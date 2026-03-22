Atalanta Verona 1-0: Zappacosta decide il match di Bergamo

L’Atalanta torna al successo alla New Balance Arena di Bergamo, superando il Verona per 1-0 nella trentesima giornata di Serie A. Una vittoria preziosa per la Dea che, dopo le delusioni europee e un periodo di flessione in campionato, si rilancia nella corsa per la zona europea.

Il gol che decide la partita

La partita si sblocca al minuto 37 con una splendida rete di Davide Zappacosta, che con un mancino chirurgico trova l’angolo lontano battendo Montipò. Il gol nasce da un rimpallo in area dopo un tentativo di Scalvini respinto da Edmundsson, con l’esterno che controlla e orienta la palla sul piede debole per pescare l’angolino con precisione millimetrica.

Il gol di Zappacosta rappresenta la terza rete del 2026 per l’esterno dell’Atalanta, che nella stagione solare 2026 è secondo solo a Federico Dimarco tra i pariruolo della Serie A. Una prestazione maiuscola quella del laterale nerazzurro, premiato con il voto più alto della serata.

La reazione del Verona e le occasioni mancate

Nella ripresa l’Hellas prova a reagire e costruisce l’occasione più nitida del secondo tempo. Al 77′ Gift Orban ha la chance del pareggio ma incredibilmente spara oltre la traversa da pochi passi da Carnesecchi. Un errore clamoroso che poteva regalare il pareggio agli scaligeri in una gara dalle poche occasioni davvero pericolose.

Anche l’Atalanta ha le sue opportunità per chiudere i conti: al 56′ Krstovic colpisce la traversa con un pallonetto dopo un’illuminante palla di De Ketelaere. Carnesecchi si distingue con un’ottima parata in avvio di ripresa sul cross insidioso di Belghali, confermando la sua solidità tra i pali.

I numeri della vittoria nerazzurra

Con questo successo l’Atalanta sale a quota 50 punti, confermandosi al settimo posto, mentre il Verona resta fermo a 18 punti in zona retrocessione. Per la Dea si tratta della sesta vittoria nelle ultime sette partite casalinghe in Serie A, un rendimento che conferma la forza del fattore campo alla New Balance Arena.

Un dato particolare riguarda Marten de Roon, diventato oggi il giocatore con più presenze nella storia dell’Atalanta con 436 gettoni, superando Gianpaolo Bellini fermo a 435. Nel 2026 inoltre l’Atalanta è una delle squadre che ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A, con sette clean sheet al pari di Inter e Como.

La situazione in classifica

Per il Verona la situazione si fa sempre più complicata: l’Hellas è rimasto a secco di gol per due gare consecutive e ha perso 10 delle 14 partite disputate nel 2026, unica squadra in doppia cifra di sconfitte nel nuovo anno solare. La formazione di Sammarco dovrà trovare rapidamente la chiave per invertire una tendenza preoccupante.

L’Atalanta può invece guardare con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione, forte di una difesa che nel 2026 ha subito appena otto reti al pari del Milan. La vittoria odierna rappresenta un passo importante per rilanciare le ambizioni europee dopo le delusioni continentali.