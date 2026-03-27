A quasi un mese dalla finale del Festival di Sanremo 2026, i brani della 76ª edizione continuano a dominare le programmazioni radiofoniche italiane. Nella settimana dal 20 al 26 marzo 2026, ben 8 canzoni su 20 della classifica airplay provengono direttamente dal palco dell’Ariston, a conferma dell’impatto che il Festival di Sanremo ha avuto quest’anno sulla rotazione radio.

Un dato significativo che testimonia la qualità della selezione musicale operata da Carlo Conti: quasi la metà della top 20 dei brani più trasmessi in radio è composta da pezzi sanremesi.

Sayf domina l’airplay radio con “Tu mi piaci tanto”

Il protagonista assoluto è Sayf, che con Tu mi piaci tanto conquista la prima posizione nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Al Festival di Sanremo 2026, Sayf si era classificato secondo, alle spalle del vincitore Sal Da Vinci, risultando il più votato dal televoto con il 26,4% delle preferenze. Ora, a distanza di settimane, il suo brano si prende la rivincita in radio, imponendosi come il pezzo più programmato in assoluto.

Un percorso che conferma Sayf come una delle rivelazioni più importanti di questa edizione del Festival, capace di conquistare sia il pubblico del televoto che le programmazioni delle emittenti radiofoniche.

Ditonellapiaga e Samurai Jay: il podio di Sanremo si ritrova in radio

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana – quarta serata

Nella foto Ditonellapiaga, TonyPitony | Maurizio D’Avanzo / IPA

Terza nella classifica finale del Festival con Che fastidio!, Ditonellapiaga occupa la stessa posizione anche nell’airplay, al terzo posto. Il brano, premiato anche con il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale a Sanremo, resta tra le canzoni più programmate dalle radio italiane, confermando una tenuta importante.

Sorprende la posizione di Samurai Jay, che con Ossessione si piazza addirittura al secondo posto in radio, nonostante un 17º posto nella classifica finale del Festival. Un caso emblematico di come l’airplay radiofonico segua dinamiche diverse rispetto al voto del Festival: il brano ha evidentemente conquistato i programmatori delle emittenti con una crescita costante nelle ultime settimane.

Tommaso Paradiso e Fulminacci in crescita nelle radio

Sanremo, 76° Festival della canzone italiana. Seconda Serata. Nella Foto Tommaso Paradiso | Maurizio D’Avanzo / IPA

Al quarto posto sale Tommaso Paradiso con I romantici, brano che a Sanremo aveva chiuso in decima posizione. La canzone sta vivendo una seconda vita radiofonica, raccogliendo passaggi in modo significativo e confermando il cantautore romano come una presenza fissa nelle rotazioni delle principali emittenti.

All’ottavo posto troviamo Fulminacci con Stupida sfortuna, vincitore del premio della Critica Mia Martini al Festival. Il settimo classificato a Sanremo continua a far parlare di sé anche nelle settimane successive, con una presenza stabile nella parte alta della classifica airplay.

Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo scende al 13º posto in radio

Sanremo, 76° Festival della Canzone Italiana – quinta serata finale

Nella foto Sal Da Vinci | Alberto Terenghi / Pool Sanremo 02 / IPA

Dato interessante: il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, con Per sempre sì si trova al 13º posto della classifica airplay, in calo rispetto all’11ª posizione della settimana precedente. Un dato che può sorprendere ma che riflette un fenomeno ricorrente: non sempre il vincitore del Festival coincide con il brano più trasmesso in radio nelle settimane successive.

Il pezzo del cantautore napoletano, che all’Ariston aveva conquistato il 22,2% dei voti totali in finale, mantiene comunque una presenza significativa nella top 20, a conferma dell’affetto del pubblico e dei programmatori radiofonici.

J-Ax e Fedez & Marco Masini nella seconda metà della classifica

Nella parte bassa della top 20 resistono altri due brani sanremesi. J-Ax con Italia Starter Pack si posiziona all’11º posto, in leggero calo dalla decima piazza, mentre Fedez e Marco Masini con Male necessario scivolano al 18º posto, scendendo dalla 15ª posizione. Quest’ultimo brano, quinto classificato a Sanremo e vincitore del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sembra perdere progressivamente terreno nelle programmazioni radiofoniche.

I brani di Sanremo 2026 nella top 20 airplay: la tabella completa

Pos. radio Artista Brano Pos. Sanremo Etichetta 1 Sayf Tu mi piaci tanto 2° Warner 2 Samurai Jay Ossessione 17° Island 3 Ditonellapiaga Che fastidio! 3° BMG 4 Tommaso Paradiso I romantici 10° Sony 8 Fulminacci Stupida sfortuna 7° Maciste Dischi / Warner 11 J-Ax Italia Starter Pack 15° Sony 13 Sal Da Vinci Per sempre sì 1° (vincitore) Warner 18 Fedez, Marco Masini Male necessario 5° Warner

Sanremo 2026 e radio: chi sale e chi scende

L’analisi dell’airplay a un mese dal Festival restituisce un quadro chiaro: i brani di Sanremo 2026 che funzionano meglio in radio non sono necessariamente quelli che hanno ottenuto le posizioni migliori nella classifica finale del Festival. Samurai Jay, 17º a Sanremo, è secondo in radio. Sayf, secondo all’Ariston, è primo. Sal Da Vinci, vincitore del Festival, è solo 13º nell’airplay.

Un fenomeno che si ripete ogni anno e che conferma come il gradimento del pubblico radiofonico risponda a logiche diverse rispetto al sistema di voto del Festival, dove pesano le giurie della sala stampa e delle radio in modo diverso dal gradimento della programmazione quotidiana.

Nelle prossime settimane sarà interessante osservare se Sayf riuscirà a mantenere la vetta, se Sal Da Vinci troverà un nuovo slancio radiofonico e quali brani sanremesi usciranno dalla top 20 lasciando spazio ai singoli estivi.