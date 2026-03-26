Briga è diventato padre. La piccola Allegra è nata il 25 marzo 2026, figlia del cantautore romano e dell’attrice Arianna Montefiori. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram — una foto della coppia e la scritta “Figlia di un immenso Amore” — che in poche ore ha raccolto migliaia di messaggi di auguri. Ma la notizia non si ferma qui: domani, 27 marzo, esce il nuovo singolo che Briga ha scritto proprio per la sua bambina. Un brano intimo, ironico e viscerale che racconta la paternità nel suo lato più umano.

Un percorso lungo e non semplice

Chi segue Briga e Arianna sa che la nascita di Allegra non è un lieto fine scontato. La coppia, insieme dal 2019 e sposata dal 2021 nella basilica di San Pietro in Vaticano, ha raccontato pubblicamente le difficoltà incontrate nel percorso verso la genitorialità. Anni di tentativi, controlli medici senza risposte chiare, e quel pensiero ricorrente che tornava nei momenti di quiete: perché non succede?

Ospiti a Verissimo, i due avevano condiviso la scelta di chiedere un aiuto alla medicina. La gravidanza, quando è arrivata, era inizialmente gemellare. Nei primi mesi, però, uno dei due embrioni non è sopravvissuto — un evento naturale ma doloroso che ha reso il percorso ancora più delicato. Arianna ha raccontato di aver fatto test di gravidanza per una settimana intera senza dirlo al marito, incredula davanti al risultato. Solo dopo la conferma delle analisi ha deciso di condividere la notizia con lui. La reazione di Briga è stata quella che chiunque lo conosca si aspetterebbe: lacrime, emozione e una felicità incontenibile.

Da “Sognatori” al nuovo brano: la musica come diario

Il cammino verso Allegra era già diventato musica con Sognatori, il singolo uscito il 23 gennaio 2026, scritto nel 2025 e prodotto da Tom Beaver. Un brano autobiografico che raccontava l’attesa, la fragilità e la resilienza di una coppia che non smetteva di credere nel proprio sogno. Il brano era stato anche presentato per Sanremo, ma escluso dalla selezione — una delusione che Briga ha incassato con la filosofia di chi sa che il tempismo non dipende sempre dal talento.

Il nuovo singolo in uscita domani è diverso. Nasce dopo l’arrivo di Allegra e racconta un capitolo successivo della stessa storia: non più l’attesa, ma l’immaginazione del primo incontro. Il brano ruota intorno a un’immagine precisa — il momento in cui Briga si vede per la prima volta con la figlia tra le braccia — e da lì si sviluppa un racconto che alterna speranza, commozione e leggerezza.

Il testo: tra lacrime e ironia da sala parto

La canzone si apre con un passaggio che restituisce tutto il peso dell’attesa che ha preceduto la nascita. Briga racconta il momento in cui ha saputo della gravidanza, il sollievo dopo anni di incertezza, l’emozione di scoprire che Arianna portava dentro di sé la vita che avevano tanto desiderato.

“Ho urlato così tanto a tutto l’universo, perché in fondo credevo di averti ancora perso. E non sai quanto ho pianto quando me l’hai detto, che ho ribaltato il mondo e lei ti aveva dentro”

Il registro poi cambia. La tensione si scioglie in un flusso di immagini rapide, quasi febbrili, dove l’emozione non si contiene più.

“In testa ho solo un flash di cose, un po’ come la vie en rose”

E arriva il momento più sorprendente del testo: una scena volutamente ironica, ambientata il giorno del parto. Briga si immagina talmente sopraffatto dalla gioia da scrivere “Ti amo” su un muro del corridoio dell’ospedale — e da essere richiamato dal caposala. La reazione? Scusarsi, ammettendo candidamente di non capirci più niente.

“Ho scritto Ti Amo sopra un muro, nei corridoi dell’ospedale. E prima che venissi al mondo già mi volevano arrestare”

È un passaggio che rompe la retorica della paternità raccontata dai cantanti e riporta tutto su un piano umano, imperfetto e reale. Niente frasi da libro dei ricordi, niente solennità forzata: solo un uomo fuori controllo per la felicità.

Briga e Amici: una storia che torna

Per i fan storici del talent show, la nascita di Allegra chiude un cerchio iniziato nel 2015, quando Mattia Bellegrandi — questo il vero nome di Briga — si faceva conoscere nella scuola di Maria De Filippi con Sei di mattina, un brano chitarra e voce che resta ancora oggi il suo più ascoltato. Da quel palco a oggi, il percorso è stato fatto di album, tour, un matrimonio in Vaticano, collaborazioni con l’Atletico Madrid per la versione spagnola di Vieni con me e un ritorno ad Amici a febbraio come ospite musicale per presentare proprio Sognatori.

In quell’occasione Briga aveva detto a Maria De Filippi una frase che oggi suona profetica: “Questo palco è tutto, è il mio Sanremo”. La canzone era stata esclusa dal Festival, ma il palco di Amici gli aveva restituito un abbraccio che valeva quanto una kermesse.

Arianna Montefiori: la donna dietro la canzone

Non si può raccontare questa storia senza parlare di Arianna Montefiori, attrice nota al pubblico televisivo e compagna di Briga dal 2019. È lei che ha convinto il cantautore ad aprirsi pubblicamente sul percorso difficile verso la genitorialità, superando quella riservatezza che Briga ha sempre difeso con ostinazione.

La scelta di raccontare tutto è nata anche come risposta ai commenti invadenti che arrivavano dai social, dove più di qualcuno si permetteva di chiedere alla coppia perché non avessero figli — domande prive di tatto che Briga ha definito offensive verso la donna. Rendere pubblica la propria fragilità è stato un atto di coraggio che ha trasformato una storia privata in un messaggio condiviso da migliaia di coppie che attraversano lo stesso percorso.

Il live del 4 maggio ai Magazzini Generali

Il nuovo brano sarà eseguito dal vivo per la prima volta al concerto del 4 maggio ai Magazzini Generali di Milano, una data già prevista nel tour e che ora assume un significato speciale. Briga aveva spostato l’appuntamento proprio per essere presente alla nascita della figlia, una scelta che racconta le priorità dell’uomo prima ancora che dell’artista.

La scaletta del concerto milanese includerà anche Sognatori e i brani dell’album Sentimenti, uscito a giugno 2025 e che già toccava i temi dell’amore e della vulnerabilità. Con l’arrivo di Allegra, quei brani acquistano una dimensione nuova.

Una canzone senza retorica

Il nuovo singolo di Briga non è la classica canzone del papà per la figlia. Non c’è la solennità di chi vuole insegnare la vita a una neonata, non ci sono metafore altisonanti. C’è un uomo che si racconta nel modo più diretto possibile: il grido all’universo quando pensava di aver perso tutto, il pianto quando ha scoperto che la vita stava arrivando, la scena surreale dell’ospedale con il caposala pronto a chiamare la sicurezza.

È un brano che unisce intensità e spontaneità, esattamente come Briga ha sempre fatto — dal debutto ad Amici fino a oggi. La paternità, nella sua penna, diventa ciò che è davvero: imperfetta, emotiva, fuori controllo. E proprio per questo, profondamente autentica.