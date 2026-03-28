Che tempo che fa, gli ospiti di domani 29 marzo: Morandi, Brignone e gli ori di Milano Cortina

Domani sera, domenica 29 marzo 2026, torna l’appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio, in diretta dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. La ventiduesima puntata della stagione si annuncia come una delle più ricche dell’anno, con un parterre di ospiti che spazia dalla musica allo sport, dal giornalismo alla scienza, passando per il consueto e irresistibile appuntamento con il Tavolo. Al fianco di Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gianni Morandi: 60 anni di “C’era un ragazzo” e il nuovo tour nei palasport

Ospite d’eccezione della serata sarà Gianni Morandi, colonna portante della musica italiana con una carriera che parla da sola: 53 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi, 7 partecipazioni al Festival di Sanremo (una da vincitore e tre da conduttore). Morandi sarà in studio per presentare il nuovo tour nei palasport “C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story”, un viaggio musicale che celebra i 60 anni dall’uscita di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, il brano che lo ha consacrato a livello internazionale e che resta uno degli inni generazionali più potenti della musica italiana.

Federica Brignone: la doppia impresa olimpica a dieci mesi dall’infortunio

L’altra grande protagonista della puntata sarà Federica Brignone, reduce dall’impresa che ha fatto la storia dello sci alpino italiano alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: due medaglie d’oro, nel supergigante e nello slalom gigante, conquistate a soli dieci mesi dal grave infortunio alla gamba sinistra che aveva messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi.

I numeri della Brignone parlano di una carriera leggendaria: unica sciatrice italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo generale (per due volte, nel 2020 e nel 2025), 5 medaglie olimpiche complessive, 5 medaglie mondiali, e il primato di sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo con 37 vittorie e 85 podi. Un palmarès che la colloca tra le più grandi atlete della storia dello sport italiano.

Giovanni Franzoni: l’argento olimpico e la consacrazione sulla Streif

A completare il trittico sportivo della serata ci sarà Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il giovane sciatore italiano sta vivendo una stagione 2025/26 da protagonista assoluto: due primi posti, un secondo e due terzi posti in Coppa del Mondo, oltre all’impresa di essersi imposto nella discesa libera sulla mitica Streif di Kitzbühel, diventando appena il quarto italiano di sempre a vincere sulla pista più temuta del circo bianco. Franzoni sarà ospite sia nella parte principale della puntata sia al Tavolo.

Cecilia Sala, padre Romanelli e il fronte dell’attualità

La puntata non sarà solo sport e musica. Il parterre della parte centrale della serata include nomi di primo piano dell’attualità e della cultura:

Cecilia Sala , la giornalista che non ha bisogno di presentazioni dopo la vicenda che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso.

, la giornalista che non ha bisogno di presentazioni dopo la vicenda che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso. Padre Gabriel Romanelli , parroco di Gaza, in libreria con Le rovine e la luce, la sua commovente testimonianza scritta con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult.

, parroco di Gaza, in libreria con Le rovine e la luce, la sua commovente testimonianza scritta con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult. Gianrico Carofiglio , in libreria con il saggio Accendere i fuochi.

, in libreria con il saggio Accendere i fuochi. Massimo Giannini , editorialista de la Repubblica.

, editorialista de la Repubblica. Alberto Mantovani , Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca. Don Dante Carraro , direttore del Cuamm Medici con l’Africa.

, direttore del Cuamm Medici con l’Africa. Roberto Burioni , Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Michele Serra, con il suo consueto sguardo sull’Italia.

Il Tavolo: da LDA e Aka7even a Cristina D’Avena, il gran finale della serata

A chiudere la puntata, l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo, il momento più leggero e imprevedibile della serata. Tra gli ospiti di domani:

LDA e Aka7even , live con il brano Poesie clandestine, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026.

, live con il brano Poesie clandestine, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026. Fiona May , la più grande saltatrice in lungo della storia italiana.

, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana. Simona Ventura

Orietta Berti

Cristina D’Avena

Paolo Rossi

Mago Forest , conduttore della nuova edizione del GialappaShow.

, conduttore della nuova edizione del GialappaShow. Flora Canto , in tour con Cantando sotto la pioggia – Il Musical.

, in tour con Cantando sotto la pioggia – Il Musical. Nino Frassica

Ubaldo Pantani

Mara Maionchi

Gigi Marzullo

Francesco Paolantoni

La Signora Coriandoli

Giucas Casella

Un Tavolo particolarmente affollato che unisce musica, sport, comicità e personaggi cult della televisione italiana, con la performance live di LDA e Aka7even come momento musicale della chiusura.

Dove e quando vedere Che tempo che fa del 29 marzo

L’appuntamento è per domani, domenica 29 marzo 2026, a partire dalle 19:30 in diretta sul NOVE. La puntata è disponibile anche in streaming su discovery+. Chi non riuscisse a seguire la diretta potrà recuperare la puntata integrale on demand sulla piattaforma nelle ore successive alla messa in onda.