È online il video ufficiale di “Superbimbi”, il nuovo brano di Carolina Benvenga che trasforma fantasia, immaginazione e gentilezza nei veri superpoteri dell’infanzia. Un progetto musicale pensato per i più piccoli ma capace di conquistare anche i genitori, che ormai da anni riconoscono nella conduttrice e cantante romana il punto di riferimento dell’intrattenimento educativo per famiglie in Italia.

Tra viaggi nelle stelle, avventure da pirati e dolcissime nuotate in mari di caramelle, “Superbimbi” invita bambini e adulti in un universo magico e sorprendente dove tutto è possibile. Il messaggio è semplice e potente: aprire il cuore, credere nei propri sogni e lasciarsi guidare dalla meraviglia, perché smettere di sognare non è mai un’opzione.

Chi è Carolina Benvenga: la Mary Poppins 2.0 che ha conquistato le famiglie italiane

Per chi non la conoscesse ancora, Carolina Benvenga è molto più di una semplice conduttrice per bambini. Trentasei anni, metà romana e metà salentina di Gallipoli, Carolina è cresciuta sui set cinematografici: a 8 anni era già al lavoro davanti alla macchina da presa, e a soli 12 ha lavorato con il maestro Abbas Kiarostami, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Il suo curriculum conta decine di film e serie tv.

La svolta arriva nel 2012, quando sceglie di dedicarsi interamente al mondo dei bambini e alla conduzione all’interno di Rai Kids. Con la sua empatia naturale e una spontaneità disarmante, Carolina conquista in breve tempo le famiglie italiane diventando protagonista e conduttrice de La posta di YoYo, programma di punta del canale dedicato ai più piccoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Da quel momento in poi, il suo percorso è stato un crescendo continuo che l’ha trasformata in quella che molti definiscono una Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante e sorella maggiore per milioni di bambini, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per intere famiglie. Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo a far diventare virali i suoi video di baby dance, le coreografie coinvolgenti e i brani inediti che nascondono sempre messaggi educativi importanti.

Dallo Zecchino d’Oro al cinema: una carriera in continua evoluzione

Negli ultimi anni Carolina Benvenga ha ampliato enormemente il suo raggio d’azione, confermandosi una delle personalità più versatili dell’intrattenimento italiano per famiglie.

Il legame con lo Zecchino d’Oro è diventato un appuntamento fisso: ha condotto le prime due puntate dell’edizione 2023 insieme ad Andrea Dianetti su Rai 1, per poi tornare alla guida delle prime due puntate sia della 67ª che della 68ª edizione, quest’ultima a fine 2025, riformando con Lorenzo Baglioni una coppia amatissima dal pubblico.

Sul grande schermo ha portato nel 2024 Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro, e ha prestato la voce al personaggio di Lucy nel film d’animazione Cattivissimo Me 4. A luglio 2025 ha sorpreso tutti con un video comico in collaborazione con Ciro Priello dei The Jackal, una dedica esilarante a tutti quei genitori che cercano invano di resistere alle canzoni dei figli, finendo inevitabilmente per innamorarsene.

Nell’autunno 2025 ha firmato il primo Amazon Music Original Kids in Italia con “La Fabbrica dei Mostri”, nato dalla collaborazione tra Sony Music e Amazon Music, mentre durante l’inverno ha portato in tour lo spettacolo teatrale Un magico Natale con Carolina, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci in collaborazione con Sony Music, dopo il successo della tournée sold out Un Natale favoloso… a teatro.

Carolina Children: la nuova frontiera dei contenuti per i più piccoli

A inizio 2026, Carolina ha lanciato un nuovo progetto che segna un’ulteriore evoluzione del suo percorso: “Carolina Children”, una serie di video animati pensata specificamente per i bambini più piccoli, con contenuti semplici, divertenti e facili da seguire, in perfetta sintonia con storie e canzoni create apposta per loro.

Un progetto che consolida la posizione di Carolina Benvenga come vera e propria piattaforma di intrattenimento educativo a 360 gradi, capace di muoversi con naturalezza tra televisione, musica, cinema, teatro, editoria e contenuti digitali.

“Superbimbi”: perché piace ai bambini e perché piace ai genitori

Il successo di Carolina Benvenga non si spiega solo con il talento e la simpatia. C’è un motivo preciso per cui le famiglie italiane si fidano di lei: ogni contenuto che produce, dai video di baby dance ai brani inediti come “Superbimbi”, porta con sé un messaggio educativo positivo senza mai risultare didascalico o noioso.

I bambini imparano la coordinazione attraverso le coreografie, sviluppano il linguaggio cantando, si divertono anche da soli e condividono questi momenti con la propria famiglia. I genitori, dal canto loro, sanno di poter contare su contenuti sicuri, stimolanti e di qualità, in un panorama digitale dove non è sempre facile orientarsi.

“Superbimbi” si inserisce perfettamente in questa filosofia: celebra la fantasia e l’immaginazione come strumenti di crescita, e presenta la gentilezza non come debolezza ma come il più potente dei superpoteri. Un messaggio che, in un’epoca di sovraesposizione digitale e stimoli spesso aggressivi, risulta più prezioso che mai.