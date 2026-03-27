L’ultimo muro tra l’Italia e i Mondiali 2026 ha un nome preciso: Bosnia ed Erzegovina. La nazionale balcanica, capace di eliminare il Galles ai rigori nella semifinale di Cardiff, attende gli azzurri allo Stadion Bilino Polje di Zenica per una finale che vale un’intera stagione. Ma chi è davvero questa Bosnia? Quali sono i suoi punti di forza, chi sono i giocatori da temere e come è arrivata fin qui?

Conoscere l’avversario è il primo passo per batterlo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Bosnia, prossimo avversario dell’Italia nella sfida più importante degli ultimi anni.

La Bosnia nel girone di qualificazione: numeri e percorso

La nazionale bosniaca ha disputato un girone di qualificazione di assoluto livello, chiudendo al secondo posto nel gruppo H con 17 punti, alle spalle dell’Austria che ha strappato la qualificazione diretta al Mondiale. Un cammino solido e convincente: cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in otto partite.

I numeri offensivi parlano chiaro: 17 gol segnati e appena 7 subiti, segno di una squadra capace di trovare il giusto equilibrio tra le due fasi. La Bosnia è rimasta in corsa per il primo posto fino all’ultima giornata, quando il pareggio per 1-1 proprio contro l’Austria ha sancito il passaggio diretto degli avversari.

Tra i risultati più significativi del girone spiccano la vittoria in Romania alla prima giornata (0-1), il successo casalingo contro Cipro (2-1) e la solidità complessiva dimostrata contro avversari di diverso calibro. La sconfitta è arrivata solo in trasferta, un incidente di percorso che non ha compromesso il secondo posto.

Come la Bosnia ha eliminato il Galles

La semifinale playoff tra Galles e Bosnia a Cardiff è stata una delle partite più intense e drammatiche dell’intera fase di spareggio. I padroni di casa hanno dominato il primo tempo, colpendo anche un palo con Wilson e creando diverse occasioni pericolose. Eppure, la Bosnia ha retto.

Nella ripresa, il Galles è passato in vantaggio al 51′ con un tiro da circa trenta metri di Daniel James, un gol spettacolare che sembrava aver chiuso i giochi. Ma la nazionale di Barbarez non si è arresa: all’86’, quando tutto sembrava perduto, Edin Dzeko ha pareggiato con un colpo di testa, riaprendo completamente la partita.

I tempi supplementari hanno visto un’inversione totale dell’inerzia, con la Bosnia che ha sfiorato il gol vittoria con Alajbegovic. La lotteria dei rigori ha poi premiato i bosniaci: fatali al Galles gli errori di Brennan Johnson e Neco Williams, con il portiere Vasilj decisivo su quest’ultimo. Il rigore vincente lo ha firmato proprio il giovane Alajbegovic.

Un risultato che racconta perfettamente il carattere di questa squadra: resiliente, mai doma, capace di ribaltare situazioni che sembravano compromesse.

Chi è Sergej Barbarez, il ct della Bosnia

Sulla panchina bosniaca siede Sergej Barbarez, 54 anni, nato a Mostar, figura iconica del calcio bosniaco. Da calciatore ha scritto pagine importanti della Bundesliga, diventando il calciatore straniero con il maggior numero di presenze nella storia del massimo campionato tedesco con 330 partite. Ha vestito le maglie di Amburgo, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, tra le altre, guadagnandosi rispetto e credibilità nel calcio europeo.

Con la maglia della Bosnia ha collezionato 47 presenze e 17 gol, rientrando tra i migliori marcatori della storia della nazionale. Barbarez rappresenta un simbolo di unità in un paese complesso: ha origini nelle tre etnie della Bosnia ed Erzegovina — bosgnacchi, serbi e croati — un dettaglio che in quel contesto assume un significato enorme.

È diventato commissario tecnico nell’aprile 2024, alla sua prima esperienza da allenatore. Un debutto direttamente in panchina con la nazionale, senza passaggi intermedi nei club, una scelta coraggiosa che finora sta dando i suoi frutti.

Il suo approccio è pragmatico e concreto. Alla vigilia della semifinale con il Galles, Barbarez ha dichiarato che il possesso palla non è una priorità nel suo modo di intendere il calcio moderno, preferendo il coraggio e la capacità di adattarsi all’andamento della gara. Una filosofia che potrebbe risultare insidiosa per l’Italia.

Edin Dzeko: l’eterno capitano

Se c’è un nome che incarna la Bosnia nel calcio mondiale, quel nome è Edin Dzeko. A quarant’anni appena compiuti, l’attaccante è ancora il leader indiscusso della nazionale, il suo faro tecnico ed emotivo. I numeri parlano da soli: 147 presenze e 73 gol con la maglia bosniaca. È il primatista assoluto in entrambe le classifiche e lo sarà probabilmente per molto tempo.

Dzeko conosce il calcio italiano come le sue tasche. Le stagioni alla Roma (dal 2015 al 2022) e all’Inter (2021-2023) lo hanno reso un volto familiare della Serie A, un attaccante completo capace di segnare, far salire la squadra, dialogare con i compagni e risultare decisivo nei momenti cruciali. Attualmente milita allo Schalke 04 in Germania, dopo una parentesi alla Fiorentina.

Nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, Dzeko ha segnato cinque gol, confermandosi ancora una volta il terminale offensivo più pericoloso della Bosnia. Il suo gol all’86’ contro il Galles nella semifinale è stato un manifesto della sua classe senza tempo: istinto, posizionamento e freddezza sotto pressione.

Contro l’Italia, Dzeko vorrà chiudere la sua straordinaria avventura internazionale con un’ultima impresa storica: portare la Bosnia al suo secondo Mondiale dopo quello di Brasile 2014.

I giocatori da tenere d’occhio

Oltre a Dzeko, la Bosnia può contare su diversi elementi di qualità, alcuni dei quali ben conosciuti anche nel calcio italiano.

Ermedin Demirovic è il partner offensivo principale di Dzeko. Ventisettenne, attualmente in forza allo Stoccarda, è un attaccante rapido e tecnico che nel girone di qualificazione ha affiancato il capitano con continuità. La sua capacità di attaccare la profondità e di svariare su tutto il fronte d’attacco lo rende un pericolo costante.

Sead Kolasinac, ex Arsenal oggi all’Atalanta, è un terzino sinistro di grande fisicità e esperienza internazionale. La sua presenza nel reparto arretrato garantisce solidità e qualità nelle uscite difensive, oltre a una spinta importante sulla fascia.

Benjamin Tahirovic, classe 2003, è una delle sorprese più interessanti della Bosnia. Ex Roma, cresciuto nel vivaio giallorosso, il centrocampista è passato dall’Ajax al Brondby in Danimarca. È un elemento dinamico, abile nel recupero palla e nella costruzione dal basso, pedina fondamentale per gli equilibri tattici della squadra.

Amar Dedic, 23 anni, terzino destro del Salisburgo, è considerato uno dei talenti più brillanti del calcio bosniaco. La sua velocità e la propensione offensiva lo rendono un esterno moderno, capace di coprire l’intera fascia con grande intensità.

Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, è un altro giocatore che milita in Italia e che conosce bene il nostro campionato. La sua prestazione contro il Galles è stata maiuscola, con un intervento decisivo nei supplementari per evitare il gol della vittoria gallese.

Kerim Alajbegovic è forse il volto più fresco di questa Bosnia. Appena diciottenne, il centrocampista ha firmato il rigore decisivo a Cardiff, dimostrando una personalità fuori dal comune per un giocatore della sua età. È il simbolo della generazione emergente del calcio bosniaco.

Nikola Vasilj, portiere, è stato protagonista assoluto nella lotteria dei rigori contro il Galles. Le sue parate dal dischetto hanno tenuto a galla la Bosnia nei momenti più delicati e saranno una certezza anche contro l’Italia.

Il modulo e lo stile di gioco della Bosnia

La Bosnia di Barbarez si schiera abitualmente con un 3-5-1-1, un sistema che privilegia la solidità difensiva e la compattezza a centrocampo. In alcune circostanze, il modulo può trasformarsi in un 4-3-3 o un 4-2-3-1, a seconda delle esigenze tattiche della partita.

La filosofia di gioco è chiara: difesa organizzata, transizioni rapide e valorizzazione delle individualità offensive. La squadra non cerca necessariamente il predominio territoriale ma sa essere letale nelle ripartenze, sfruttando la qualità dei suoi esterni e la presenza fisica di Dzeko come punto di riferimento avanzato.

A centrocampo, la Bosnia può contare su giocatori di buona tecnica come Tahirovic e Sunjic, che garantiscono equilibrio e filtro davanti alla difesa. Sulle fasce, Memic e Dedic offrono ampiezza e velocità, creando superiorità numerica e supportando l’attacco con inserimenti costanti.

La difesa a tre, con Muharemovic, Katic e Kolasinac, offre fisicità e copertura, anche se può soffrire contro attaccanti rapidi e capaci di attaccare lo spazio alle spalle dei centrali.

Bosnia e Mondiali: una storia ancora da scrivere

La storia della Bosnia ai Mondiali è breve ma significativa. La nazionale ha partecipato a una sola fase finale nella sua storia: il Mondiale di Brasile 2014, un evento storico per un paese che ha ottenuto l’indipendenza solo nel 1992 e che ha dovuto ricostruire tutto, calcio compreso, dalle macerie della guerra.

In quella edizione, guidata dal ct Safet Sušić e con un Dzeko più giovane come trascinatore, la Bosnia fu eliminata nella fase a gironi dopo aver perso contro Argentina e Nigeria e battuto l’Iran. Nonostante l’eliminazione, la sola partecipazione rappresentò un traguardo enorme per il calcio bosniaco.

Da allora, la nazionale non è più riuscita a qualificarsi per una fase finale, né dei Mondiali né degli Europei. La Bosnia resta l’unica nazionale al mondo ad essersi qualificata per un Mondiale senza mai aver partecipato a un campionato europeo, un dato curioso che racconta la particolarità di questa storia calcistica.

La finale di Zenica contro l’Italia rappresenta dunque l’occasione per riscrivere la storia, per tornare sul palcoscenico più grande del calcio mondiale a dodici anni di distanza.

I precedenti tra Bosnia e Italia

I sei precedenti tra le due nazionali sono nettamente a favore degli azzurri: quattro vittorie italiane, un pareggio e una sola sconfitta. L’unica vittoria bosniaca risale a un’amichevole del 1996, quando l’Italia di Sacchi cadde a sorpresa.

L’ultimo confronto è dell’estate 2024, un’amichevole pre-Europeo vinta dall’Italia con un gol di Frattesi. Tuttavia, come sottolineato da molti osservatori, questa sarà la prima volta in assoluto che Bosnia e Italia si affrontano con la qualificazione al Mondiale in palio. Un dato che rende ogni precedente poco indicativo rispetto al peso specifico della sfida di martedì.

Perché la Bosnia è un avversario pericoloso per l’Italia

Non bisogna farsi ingannare dal ranking o dai pronostici della vigilia. La Bosnia è un avversario pericoloso per diverse ragioni.

Il fattore campo sarà determinante. Lo Stadion Bilino Polje di Zenica, con i suoi 15.000 posti, si trasformerà in una bolgia. Il tifo bosniaco sarà appassionato, rumoroso e costante, capace di mettere pressione sulla squadra avversaria fin dal riscaldamento. L’Italia dovrà essere pronta a gestire un’atmosfera incandescente.

La motivazione della Bosnia è altissima. Per molti giocatori di questa generazione, la finale di Zenica potrebbe essere l’unica occasione nella carriera per partecipare a un Mondiale. Per Dzeko, a quarant’anni, è quasi certamente l’ultima. Questo tipo di determinazione può fare la differenza in una partita secca.

Il mix di esperienza e gioventù è un altro punto di forza. Da una parte veterani come Dzeko, Kolasinac e Sunjic, dall’altra talenti emergenti come Alajbegovic, Tahirovic e Dedic. Una miscela che garantisce personalità nei momenti chiave e freschezza atletica quando serve.

Infine, la Bosnia ha dimostrato contro il Galles di saper soffrire e reagire. Andare sotto nel punteggio, pareggiare nel finale e vincere ai rigori richiede una forza mentale notevole. L’Italia è avvisata: questa non è una squadra che si arrende facilmente.

Il contesto della partita: tutto in novanta minuti

La finale si gioca martedì 31 marzo 2026 alle ore 20:45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica. In caso di parità al 90′, si procederà con tempi supplementari e, se necessario, calci di rigore. Chi vince vola ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico.

L’Italia affronterà una squadra che non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. La Bosnia giocherà davanti al suo pubblico con l’entusiasmo di chi può realizzare un sogno storico. Sarà una serata di tensione pura, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Gli azzurri di Gattuso dovranno dimostrare di aver imparato dagli errori del passato, dalle eliminazioni brucianti del 2018 e del 2022. La qualità tecnica c’è, il carattere mostrato contro l’Irlanda del Nord anche. Ora serve l’ultimo, decisivo passo. Ma la Bosnia non farà sconti a nessuno.