Bologna Lazio 0-2: doppietta Taylor e sorpasso biancoceleste

La Lazio espugna il Dall’Ara con un convincente 2-0 sul Bologna nella trentesima giornata di Serie A, conquistando tre punti preziosi che valgono il sorpasso in classifica sui rossoblù. La squadra di Sarri, pur giocando senza il tecnico toscano per squalifica, porta a casa la terza vittoria consecutiva grazie alla straordinaria doppietta di Kenneth Taylor.

Il primo tempo: equilibrio e occasioni sprecate

La partita inizia con ritmi blandi e un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Il Bologna va vicinissimo al vantaggio con la traversa di Moro, conclusione improvvisa dalla distanza che colpisce l’incrocio dei pali con Motta probabilmente battuto. I rossoblù accusano la fatica dell’impegno europeo contro la Roma di giovedì scorso, mentre la Lazio appare più fresca e organizzata.

L’episodio chiave del primo tempo arriva con una super giocata di Marusic che si presenta a tu per tu con Ravaglia, bravo il portiere rossoblù a contenere la conclusione in uscita bassa. Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, ma la sensazione è che la partita sia pronta ad accendersi nella ripresa.

La svolta del secondo tempo: Motta para, Taylor segna

La ripresa si apre con un episodio decisivo che cambia le sorti della gara. Errore clamoroso di Dele Bashiru che passa il pallone a Castro, poi steso in uscita da Motta. Il giovane portiere biancoceleste si riscatta e para il rigore a Orsolini, intuendo l’angolo giusto. Edoardo Motta para il suo primo rigore in Serie A, un intervento che si rivelerà fondamentale per l’esito finale.

Il Bologna paga a caro prezzo l’errore dagli undici metri e la Lazio ne approfitta. Al 72′ arriva il gol del vantaggio: su un pallone vagante, Taylor controlla dopo un tiro ribattuto da Dia e spiazza Ravaglia. L’olandese ex Ajax dimostra grande freddezza e tempi di inserimento perfetti.

La doppietta di Taylor chiude i conti

Il centrocampista olandese non si accontenta e all’82’ firma la doppietta con un altro fantastico inserimento: fondamentale l’ottimo passaggio di Dia, poi lucido l’ex Ajax a saltare Ravaglia e a mettere in porta. È la prima doppietta in Serie A per Taylor, che diventa il grande protagonista della vittoria biancoceleste.

Il sorpasso in classifica e le prospettive europee

Con questa vittoria, la squadra di Sarri sorpassa proprio quella di Italiano in classifica, arrivando a 43 punti e prendendosi l’ottavo posto, a +1 dal Bologna. Un risultato che riporta la Lazio in corsa per un posto almeno nella prossima Conference League e che dà grande morale in vista del finale di stagione.

Per il Bologna si tratta di una battuta d’arresto pesante, che conferma le difficoltà casalinghe dei rossoblù. I rossoblù di Italiano pagano l’errore dal dischetto di Orsolini e la stanchezza fisica dopo l’impegno europeo. La squadra emiliana dovrà reagire rapidamente per non perdere ulteriore terreno nella corsa all’Europa.