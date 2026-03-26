Dopo il debutto del 21 marzo, Canzonissima torna sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 con la seconda puntata. Il tema della serata è “La dedica”: ogni artista in gara porterà sul palco dell’Auditorium del Foro Italico un brano di un altro artista da dedicare a una persona speciale. Ma prima delle esibizioni, la serata si aprirà con un momento carico di commozione: un omaggio a Gino Paoli, scomparso nei giorni scorsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata.

L’omaggio a Gino Paoli apre la serata

La seconda puntata di Canzonissima si aprirà con un tributo al maestro Gino Paoli, una delle figure più importanti della canzone d’autore italiana. La scomparsa del cantautore genovese ha colpito profondamente il mondo della musica e lo show di Milly Carlucci ha scelto di dedicargli un momento di celebrazione già nella prima puntata disponibile dopo la notizia.

L’omaggio assume un valore ancora più forte se si pensa che nella prima puntata Michele Bravi aveva interpretato proprio Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni, commuovendo pubblico e giuria. Quel brano, ora, acquista un significato ulteriore e la serata del 28 marzo diventa occasione per ricordare un artista che ha attraversato oltre sessant’anni di musica italiana.

Il tema della serata: “La dedica”

Dopo “La canzone del cuore” della prima puntata, il secondo appuntamento con Canzonissima ruota intorno a un tema diverso: “La dedica”. Ogni artista in gara dovrà scegliere un brano di un altro artista e dedicarlo a qualcuno di importante nella propria vita — un genitore, un figlio, un amico, un compagno di viaggio.

Il meccanismo resta lo stesso: prima di ogni esibizione, una clip narrativa racconterà il motivo della scelta e il legame tra la canzone e la persona a cui è dedicata. È questo l’elemento che distingue Canzonissima dal semplice talent show: non conta solo la performance, ma la storia che c’è dietro. Le esibizioni sono tutte rigorosamente dal vivo, accompagnate dall’orchestra di 25 elementi diretta dal maestro Luigi Saccà, con momenti coreografici curati da Matteo Addino.

Come funziona il voto

Al termine delle esibizioni, entrano in gioco tre componenti di voto. I “Magnifici 7” — il panel composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini — esprimono il loro giudizio. A questo si sommano i voti degli stessi artisti in gara (che non possono votare per se stessi) e il voto del pubblico tramite i social network.

Il brano che ottiene il punteggio più alto viene proclamato “Canzonissima della serata” e accede alla finale del 25 aprile, dove si sfiderà con le vincitrici delle altre puntate per il titolo di Canzonissima 2026.

Il cast: chi canta nella seconda puntata

La seconda puntata segna l’ingresso in gara di due nomi importanti che non erano presenti al debutto: Arisa e Paolo Jannacci. Il figlio di Enzo Jannacci è atteso con particolare curiosità, visto il peso del cognome che porta e l’aspettativa di un omaggio alla tradizione milanese del padre.

Il cast completo della seconda puntata comprende quindi: Arisa, Malika Ayane, Michele Bravi, Elio e le Storie Tese, Leo Gassmann, Irene Grandi, Vittorio Grigolo, Jalisse, Paolo Jannacci, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Fabrizio Moro ed Enrico Ruggeri. Assente Riccardo Cocciante, che parteciperà solo alla quarta e alla sesta puntata come ospite speciale.

Dalla prima puntata, ricordiamo, la Canzonissima della serata è stata Il mio canto libero di Lucio Battisti, interpretata da Fabrizio Moro. Un’esecuzione che ha fatto alzare il pubblico in piedi e ha convinto la giuria all’unanimità. Il brano ha già conquistato l’accesso alla finale.

Canzonissima 2ª puntata — 28 marzo 2026 — Tema: “La dedica”

1. Enrico Ruggeri – “Quello che le donne non dicono” (Fiorella Mannoia) → dedica alla mamma

2. Fabrizio Moro – “Anima fragile” (Vasco Rossi) → dedica al primo amore

3. Leo Gassmann – “Tanto pe’ cantà” (Nino Manfredi) → dedica alla mamma

4. Michele Bravi – “Se io fossi un angelo” (Lucio Dalla) → dedica ai medici eroi

5. Fausto Leali – “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini) → dedica alla moglie Germana

6. Malika Ayane – “Fotoromanza” (Gianna Nannini) → dedica alla forza delle donne

7. Irene Grandi – “La donna cannone” (De Gregori) → dedica all’amica che l’ha salvata

8. Elettra Lamborghini – “Alta marea” (Venditti) → dedica alla cavalla Lolita

9. Arisa – “La leva calcistica della classe ’68” (De Gregori) → dedica al cagnolino Nino

10. Vittorio Grigolo – “E lucevan le stelle” (Tosca, Puccini) → dedica alla figlia Bianca Maria

11. Paolo Jannacci – “Vengo anch’io (no tu no)” (Enzo Jannacci) → dedica al papà

12. Jalisse – “Per sempre sì” (Sal Da Vinci) → dedica al loro amore

Escono Elio e le Storie Tese, entrano Arisa e Paolo Jannacci. In apertura omaggio a Gino Paoli (morto il 24 marzo). Ospiti: cast di Notre Dame de Paris (25° anniversario, musiche di Cocciante).

Ospiti speciali: il cast di Notre Dame de Paris

A rendere ancora più ricca la serata ci sarà la presenza del cast di Notre Dame de Paris, il musical firmato da Riccardo Cocciante — che è anche tra i partecipanti di questa edizione di Canzonissima. Lo spettacolo, ripartito a inizio marzo con un gala al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha superato i 4 milioni di spettatori in Italia e si prepara a celebrare il venticinquesimo anniversario.

Il cast resterà a Milano fino al 29 marzo prima di proseguire il tour nelle principali città italiane. La loro presenza a Canzonissima crea un ponte naturale tra lo show televisivo e il mondo del musical, offrendo al pubblico un assaggio della potenza scenica che ha reso Notre Dame de Paris un fenomeno senza tempo.

La sfida del sabato sera: Canzonissima contro Amici

Non si può parlare di Canzonissima senza menzionare la sfida di ascolti con Amici 25, che occupa la stessa fascia oraria su Canale 5. Il debutto del 21 marzo ha visto le due trasmissioni battersi colpo su colpo, con numeri che hanno confermato la forza di entrambi i format.

Milly Carlucci punta sulla qualità musicale e sull’emozione del racconto, Maria De Filippi risponde con Belen Rodriguez come super ospite. Due strategie diverse per lo stesso obiettivo: conquistare il pubblico del sabato sera. La seconda puntata sarà un banco di prova decisivo per capire se Canzonissima riuscirà a consolidare il suo pubblico o se Amici manterrà il vantaggio.

Il calendario delle prossime puntate

Lo show di Milly Carlucci è strutturato in sei puntate tematiche, ciascuna con un filo conduttore diverso. Dopo “La canzone del cuore” (21 marzo) e “La dedica” (28 marzo), il programma proseguirà con “Il primo successo” (4 aprile), “La rivincita di Sanremo” (11 aprile), “La canzone che avrei voluto scrivere io” (18 aprile) e “Il tuo più grande successo” (25 aprile). L’ultima puntata sarà anche la finale: le sei canzoni vincitrici si sfideranno in una manche conclusiva per il titolo di Canzonissima 2026.

Da segnalare che questa edizione sarà l’ultima trasmissione realizzata dall’Auditorium del Foro Italico, dato che la Rai non ha rinnovato il contratto di affitto con Sport e Salute S.p.A. Un dettaglio che aggiunge un pizzico di nostalgia a uno show che già di per sé vive di memoria e di musica.

Dove e quando vedere la puntata

Canzonissima va in onda sabato 28 marzo 2026 alle 21:30 su Rai 1. La durata prevista è di circa tre ore e mezza. La puntata è disponibile anche in streaming e in replica su RaiPlay.

Con il tema “La dedica”, l’omaggio a Gino Paoli, l’ingresso di Arisa e Paolo Jannacci e la presenza del cast di Notre Dame de Paris, la seconda puntata ha tutti gli ingredienti per alzare l’asticella rispetto a un debutto già di alto livello. Non resta che sintonizzarsi.