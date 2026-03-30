Campari Spritz vs Aperol Spritz: la sfida dell’aperitivo italiano che divide l’estate 2026

C’è una domanda che spacca l’Italia ogni anno da aprile a settembre, più dei derby calcistici e delle faide sulla carbonara: Aperol o Campari? Lo Spritz è il cocktail che ha conquistato il mondo — da Venezia a New York, da Padova a Tokyo — ma quando arriva il momento di ordinare, la scelta del bitter divide famiglie, coppie e tavoli di amici. L’Aperol Spritz è il re incontrastato dell’aperitivo di massa, ma il Campari Spritz sta vivendo una rinascita silenziosa che nel 2026 è diventata un vero e proprio trend. E poi ci sono le alternative — Select, Hugo, Cynar — che complicano tutto. Ecco la guida definitiva per capire le differenze, scegliere con cognizione di causa e, soprattutto, preparare lo Spritz perfetto a casa.

La storia: da dove viene lo Spritz

Lo Spritz nasce nell’Ottocento nel Triveneto, quando i soldati dell’Impero Austro-Ungarico trovavano il vino veneto troppo forte e lo allungavano con acqua frizzante — da qui il nome, dal tedesco spritzen (spruzzare). Per un secolo è rimasto una cosa da bar di provincia veneta: vino bianco, seltz, stop. Il salto di qualità arriva negli anni Venti e Trenta del Novecento, quando a Venezia nasce il Select (1920) e a Padova l’Aperol (1919, fratelli Barbieri), e qualcuno ha l’idea geniale di aggiungere un bitter alla miscela. Il Campari era già in circolazione dal 1860, creato a Milano da Gaspare Campari, ma era considerato troppo amaro per un drink da aperitivo leggero.

Per decenni lo Spritz resta un fenomeno locale veneto. La svolta globale arriva nel 2008, quando Campari Group (proprietaria sia di Aperol che di Campari) lancia una massiccia campagna pubblicitaria che trasforma l’Aperol Spritz da drink regionale a fenomeno planetario. Dal 2011 lo Spritz è riconosciuto ufficialmente dall’IBA (International Bartenders Association). Il resto è storia: nel 2026 è il cocktail più ordinato in Europa e il secondo nel mondo.

Aperol vs Campari: le differenze che contano

Il profilo aromatico

Aperol è tutto agrumi e luce: pompelmo, arancia dolce, un accenno di erbe alpine e rabarbaro. Il sapore è dolceamaro con prevalenza del dolce, rotondo, accessibile, pensato per piacere a tutti. Il colore è arancione brillante, quasi fosforescente — quello che rende lo Spritz così instagrammabile.

Campari è un’altra storia. L’amarezza è protagonista: scorza d’arancia amara, rabarbaro, erbe aromatiche, un retrogusto che resta in bocca. Il sapore è deciso, complesso, assertivo — non cerca di piacere a tutti, cerca di piacere a chi apprezza l’amaro. Il colore è rosso rubino intenso, più scuro e profondo dell’Aperol. Se l’Aperol è un pomeriggio al mare, il Campari è un tramonto sulla terrazza di un palazzo antico.

La gradazione alcolica

Questa è la differenza che molti ignorano e che cambia tutto. L’Aperol ha un contenuto alcolico dell’11% vol. — bassissimo, praticamente un vino leggero. Il Campari è al 25% vol. — più del doppio. Significa che un Campari Spritz preparato con le stesse proporzioni dell’Aperol Spritz è un drink significativamente più alcolico, più intenso e con un corpo diverso. Non è un dettaglio: è il motivo per cui il Campari Spritz va preparato con proporzioni leggermente diverse.

Le ricette ufficiali

Aperol Spritz (ricetta 3-2-1)

La proporzione ufficiale è semplicissima: 3 parti di Prosecco, 2 parti di Aperol, 1 parte di soda. Si prepara direttamente nel bicchiere (un calice da vino grande) colmo di ghiaccio. Si versa prima il Prosecco, poi l’Aperol, poi la soda. Si mescola delicatamente e si guarnisce con una mezza fetta d’arancia. La temperatura ideale è glaciale: il ghiaccio non è un optional, è un ingrediente. Tempo di preparazione: 30 secondi. Grado di difficoltà: zero.

Campari Spritz

La proporzione è simile ma con un aggiustamento: 3 parti di Prosecco, 2 parti di Campari, 1 parte di soda — come l’Aperol, ma con un’accortezza: la soda qui è importante per bilanciare l’amarezza. Alcuni bartender preferiscono aumentare leggermente la quota di Prosecco o aggiungere un goccio di succo d’arancia fresco per ammorbidire il profilo amaro. Quando al Campari Spritz si aggiunge succo d’arancia, il drink prende il nome di “Bicicletta” — un classico che meriterebbe più attenzione.

La tendenza 2026: il Campari Spritz sta rimontando

Per anni l’Aperol Spritz ha dominato incontrastato. Ma nel 2026 qualcosa sta cambiando. Il Campari Spritz sta vivendo una riscoperta guidata da tre fattori. Primo: la saturazione. L’Aperol Spritz è diventato così onnipresente — dalle spiagge di Rimini ai rooftop di Brooklyn — che una parte del pubblico cerca qualcosa di meno mainstream. Secondo: la tendenza verso i drink più complessi e meno dolci, che investe tutta la mixology contemporanea. Terzo: il rilancio del Negroni e dell’Americano (il cocktail, non il caffè) ha riportato il Campari al centro della scena, e lo Spritz ne beneficia per osmosi.

C’è anche un dato culturale: l’Aperol Spritz è diventato il simbolo dell’aperitivo “facile”, quello che ordinano i turisti. Il Campari Spritz è quello che ordina chi vuole far capire che sa cosa sta bevendo. È snobismo? Forse un po’. Ma il palato non mente: il Campari offre una complessità che l’Aperol, per design, non cerca.

L’inchiesta del 2026: i finti Aperol Spritz

A complicare le cose c’è un problema serio emerso nel 2026: molti locali, soprattutto nelle zone turistiche, servono Spritz con sottomarche spacciandoli per Aperol originale. Un’inchiesta televisiva ha svelato come diversi bar sostituiscano l’Aperol con aperitivi generici di qualità inferiore, mantenendo il prezzo invariato. Il fenomeno ha spinto Campari Group a lanciare la campagna “Aperol, l’Originale”. Come difendersi? La ricetta originale prevede la proporzione 3-2-1 (Prosecco, Aperol, soda) servita in un calice con ghiaccio e guarnita con arancia. Se il colore è sbiadito, il sapore piatto o il prezzo troppo basso, probabilmente non state bevendo Aperol.

Le alternative: Select, Hugo, Cynar e gli altri

Lo Spritz non è solo Aperol o Campari. L’universo dei bitter italiani offre almeno cinque alternative che vale la pena esplorare.

Select Spritz: il vero Spritz veneziano originale. Il Select è un bitter creato a Venezia nel 1920, con note amare e dolci, vaniglia, cardamomo e zenzero. A Venezia — quella vera, non quella dei turisti — molti lo considerano l’unico Spritz autentico. Si colloca a metà strada tra Aperol e Campari per amarezza e complessità.

Hugo: nato a Naturno (Bolzano) per mano del barman Roland Gruber, è la versione altoatesina dello Spritz: Prosecco, soda, sciroppo di sambuco e menta. Nessun bitter, nessuna amarezza — fresco, aromatico, profumato. Perfetto per chi trova anche l’Aperol troppo amaro.

Cynar Spritz: il Cynar è un amaro a base di carciofo (sì, carciofo) dal colore scuro e il sapore vegetale e erbaceo. Mescolato con Prosecco e soda fa uno Spritz insolito, più scuro e adulto, che piace molto a chi cerca qualcosa di diverso.

Luxardo Spritz: il Luxardo Aperitivo è un liquore rosso cremisi con note di pompelmo e arancia, più complesso dell’Aperol ma meno amaro del Campari. A Venezia è considerato uno dei grandi classici locali.

Pirlo: la variante bresciana, con Campari, acqua gassata e vino bianco fermo (non frizzante). Preparato in grandi caraffe e servito freddo dal frigo, ha un sapore più “vintage” e adulto dello Spritz classico.

Quale scegliere: la guida per non sbagliare

Scegli l’Aperol Spritz se: vuoi un aperitivo leggero, dolce, rinfrescante, perfetto per il caldo estivo. Se non ami l’amaro, se bevi poco, se vuoi un drink che piace a tutti al tavolo. È il cocktail del “ci vediamo alle sette in terrazza” senza complicazioni.

Scegli il Campari Spritz se: ami l’amaro, cerchi un drink con più carattere e complessità, ti piace il Negroni e vuoi qualcosa di simile ma più leggero. È l’aperitivo del “mi siedo qui, guardo il tramonto e me la prendo comoda”.

Scegli il Select se: vuoi fare il veneziano vero, cerchi un compromesso tra dolce e amaro, o sei stanco di scegliere tra Aperol e Campari. Scegli l’Hugo se odi l’amaro ma ami l’aperitivo. Scegli il Cynar se vuoi stupire gli amici. Scegli il Pirlo se sei bresciano o se vuoi capire che lo Spritz non è solo Prosecco e bitter.

E se qualcuno vi chiede “Aperol o Campari?”, la risposta giusta è sempre la stessa: dipende dall’umore, dall’ora e dalla compagnia. L’aperitivo non è un esame. È un rito. E in Italia, i riti si rispettano — ma senza prendersi troppo sul serio.

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