Che tempo che fa 22 marzo: ospiti Metsola e Ficarra Picone

Il NOVE si prepara ad accogliere una nuova puntata di grande spessore domenica 22 marzo 2026. Lo storico talk show condotto da Fabio Fazio tornerà dalle 19:30, accompagnato dalle presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Gli spettatori potranno seguire la trasmissione anche in streaming sulla piattaforma discovery+.

Gli ospiti principali della serata

Tra i protagonisti della puntata spicca Roberta Metsola, attuale Presidente del Parlamento europeo, che porterà la sua autorevole voce nel salotto televisivo più seguito d’Italia. La sua presenza promette di regalare momenti di alta politica europea e riflessioni sui temi di attualità continentale.

Il duo comico siciliano Ficarra & Picone sarà protagonista di un’altra serata memorabile. Il sodalizio artistico tra Salvo Ficarra e Valentino Picone vanta oltre tre decenni di carriera, partito dal collettivo Chiamata Urbana Urgente per poi evolversi attraverso teatro, televisione e cinema. La loro filmografia include titoli di successo come “Il 7 e l’8”, “L’ora legale” e “Il primo Natale”.

I riconoscimenti cinematografici del duo

Il prestigioso curriculum del duo annovera la partecipazione a “La stranezza” di Roberto Andò, pellicola che ha conquistato quattro David di Donatello e il Nastro d’Argento come Film dell’anno. Per questa interpretazione, Ficarra e Picone hanno ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il Premio Gian Maria Volonté e il Premio FICE.

Le novità cinematografiche in anteprima

Pif e Giusy Buscemi presenteranno il quarto lungometraggio del regista siciliano, intitolato “…che Dio perdona a tutti”. Il film, che arriverà nelle sale il 2 aprile, trae ispirazione dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2018 e prossimamente di nuovo disponibile in libreria. Nella pellicola, Pif interpreta il suo alter ego Arturo Giammarresi, mentre Giusy Buscemi veste i panni di Flora.

Anche Sabrina Ferilli porterà le sue novità cinematografiche nello studio del NOVE. L’attrice romana è protagonista di “Notte prima degli esami 3.0”, terzo capitolo della celebrata saga sulla Maturità. La regia è affidata a Tommaso Renzoni, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, regista dei primi due episodi della serie. Il film ha debuttato in anteprima il 10 marzo grazie ad Alice nella Città, esattamente cento giorni prima degli esami di Maturità.

I volti dell’informazione e della cultura

La puntata accoglierà diverse personalità del mondo giornalistico e scientifico. Roberto Saviano porterà le sue analisi sulla cronaca contemporanea, mentre il climatologo Luca Mercalli offrirà il suo punto di vista sui cambiamenti ambientali. Il panorama dell’informazione sarà rappresentato dagli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, affiancati dall’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Il settore medico-scientifico vedrà la partecipazione di Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, che continuerà il suo impegno di divulgazione scientifica.

Il tavolo della seconda parte

La tradizionale seconda parte del programma, “Che tempo che fa – il Tavolo”, ospiterà un ricco parterre di volti noti del panorama televisivo e musicale. Tra i protagonisti figura Tredici Pietro, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Uomo Che Cade”, incluso nella riedizione speciale dell’album “NON GUARDARE + GIÙ”. L’artista si prepara inoltre per un tour imminente.

I protagonisti della tv e dello spettacolo

Guido Meda racconterà la sua esperienza come inviato nella nuova edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”. Il cast fisso del tavolo includerà volti storici come Orietta Berti, Paolo Rossi, Nino Frassica e Mara Venier, affiancati da Ubaldo Pantani, Mara Maionchi e Giovanni Esposito.

Francesco Mandelli presenterà il suo nuovo progetto cinematografico “Cena di classe”, commedia in arrivo nelle sale dal 26 marzo. Il film, da lui scritto, diretto e interpretato, trae ispirazione dall’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari e vede nel cast anche Giovanni Esposito, con la partecipazione vocale di Mara Maionchi.

Completeranno il parterre Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella, garantendo il consueto mix di intrattenimento e spontaneità che caratterizza questa storica trasmissione televisiva.