Auto elettrica usata: conviene davvero comprarla nel 2026? I pro e i contro

Se fino a un paio d’anni fa l’auto elettrica era un lusso da early adopter, nel 2026 le cose sono cambiate parecchio. I prezzi dell’usato sono scesi vertiginosamente — si trovano modelli validi sotto i 15.000 euro — e l’offerta si è moltiplicata. Ma la domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: conviene davvero? O è un affare solo sulla carta, pieno di insidie nascoste tra batterie, colonnine e autonomia che non è mai quella promessa? Abbiamo messo insieme una guida pratica, senza tecnicismi inutili, per aiutarvi a capire se l’elettrica usata fa al caso vostro.

Perché adesso costa molto meno

Il motivo è semplice: tra il 2020 e il 2023 tantissime persone hanno comprato auto elettriche nuove approfittando degli incentivi statali. Ora quei contratti di leasing stanno scadendo e le auto tornano sul mercato come usate, con pochi anni di vita e chilometraggi bassi. In più, i modelli nuovi del 2025-2026 sono molto più avanzati (più autonomia, ricarica più veloce), e questo ha fatto scendere il valore delle generazioni precedenti.

Qualche esempio concreto: una Renault Zoe usata si trova sotto i 10.000 euro, una Dacia Spring anche meno. Una Hyundai Kona Electric si porta a casa con 16.000-23.000 euro, e persino una Tesla Model 3 del 2020 è scesa a 22.000-30.000 euro — il 40% in meno rispetto a due anni fa. Numeri impensabili fino a poco tempo fa.

I vantaggi concreti: dove si risparmia davvero

Oltre al prezzo d’acquisto più basso, l’auto elettrica fa risparmiare nel quotidiano in modi che spesso non si considerano. Il primo è il pieno: ricaricare a casa costa circa 3-4 euro per 100 km, contro i 10-14 euro di benzina o diesel. Su 15.000 km l’anno, si risparmiano facilmente 1.000-1.500 euro solo di carburante.

Il secondo è la manutenzione: un’auto elettrica non ha olio motore, filtri dell’olio, cinghia di distribuzione, frizione, marmitta catalitica. Il tagliando costa 100-200 euro contro i 300-500 di un’auto tradizionale, e gli interventi sono molto meno frequenti. Il terzo vantaggio è il bollo: in molte regioni italiane le elettriche sono esenti per i primi cinque anni, e dopo pagano una cifra ridotta. E se vivete in una grande città, c’è il bonus dell’accesso gratuito alle ZTL e alle aree a traffico limitato.

L’unica cosa che conta: lo stato della batteria

Ecco il punto su cui non si può transigere. Quando comprate un’auto a benzina usata, guardate il chilometraggio. Con un’elettrica, il dato fondamentale è lo stato di salute della batteria, che si chiama SOH (State of Health). È una percentuale: 100% significa batteria come nuova, 85% significa che ha perso il 15% della capacità originale.

In pratica: se l’auto da nuova faceva 400 km con una carica, con un SOH all’85% ne farà circa 340. Sotto l’85% è meglio evitare l’acquisto, o pretendere uno sconto importante. La buona notizia è che la maggior parte delle auto del 2020-2022 ha batterie ancora in ottima forma, soprattutto se sono state ricaricate prevalentemente a casa con la presa normale (la ricarica lenta è più gentile con la batteria rispetto a quella veloce alle colonnine).

Come si verifica? Chiedete al venditore di far controllare il SOH in officina — costa 50-150 euro ed è il miglior investimento possibile prima dell’acquisto. Molti costruttori offrono ancora la garanzia sulla batteria fino a 8 anni, trasferibile al nuovo proprietario: verificate se è ancora attiva.

Quali modelli scegliere: la nostra selezione

Per chi cerca il prezzo più basso: la Renault Zoe (da 9.000 euro) e la Dacia Spring (sotto i 10.000) sono le regine dell’usato economico. Perfette per la città, parcheggio facile, consumi minimi. Non aspettatevi di farci viaggi lunghi, ma per il tragitto casa-lavoro e la spesa sono imbattibili.

Per il miglior rapporto qualità-prezzo: la Hyundai Kona Electric (16.000-23.000 euro) è la scelta più intelligente. Un SUV compatto con 380-420 km di autonomia reale, affidabilità coreana e spesso con la garanzia di 7 anni ancora attiva. Perfetta per le famiglie.

Per chi non vuole compromessi: la Tesla Model 3 (da 22.000 euro) resta il punto di riferimento. La rete di Supercharger è la più capillare d’Europa, l’auto si aggiorna da sola come uno smartphone, e la batteria invecchia meglio della concorrenza. Il calo dei prezzi l’ha resa finalmente abbordabile.

Per chi vuole spendere poco ma bene: la Volkswagen ID.3 (17.000-24.000 euro) è un’ottima auto familiare con 350-400 km di autonomia e la rete di assistenza VW dietro l’angolo.

I problemi reali: cosa sapere prima di comprare

Non è tutto perfetto, e sarebbe scorretto non parlare dei limiti. Il primo è la ricarica: se avete un box o un posto auto dove installare una wallbox, l’elettrica è comodissima (vi svegliate ogni mattina con l’auto carica). Se invece vivete in condominio senza posto auto dedicato e dipendete dalle colonnine pubbliche, preparatevi a qualche frustrazione in più, soprattutto nelle città del Sud dove la rete è ancora carente.

Il secondo è l’autonomia in autostrada: le auto del 2020-2022 dichiarano 300-400 km, ma in autostrada a 130 km/h, soprattutto d’inverno con il riscaldamento acceso, l’autonomia reale cala del 20-30%. Per i viaggi lunghi servono soste di ricarica che allungano i tempi. Per il terzo, c’è la questione della rivendita futura: le auto elettriche si svalutano più velocemente delle termiche, soprattutto i modelli con autonomia limitata. Chi compra deve mettere in conto che tra 3-4 anni il valore potrebbe essere sceso ancora.

Infine, un dettaglio che pochi considerano: le gomme. Le auto elettriche sono più pesanti e hanno più coppia delle termiche, il che significa che consumano gli pneumatici più velocemente. Mettete in conto un cambio gomme ogni 25-30.000 km invece dei classici 40.000.

Per chi è perfetta e per chi no

Fa per voi se: avete un posto dove ricaricare a casa o al lavoro, fate prevalentemente tragitti urbani o suburbani (casa-lavoro, scuola dei figli, spesa), percorrete meno di 200 km al giorno, e cercate un’auto con costi di gestione bassissimi.

Meglio aspettare se: non avete accesso a una ricarica domestica, fate spesso viaggi lunghi in autostrada, vivete in una zona con poche colonnine, o avete bisogno di un’auto che mantenga bene il valore nel tempo.

Il verdetto: il 2026 è l’anno giusto?

La risposta corta è: sì, per la persona giusta. Mai come nel 2026 i prezzi dell’usato elettrico sono stati così bassi, l’offerta così ampia e la tecnologia così affidabile. Chi rientra nel profilo ideale (ricarica domestica, uso urbano, budget contenuto) può trovare affari che solo due anni fa erano impensabili. Per tutti gli altri, la buona notizia è che i prezzi continueranno a scendere nei prossimi mesi: chi aspetta 6-12 mesi potrebbe spuntare condizioni ancora migliori. L’importante è fare un acquisto consapevole — e quel controllo della batteria da 50 euro prima di firmare potrebbe essere i soldi meglio spesi della vostra vita automobilistica.

FAQ

Quanto costa un’auto elettrica usata nel 2026?

Si parte da sotto i 10.000 euro per modelli come Renault Zoe e Dacia Spring, fino a 16.000-23.000 euro per una Hyundai Kona Electric e 22.000-30.000 per una Tesla Model 3.

Quanto si risparmia rispetto a un’auto a benzina?

Con ricarica domestica, circa 1.500-2.500 euro l’anno tra carburante e manutenzione.

La batteria si può controllare prima dell’acquisto?

Sì, basta una diagnostica in officina (costa 50-150 euro) che verifica lo stato di salute della batteria. È il controllo più importante da fare.

Quanti km fa davvero un’auto elettrica usata?

Dipende dal modello: da 250 km per le citycar (Zoe, Spring) a 400-500 km per le berline (Tesla Model 3, VW ID.3). In autostrada e d’inverno, l’autonomia cala del 20-30%.