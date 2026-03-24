Ci sono artisti che scrivono canzoni, e artisti che scrivono pezzi di vita. Gino Paoli apparteneva alla seconda categoria. In oltre sessant’anni di carriera ha firmato brani che gli italiani conoscono a memoria anche senza sapere chi li abbia scritti — perché sono entrati nel patrimonio comune, nelle colonne sonore delle estati, nelle dediche d’amore, nelle serate tra amici. Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 24 marzo 2026 a 91 anni, ripercorrere le sue canzoni più celebri non è solo un esercizio di nostalgia: è un modo per capire quanto profondamente un uomo solo, con una chitarra e le parole giuste, possa segnare un intero Paese.

Il cielo in una stanza (1960)

È probabilmente la canzone italiana più famosa di sempre, e ha un’origine che Paoli non ha mai nascosto. L’idea gli venne disteso sul letto di una casa di appuntamenti genovese, guardando il soffitto viola. Da quel momento di intimità con una prostituta nacque una riflessione poetica sull’amore come forza capace di trasfigurare la realtà: le pareti che spariscono, gli alberi che crescono dove prima c’era solo intonaco, il cielo che entra nella stanza.

Paoli la compose nel 1959, ma fu Mina a portarla al grande pubblico nel giugno del 1960, su suggerimento di Mogol che credeva nel talento del giovane cantautore genovese. La versione dello stesso Paoli arrivò poco dopo, con un’intensità diversa, più raccolta, quasi sussurrata. Insieme, quelle due interpretazioni resero il brano immortale. Ancora oggi, a distanza di oltre sessant’anni, basta sentire le prime note per essere trasportati altrove.

La Gatta (1960)

Prima ancora del cielo e delle stanze, c’era una gatta. Una gatta vera, di quelle che giravano per i tetti di Genova. Paoli la scrisse attingendo ai ricordi della sua giovinezza, a quel mondo fatto di carruggi, di case modeste, di una semplicità che il successo gli avrebbe portato via. “C’era una volta una gatta…” — un incipit che in Italia conoscono tutti, dai nonni ai bambini.

All’inizio non piacque quasi a nessuno. Ci volle tempo perché la gente capisse che dietro quella melodia allegra si nascondeva una malinconia profonda: la nostalgia per un tempo perduto, per un’innocenza che non sarebbe più tornata. Nel 2012 Paoli ne fece persino un libro illustrato per bambini, segno che quella storia continuava a parlare a tutti, indipendentemente dall’età.

Sapore di sale (1963)

Se esiste una canzone che sa di estate, è questa. Uscita nel 1963 con gli arrangiamenti di Ennio Morricone, “Sapore di sale” catturò in tre minuti tutto quello che l’Italia del boom economico voleva essere: il mare, la pelle abbronzata, la leggerezza di una giornata in spiaggia. Ma sotto quella superficie luminosa c’era già la malinconia tipica di Paoli, quel sentire che la felicità è sempre un po’ provvisoria.

La struttura musicale è di una semplicità disarmante — un giro di Do che chiunque può suonare con tre accordi — eppure il risultato è pura poesia. Morricone ci mise il suo tocco, con archi e fiati che regalano al pezzo una sofisticatezza quasi cinematografica. Per molti resta il capolavoro assoluto di Paoli, la canzone che ogni estate torna a risuonare come se fosse stata scritta ieri. E in un certo senso, lo è.

Senza fine (1961)

“Senza fine” è la canzone più rarefatta del repertorio di Paoli, quella in cui le parole si riducono all’essenziale e lasciano spazio alla musica. Il testo è quasi ipnotico nella sua ripetitività, come un mantra d’amore che non vuole smettere. L’arrangiamento con archi e fiati prende ispirazione dal jazz degli anni Cinquanta, e il risultato è qualcosa che non somiglia a nient’altro nella musica italiana dell’epoca.

Fu scritta nel 1961, in un periodo in cui Paoli viveva una relazione intensa con Ornella Vanoni. Proprio per lei, raccontò in seguito, aveva pensato quel brano: voleva regalarle una canzone che la affrancasse dall’immagine di cantante della Mala e ne rilanciasse la carriera. Ci riuscì. “Senza fine” divenne un successo internazionale, utilizzata persino nel film Ghost di Jerry Zucker nel 1990, portando la voce di Paoli davanti a un pubblico che non aveva mai sentito parlare della scuola genovese.

Una lunga storia d’amore (1984)

Dopo anni di silenzio, di serate nei night della Liguria, di un declino che sembrava definitivo, Paoli tornò con questo brano. E tornò alla grande. “Una lunga storia d’amore” fu scritta come colonna sonora del film “Una donna allo specchio”, che vedeva protagonista proprio Stefania Sandrelli, la donna con cui aveva avuto Amanda vent’anni prima. La vita che si intreccia con l’arte, come sempre nel caso di Paoli.

Il brano racconta un amore che resiste al tempo, alle difficoltà, all’usura dei giorni. Un tema che Paoli conosceva bene, avendolo vissuto sulla propria pelle più volte. La melodia è avvolgente, il testo essenziale ma denso di significato. Diventò subito un evergreen, uno di quei pezzi che si suonano ai matrimoni, si dedicano agli anniversari, si canticchiano in macchina senza nemmeno rendersene conto. Con questa canzone, Paoli dimostrò che il suo talento non si era mai spento: aveva solo aspettato il momento giusto per tornare.

Quattro amici al bar (1991)

Forse la canzone più amata dai fan, sicuramente quella che racconta meglio chi era Gino Paoli come uomo. Pubblicata nel 1991, vinse il Festivalbar di quell’anno e divenne immediatamente un classico. La storia è semplice e geniale: quattro amici al bar che da giovani volevano cambiare il mondo, e che uno alla volta se ne vanno — chi in banca, chi al mare con la moglie — fino a lasciare il protagonista da solo, davanti a un whisky e un caffè.

Non era una storia inventata. Nel 2019, Paoli rivelò chi fossero quei quattro amici: lui stesso, che aveva rilevato la licenza del bar, il pittore Giulio Frezza, il giornalista Arnaldo Bagnasco e l’architetto Renzo Piano. Sì, proprio quel Renzo Piano. Il finale della canzone, con i quattro ragazzini che si siedono allo stesso tavolo e riprendono a sognare, è uno dei momenti più commoventi della musica italiana: il tempo che passa, le illusioni che sfumano, ma la voglia di cambiare le cose che non muore mai del tutto.

Che cosa c’è (1963)

Meno celebre di “Sapore di sale” ma altrettanto intensa, “Che cosa c’è” uscì nello stesso anno e fa parte dell’album “Basta chiudere gli occhi” del 1964. È una delle canzoni in cui Paoli si mette più a nudo, interrogandosi su cosa resti quando l’amore finisce o cambia forma. Il tono è intimo, quasi parlato, come se il cantautore stesse ragionando ad alta voce con se stesso.

Il brano ha avuto una seconda vita grazie a numerose reinterpretazioni nel corso dei decenni, confermando la capacità di Paoli di scrivere testi che funzionano in qualsiasi epoca. Non è una canzone facile, nel senso che non ti regala risposte. Ti lascia con una domanda aperta, esattamente come faceva il suo autore nella vita.

Ti lascio una canzone (1985)

Pubblicata nel 1985, nel pieno della rinascita artistica che seguì il successo di “Una lunga storia d’amore”, questa canzone è una sorta di testamento emotivo. Paoli ci dice, con la sincerità che lo contraddistingueva, che non ha molto da lasciare — non ricchezze, non certezze — se non le sue canzoni. Un gesto di umiltà e di orgoglio insieme, tipico di chi sa che le cose che contano davvero non si possono comprare.

È un brano che oggi, dopo la sua scomparsa, assume un significato ancora più profondo. Perché alla fine è esattamente quello che Gino Paoli ci ha lasciato: le sue canzoni. E quelle, davvero, non invecchiano.

Un patrimonio che appartiene a tutti

Elencare le canzoni più famose di Gino Paoli significa inevitabilmente lasciare fuori qualcosa. Perché nel suo repertorio ci sono decine di brani che meriterebbero un capitolo a parte: da “Vivere ancora” a “Fingere di te”, da “Albergo a ore” all’adattamento italiano di “Ne me quitte pas” di Jacques Brel. Ma le canzoni che abbiamo raccontato qui sono quelle che hanno segnato la vita di milioni di italiani, quelle che si cantano senza pensarci, quelle che restano.

Paoli diceva spesso che scrivere canzoni era il suo modo di capire il mondo. Se è così, allora il mondo lo ha capito piuttosto bene. E noi, attraverso la sua musica, abbiamo capito un po’ meglio noi stessi.