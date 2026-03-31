Bosnia-Italia, Turpin sotto accusa: rosso a Bastoni ma non a Muharemović

L’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. La notte di Zenica si chiude con la Bosnia che vince 5-2 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, e conquista il biglietto per la Coppa del Mondo 2026. Ma se il dolore per l’ennesima eliminazione è immenso, la rabbia per come ci si è arrivati lo è ancora di più. La direzione di gara dell’arbitro francese Clément Turpin ha condizionato in maniera pesante l’esito della partita, con una serie di decisioni a senso unico che lasciano un sapore amarissimo e alimentano interrogativi legittimi sulla tenuta del sistema arbitrale nelle partite che contano.

Il rosso a Bastoni: la partita cambia al 42′

L’Italia di Gattuso era partita bene. Al 15′ Moise Kean aveva sbloccato il risultato sfruttando un errore in impostazione del portiere Vasilj, con Barella a intercettare e servire l’attaccante della Fiorentina per lo 0-1. Gli azzurri controllavano il gioco, la Bosnia faticava a reagire, e tutto lasciava pensare a una serata finalmente dalla parte giusta della storia.

Poi, al 42′, l’episodio che ha stravolto la partita. Ripartenza della Bosnia, Memic viene lanciato in profondità e si invola verso l’area. Alessandro Bastoni lo stende in scivolata: rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Il VAR conferma. L’espulsione, per quanto tecnicamente difendibile — Bastoni era effettivamente l’ultimo uomo — è stata di una severità che ha lasciato perplessi per la dinamica dell’intervento, avvenuto ai margini dell’area e non in una situazione di gol certo. Ma il punto non è il singolo episodio: è il confronto con tutto quello che è accaduto dopo.

Da quel momento l’Italia ha giocato in dieci per 80 minuti, più i supplementari. Gattuso ha dovuto togliere Retegui per inserire il difensore Gatti, rinunciando a un attaccante in una partita che valeva il Mondiale. Una decisione che ha cambiato radicalmente l’inerzia del match e costretto gli azzurri a una resistenza eroica che è durata fino ai rigori.

Il gol fantasma della Bosnia: mano di Dzeko, il VAR tace

L’Italia ha retto per tutto il secondo tempo, con Donnarumma protagonista di almeno tre interventi decisivi, su Tahirovic al 72′, su Demirovic all’87’ e su diverse altre conclusioni. Ma al 79′ la diga è crollata. Cross in area dalla destra, Dzeko anticipa Mancini di testa, Donnarumma compie l’ennesimo miracolo respingendo, ma da due passi arriva Tabakovic che spinge in rete: 1-1.

Le proteste azzurre sono immediate e furiose. Donnarumma lamenta un fallo di Dzeko su Mancini nell’azione del gol e viene ammonito per proteste. Ma c’è di più, molto di più: il replay trasmesso dalla Rai mostra che Dzeko sembra toccare il pallone con il braccio prima della spizzata di testa su cui Donnarumma para. Se il tocco di mano fosse stato rilevato, il gol non sarebbe stato convalidato e l’Italia sarebbe rimasta in vantaggio, probabilmente fino alla fine. Il VAR non è intervenuto. Un gol che ha riaperto una partita che l’Italia stava portando a casa con le unghie e con i denti, in inferiorità numerica, e che potrebbe essere viziato da un’irregolarità clamorosa.

Muharemović graziato: il fallo identico a quello di Bastoni

Se il gol dell’1-1 è il primo scandalo della serata, quello che accade al 102′ dei supplementari è il secondo, e forse il più grave per la sua evidenza. Tonali lancia in verticale Palestra, che si invola verso la porta bosniaca. Muharemović lo stende al limite dell’area, in una posizione e con una dinamica praticamente identiche a quelle del fallo di Bastoni su Memic nel primo tempo.

Turpin estrae il cartellino: giallo. Non rosso. L’Italia chiede a gran voce l’espulsione, Gattuso protesta dalla panchina, ma l’arbitro non cambia idea. Il silent check del VAR conferma la decisione di campo, sostenendo che Burnic avrebbe potuto intervenire sul pallone, escludendo quindi la situazione di ultimo uomo. Una valutazione che non ha convinto nessuno: nella dinamica dell’azione, Palestra era lanciato a tu per tu con il portiere e il presunto copertura di Burnic era quanto meno dubbia.

Il confronto tra i due episodi è impietoso. Bastoni espulso per un fallo ai margini dell’area su un giocatore che stava entrando nella zona di tiro. Muharemović ammonito per un fallo in una posizione analoga, su un giocatore che stava per presentarsi davanti al portiere. Due situazioni sovrapponibili, due decisioni opposte. Se Muharemović fosse stato espulso, la Bosnia sarebbe rimasta a sua volta in dieci e l’Italia avrebbe potuto giocare gli ultimi minuti dei supplementari alla pari. Invece è rimasta in inferiorità numerica fino alla fine.

La mano di Muharemović su Esposito: nessun check

Come se non bastasse, nel secondo tempo supplementare è arrivato un altro episodio che ha fatto esplodere la rabbia azzurra. Spinazzola verticalizza per Pio Esposito, che si gira e calcia verso la porta. Muharemović, a terra, respinge il tiro con un braccio. L’azione prosegue senza che Turpin fischi nulla. Il VAR non effettua alcun check. Nessuna revisione, nessun intervento. Se il tocco di mano fosse stato rilevato, l’Italia avrebbe avuto un calcio di rigore che poteva valere la qualificazione al Mondiale.

Due possibili falli di mano ignorati nella stessa partita, entrambi a sfavore dell’Italia, entrambi su azioni potenzialmente decisive. Un pattern che è difficile ricondurre alla semplice sfortuna o all’errore in buona fede.