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), lo strumento con cui oltre 40 milioni di italiani accedono ai servizi della Pubblica Amministrazione, sarà gradualmente sostituito dalla CIE entro la fine del 2026. La transizione non sarà traumatica — le convenzioni tra Stato e gestori privati sono state rinnovate per garantire continuità — ma la direzione è chiara: lo SPID resterà attivo ancora per qualche anno, ma verrà progressivamente accantonato man mano che prenderà piede il nuovo sistema basato sulla Carta d’Identità Elettronica.

I motivi della dismissione sono diversi. Il modello SPID, gestito da provider privati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, Namirial e altri), si è rivelato oneroso per lo Stato, che ha dovuto rinnovare finanziamenti per mantenere il servizio gratuito. Il risultato? Diversi gestori hanno iniziato a introdurre costi a carico degli utenti. Il caso più significativo è quello di Poste Italiane, che dal 1° gennaio 2026 ha introdotto un canone annuale di 6 euro per PosteID abilitato a SPID, a partire dal secondo anno di utilizzo. Poste gestisce circa 28,7 milioni di identità digitali — la stragrande maggioranza degli SPID attivi — quindi la novità riguarda potenzialmente milioni di cittadini.

La CIE: il nuovo perno dell’identità digitale italiana

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è molto più di un documento plastificato. Contiene un microchip con dati biometrici (impronte digitali) e consente di autenticarsi online con tre livelli di sicurezza, analoghi a quelli dello SPID. Già oggi può essere usata per accedere alla quasi totalità dei servizi della PA, tramite l’app CieID sullo smartphone (avvicinando la carta al telefono via NFC) oppure con un lettore smart card collegato al computer.

I numeri parlano chiaro: ad oggi sono state emesse circa 54 milioni di CIE su quasi 59 milioni di cittadini residenti. Restano però ancora circa 5 milioni di italiani con la vecchia carta d’identità cartacea, a cui si aggiungono oltre 6 milioni di connazionali residenti all’estero. In totale, quasi 12 milioni di documenti dovranno essere rinnovati.

Il grande vantaggio della CIE rispetto allo SPID è che è gestita direttamente dallo Stato (rilasciata dal Comune, certificata dal Ministero dell’Interno), garantisce un livello di sicurezza superiore e — soprattutto — non prevede canoni annuali. Viene rilasciata obbligatoriamente al rinnovo del documento d’identità scaduto, quindi nel tempo tutti i cittadini la avranno. Il costo di rilascio è una tantum (circa 22 euro) e poi non si paga più nulla per usarla come identità digitale.

IT Wallet: il portafoglio digitale nell’app IO

La vera rivoluzione del 2026 si chiama IT Wallet: il portafoglio digitale italiano che raccoglierà identità, documenti e certificazioni in un’unica app. L’IT Wallet sarà integrato nell’app IO, l’applicazione della Pubblica Amministrazione già usata per il cashback, il green pass e le comunicazioni degli enti pubblici. L’idea è semplice e ambiziosa: avere sullo smartphone carta d’identità, tessera sanitaria, patente di guida e altri documenti in formato digitale, tutti verificati e utilizzabili per accedere a servizi pubblici e privati.

L’IT Wallet è il tassello italiano di un progetto più ampio: il portafoglio europeo di identità digitale (EUDI Wallet), previsto dal regolamento eIDAS 2.0. Entro il 28 novembre 2026, ogni Stato membro dell’UE dovrà realizzare almeno un portafoglio digitale interoperabile a livello europeo. Attraverso l’EUDI Wallet, i cittadini europei potranno identificarsi online in qualsiasi Paese dell’Unione, accedere a servizi pubblici e privati transfrontalieri, firmare documenti elettronici e condividere credenziali verificate — il tutto da un’unica applicazione.

Tutti gli strumenti della cittadinanza digitale: la guida pratica

SPID

Ancora attivo e funzionante per accedere a oltre 14.000 portali di PA e aziende private. Resterà operativo per i prossimi anni, ma non conviene più attivarlo ex novo: meglio puntare direttamente sulla CIE. Chi lo ha già, può continuare a usarlo. Attenzione: dal 2026 alcuni provider applicano canoni (Poste: 6€/anno dal secondo anno). Chi ha CIE o firma digitale può continuare a usare SPID senza costi aggiuntivi presso i provider che non applicano canoni.

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Lo strumento che dal 2026 diventa il riferimento principale. Per usarla come identità digitale servono: la carta fisica con microchip, il PIN (ricevuto metà al Comune e metà per posta), e uno smartphone con NFC oppure un lettore smart card per il PC. L’app CieID (gratuita, disponibile su Android e iOS) consente di accedere ai servizi online con QR code, impronta digitale o riconoscimento facciale. Consiglio: se avete perso il PIN, potete richiederlo al Comune.

App IO

L’applicazione della PA che diventerà il cuore dell’identità digitale italiana grazie all’integrazione con l’IT Wallet. Già oggi permette di ricevere comunicazioni da enti pubblici, pagare tributi con pagoPA, conservare certificati e ricevute. Nel 2026 sarà il contenitore dei documenti digitali (patente, tessera sanitaria, CI). Se non l’avete ancora scaricata, fatelo adesso.

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Resta lo strumento per le comunicazioni con valore legale verso la PA e tra privati. Obbligatoria per professionisti e imprese, facoltativa ma molto utile per i cittadini. Con l’evoluzione verso il SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato), la PEC si allineerà agli standard europei e sarà riconosciuta in tutta l’UE.

Firma digitale

Permette di firmare documenti con pieno valore legale, equivalente alla firma autografa. Disponibile tramite smart card, chiavetta USB o app (firma remota). Indispensabile per chi deve sottoscrivere contratti, atti o documenti ufficiali a distanza.

pagoPA

La piattaforma unica per i pagamenti verso la PA: tasse, multe, tributi, rette scolastiche, ticket sanitari. Funziona tramite l’app IO, online o presso i punti fisici convenzionati (tabaccherie, uffici postali, banche). Ormai quasi tutti gli enti locali sono collegati.

Cosa fare adesso: la checklist per i cittadini

Il passaggio sarà graduale, ma partire adesso evita sorprese. Ecco i passi concreti da compiere:

Verificare il proprio documento d’identità. Se è ancora cartaceo, prenotare il rinnovo al Comune e richiedere la CIE. Anche se la carta cartacea non è scaduta, si può anticipare il rinnovo.

Conservare il PIN e il PUK della CIE. Sono fondamentali per usarla come identità digitale. Il PIN viene consegnato metà al momento del rilascio e metà con la lettera che accompagna la carta. Se li avete persi, rivolgetevi al Comune.

Verificare che lo smartphone abbia la tecnologia NFC. Praticamente tutti gli smartphone degli ultimi 5 anni la hanno. Serve per leggere il chip della CIE tramite l’app CieID.

Scaricare le app essenziali: CieID (per l’autenticazione con CIE) e IO (per i servizi PA e il futuro IT Wallet). Entrambe gratuite su App Store e Google Play.

Non disattivare lo SPID. Continuerà a funzionare per i prossimi anni. Usatelo finché resta attivo, ma iniziate a familiarizzare con la CIE come strumento principale.

Monitorare le novità sull’IT Wallet. L’integrazione nell’app IO avverrà nel corso del 2026. Quando sarà disponibile, potrete caricare patente, tessera sanitaria e altri documenti direttamente sullo smartphone.

FAQ

Lo SPID smette di funzionare nel 2026?

No, non subito. Lo SPID resterà attivo per i prossimi anni grazie al rinnovo delle convenzioni, ma sarà gradualmente sostituito dalla CIE. Non verrà spento dall’oggi al domani.

La CIE costa?

Il rilascio costa circa 22 euro una tantum al Comune. Dopo, l’uso come identità digitale è completamente gratuito, senza canoni annuali.

Cos’è l’IT Wallet?

Il portafoglio digitale italiano integrato nell’app IO, dove saranno raccolti documenti d’identità, patente, tessera sanitaria e altre credenziali in formato digitale. Parte nel 2026 e si allineerà al portafoglio europeo (EUDI Wallet) entro novembre 2026.

Cosa devo fare se ho ancora la carta d’identità cartacea?

Prenotare il rinnovo al Comune e richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La carta cartacea non potrà più essere usata per accedere ai servizi digitali della PA.