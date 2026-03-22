C’è Posta per Te scricchiola, Amici no: cosa sta succedendo nell’impero De Filippi

C’è qualcosa che si sta muovendo nell’impero televisivo di Maria De Filippi, e per la prima volta non è tutto rose e fiori. Da un lato, C’è Posta per Te ha chiuso la stagione 2026 con i numeri peggiori di sempre e un’inedita chiusura anticipata; dall’altro, il serale di Amici 25 è partito con 3,3 milioni di spettatori battendo Canzonissima e confermandosi il padrone del sabato sera. Due programmi della stessa autrice, due traiettorie opposte. E la domanda, inevitabile, è: perché uno scricchiola e l’altro no?

C’è Posta per Te: i numeri di una crisi che non si può ignorare

Partiamo dai fatti. La 29ª edizione di C’è Posta per Te, in onda dal 10 gennaio al 7 marzo 2026, si è chiusa con una media di 3.864.000 spettatori e il 26,47% di share. Numeri che chiunque altro pagherebbe per avere, ma che per gli standard del programma rappresentano un campanello d’allarme impossibile da ignorare: nel 2025 la media era stata di 4.518.000 spettatori e 30,58%. In un anno si sono volatilizzati 650mila telespettatori a puntata e oltre 4 punti di share.

C’è Posta per Te: Maria De Filippi e Mahmood

La curva racconta ancora di più: si è partiti dal 28% delle prime puntate per scendere progressivamente fino al 22%delle ultime settimane. Il momento più basso è arrivato il 14 febbraio, quando la finale di The Voice Kids di Antonella Clerici su Rai 1 ha superato C’è Posta per Te — 3.382.000 contro 3.272.000 — un evento che non si verificava da anni. La risposta di Mediaset è stata una decisione senza precedenti: chiudere con una puntata di anticipo, 8 episodi invece dei 9 delle ultime sette edizioni. Non era mai accaduto nella storia del programma.

Amici: la macchina che non si ferma

Mentre C’è Posta per Te arrancava, la macchina di Amici si preparava a ripartire. E il debutto del serale, sabato 21 marzo, ha confermato che il talent è un’altra storia: 3.295.000 spettatori e 23,8% di share, primo programma della serata contro la Canzonissima di Milly Carlucci. Certo, anche Amici ha perso qualcosa rispetto all’anno scorso (il debutto 2025 era a 4 milioni e 27,85%), ma la media finale della scorsa stagione — 3.763.000 spettatori e 26,74% — racconta un format che tiene, che sa rigenerarsi, che ogni anno trova il modo di rimanere rilevante.

Il punto è proprio questo: Amici si rinnova senza snaturarsi. Quest’anno la giuria è passata a quattro membri con l’aggiunta di Gigi D’Alessio, Alessandro Cattelan è stato inserito con un ruolo nuovo (il gioco delle “password”), le squadre sono state rimescolate con coppie inedite di professori. Piccoli aggiustamenti che mantengono fresco un meccanismo vecchio di 25 anni. La tripla eliminazione alla prima puntata non è stata un caso: è un messaggio chiaro — qui si fa sul serio, qui ogni secondo conta.

Due format, due età diverse

La differenza tra i due programmi è strutturale e va oltre i numeri di una singola stagione. C’è Posta per Te vive di storie, e le storie, dopo quasi trent’anni, iniziano inevitabilmente a somigliarsi. Il meccanismo è sempre lo stesso: la busta, l’incontro, le lacrime, la riconciliazione o il rifiuto. Le sorprese vip seguono un copione rodato. Il pubblico conosce ogni dinamica, ogni pausa, ogni primo piano della conduttrice. Non c’è un vero elemento di imprevedibilità, e in un’epoca in cui lo spettatore ha mille alternative a portata di telecomando (e di smartphone), la ripetitività è il nemico numero uno.

Amici vive di competizione, e la competizione ha un vantaggio intrinseco: si rinnova ogni anno con nuovi protagonisti. I concorrenti cambiano, le sfide cambiano, le dinamiche tra professori e giudici producono scintille sempre diverse. Chi viene eliminato? Chi vince la manche? Cosa succederà nella prossima puntata? Sono domande che tengono incollato il pubblico settimana dopo settimana, in un modo che il people show non può replicare.

Il fattore social e il pubblico giovane

C’è un altro aspetto che pesa enormemente nella bilancia: il pubblico giovane. Amici è un fenomeno sui social — clip su TikTok, meme, dibattiti su X, fancam degli allievi — che alimenta un circolo virtuoso: chi segue gli allievi online poi guarda la puntata in diretta per non restare fuori dalla conversazione. C’è Posta per Te, pur avendo una sua presenza social, non genera lo stesso tipo di coinvolgimento quotidiano. Le storie del people show vivono e muoiono nel sabato sera; gli allievi di Amici occupano lo spazio digitale tutti i giorni, dal daytime al serale.

Il dato generazionale è evidente anche nel profilo del pubblico: Amici attrae i 15-35 anni come pochi altri programmi in tv, C’è Posta per Te parla soprattutto a un pubblico più adulto e femminile che, per ragioni demografiche, si sta progressivamente riducendo. Non è un caso che la Rai sia riuscita a erodere ascolti al people show proprio con The Voice Kids, un format che si rivolge alle famiglie e ai giovani.

Maria De Filippi leggerà i segnali?

La vera domanda è se Maria De Filippi — che resta la più grande autrice televisiva italiana — saprà leggere questi segnali e intervenire. Con Amici ha dimostrato di saper evolvere un format senza stravolgerlo: ogni anno qualcosa cambia, ogni anno c’è una novità sufficiente a mantenere l’interesse. Con C’è Posta per Te, finora, la scelta è stata quella della continuità assoluta: stesso meccanismo, stesso ritmo, stessa struttura da 25 anni.

La chiusura anticipata della stagione 2026 potrebbe essere letta come una mossa di tutela — meglio fermarsi prima che esporre il brand a un ulteriore calo — ma potrebbe anche essere l’occasione per ripensare il format. Più imprevedibilità, storie meno prevedibili, un rapporto diverso con il pubblico social, magari una durata più compatta fin dall’inizio. Il gigante è ferito, ma non è abbattuto: 3,8 milioni di media e il 26% di share restano numeri che il 99% dei programmi italiani non vedranno mai. Tuttavia, la tendenza è chiara, e in televisione le tendenze che non vengono corrette diventano declini.

Per il momento, il sabato sera di Canale 5 parla una sola lingua: quella di Amici. Il format che, alla 25ª edizione, continua a dettare le regole della prima serata. Quanto a C’è Posta per Te, l’appuntamento è al gennaio 2027. Con la speranza, per gli amanti del programma, che quel postino suoni alla porta con qualcosa di nuovo nel sacco.