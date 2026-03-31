Bosnia-Italia stasera: formazioni, orario e dove vederla

L’Italia è a 90 minuti dal Mondiale. Stasera, martedì 31 marzo 2026 alle 20:45, gli azzurri di Gennaro Gattuso scendono in campo allo Stadion Bilino Polje di Zenica per la finale dei playoff europei di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Di fronte c’è la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez, che ha eliminato il Galles ai rigori in semifinale e gioca in casa con il sostegno di un pubblico pronto a trasformare i poco più di 16.000 posti dello stadio in una bolgia. La partita è in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Non c’è appello: chi vince vola in Canada, Stati Uniti e Messico per il primo Mondiale a 48 squadre della storia. Chi perde resta a casa.

Dodici anni senza Mondiale: il peso della storia azzurra

Per capire cosa significhi questa partita bisogna riavvolgere il nastro. L’ultima volta che l’Italia ha giocato un Mondiale era il 2014 in Brasile, quando la squadra di Cesare Prandelli fu eliminata nella fase a gironi dopo la sconfitta con l’Uruguay. Da allora, due eliminazioni brucianti nei playoff: lo 0-1 a Stoccolma e lo 0-0 a Milano contro la Svezia nel novembre 2017, e il clamoroso 0-1 contro la Macedonia del Nord a Palermo nel marzo 2022, a soli otto mesi dal trionfo europeo di Wembley. Dopo il 2006, la Nazionale è passata dal tetto del mondo a diventare la grande malata del calcio europeo.

L’Italia ci ha già provato due volte e ha fallito. Stasera non può permettersi il terzo errore consecutivo. Lo sa bene Gattuso, che nella conferenza stampa della vigilia ha parlato del formicolio e della tensione che salgono prima delle grandi notti, aggiungendo che chi non sente queste sensazioni dovrebbe smettere di giocare o di allenare. Ma ha anche avvertito che la squadra non può essere ossessionata dai fantasmi del passato, perché la concentrazione serve tutta sul campo.

Come ci arriva l’Italia: il 2-0 sull’Irlanda del Nord

La semifinale di giovedì scorso a Bergamo contro l’Irlanda del Nord ha raccontato un’Italia a due facce. Primo tempo contratto, con la tensione palpabile e i fantasmi delle eliminazioni passate che aleggiavano nell’aria, come ammesso dallo stesso Sandro Tonali. Poi il gol del centrocampista del Newcastle al 52′ che ha cambiato tutto: la squadra ha cominciato a giocare con una mentalità diversa, più libera e aggressiva, e il raddoppio di Moise Kean ha chiuso i conti sul 2-0 finale.

Il bilancio di Gattuso alla guida degli azzurri è impressionante: sei vittorie nelle prime sette partite, con una sola sconfitta. La Nazionale ha segnato 23 gol nel percorso di qualificazione, più di ogni altra squadra europea impegnata nei playoff. Numeri che alimentano l’ottimismo, anche se i numeri, quando si gioca per il Mondiale, contano fino a un certo punto.

Come ci arriva la Bosnia: Dzeko e la semifinale da brividi

La Bosnia ha raggiunto la finale attraverso un percorso drammatico. In semifinale a Cardiff contro il Galles, la squadra di Barbarez è andata sotto per il gol di Daniel James, ma all’86′ il capitano Edin Dzeko ha pareggiato i conti, trascinando i suoi fino ai calci di rigore. Gli errori di Brennan Johnson e Neco Williams hanno fatto il resto, regalando alla Bosnia la possibilità di giocarsi il Mondiale in casa.

Per la nazionale bosniaca, l’unica partecipazione alla Coppa del Mondo risale al 2014 in Brasile. Da allora, il calcio bosniaco ha vissuto anni difficili, ma sotto la guida di Barbarez la squadra ha ritrovato solidità: nel 2025 sono arrivate sei vittorie in dieci partite tra qualificazioni e amichevoli. In casa, però, i successi sono arrivati soprattutto contro avversarie di livello inferiore, e quando il calibro dell’avversario è salito le difficoltà sono emerse.

Le probabili formazioni

Gattuso è orientato a confermare il 3-5-2 che ha funzionato contro l’Irlanda del Nord, con pochissime variazioni. L’unico vero ballottaggio riguarda la seconda punta accanto a Kean: Mateo Retegui sembra in vantaggio su Pio Esposito, il ventenne dell’Inter che è l’alternativa più giovane e fisica. Negli allenamenti a Coverciano, nella parte visibile ai media, Gattuso ha schierato insieme proprio Kean e Retegui, segnale che la coppia titolare potrebbe essere confermata.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

Barbarez risponde con un 3-5-1-1 che punta sulla solidità difensiva e sulla qualità dei due riferimenti offensivi. Dzeko, a 40 anni, resta il leader tecnico e carismatico della squadra, affiancato da Demirovic alle sue spalle. A centrocampo, Tahirovic e Sunjic garantiscono muscoli e copertura, mentre sulle corsie laterali Memic e Dedic alternano fase difensiva e spinta offensiva. Da tenere d’occhio Kolašinac dell’Atalanta e Muharemović del Sassuolo, che conoscono bene il calcio italiano e saranno particolarmente motivati.

BOSNIA (3-5-1-1): Vasilj; Muharemović, Katić, Kolašinac; Memić, Tahirović, Alajbegović, Sunjić, Dedić; Demirović; Džeko. Ct: Barbarez.

Il fattore campo e il meteo: neve sciolta e terreno pesante

Lo stadio di Zenica non è il San Siro o l’Olimpico, ma proprio per questo può diventare una trappola. La capienza ridotta — poco più di 16.000 posti — a causa di una sanzione FIFA e di limitazioni strutturali, concentra il tifo in uno spazio ristretto, amplificando il rumore e la pressione sugli avversari. Sabato ha nevicato su Zenica, domenica la pioggia ha sciolto la neve ma il terreno, seppur riscaldato dal basso, potrebbe risultare pesante e scivoloso. L’Italia ha scelto di allenarsi a Coverciano prima della partenza per evitare di appesantire ulteriormente il campo.

C’è anche un dettaglio che alimenta le scaramanzie: l’arbitro designato è il francese Clément Turpin, che ha diretto l’Italia in cinque occasioni con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Tra quelle sconfitte c’è proprio il 0-1 contro la Macedonia del Nord a Palermo nel 2022, l’ultima eliminazione dai playoff. Un precedente che i più superstiziosi preferirebbero dimenticare.

I precedenti: Italia dominante nei confronti diretti

La storia sorride agli azzurri. In sei precedenti contro la Bosnia, l’Italia ha vinto quattro volte, con un pareggio e una sola sconfitta. Gli ultimi incontri parlano chiaro: 3-0 nel 2019 e 2-0 nel 2020, entrambi sotto la gestione Mancini, e vittoria nell’amichevole dell’estate 2024 con gol decisivo di Frattesi. In questi confronti diretti i gol sono sempre stati pochi, segno che la Bosnia è un avversario che si chiude bene ma fatica a fare male quando il livello si alza.

Cosa succede se l’Italia vince

In caso di qualificazione, l’Italia entrerebbe nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, insieme al Canada (Paese co-organizzatore), al Qatar e alla Svizzera. Un girone alla portata, almeno sulla carta, che permetterebbe agli azzurri di affrontare il Mondiale con ambizioni concrete. Il torneo, il primo nella storia a 48 squadre divise in 12 gironi da quattro, si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.

In caso di pareggio nei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore. Non c’è il vantaggio del gol in trasferta, non c’è una partita di ritorno. È tutto qui, tutto stasera, tutto in 90 minuti (o qualcuno in più).