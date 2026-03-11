La notte che doveva essere magica si è trasformata nel peggior incubo possibile. L’Atalanta viene travolta 1-6 dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League alla New Balance Arena di Bergamo. Una partita finita dopo 25 minuti, con i bavaresi già sul 3-0 e la qualificazione virtualmente archiviata. Il dato più impietoso? Il Bayern ha inflitto questa lezione senza nemmeno utilizzare Harry Kane, rimasto in panchina per tutta la partita perché il risultato lo ha reso superfluo. Il ritorno del 18 marzo all’Allianz Arena è già una pura formalità.

Venticinque minuti da incubo: tre gol e partita chiusa

La sorpresa tattica di Palladino è il passaggio al 4-4-2, con Krstovic e Scamacca in coppia d’attacco e la rinuncia al 3-4-2-1 che ha accompagnato l’Atalanta per tutta la stagione. Una scelta che non paga, anzi: la Dea perde punti di riferimento difensivi senza guadagnarne in fase offensiva. Il Bayern ci mette 12 minuti per capire dove colpire e poi non si ferma più.

Al 12′ arriva il vantaggio tedesco: corner battuto corto per Gnabry, che mette basso al centro dove Stanisic è lasciato completamente solo a un metro dalla porta e insacca. Dieci minuti dopo il raddoppio: Olise al 22′ punta Bernasconi, lo salta con un dribbling secco e lascia partire un sinistro a giro che si infila a pochi centimetri dal palo, dove Carnesecchi non può arrivare. È già 0-2 e la sensazione è che l’Atalanta non abbia la minima idea di come contenere le individualità dei bavaresi.

Il terzo gol al 25′ è un capolavoro di Gnabry: servito da Olise, il tedesco parte da centrocampo e brucia Kolasinac in velocità, presentandosi davanti a Carnesecchi con una conclusione che non lascia scampo. Tre gol in tredici minuti, partita di fatto già finita. Prima del riposo Gnabry sfiora anche il poker, sparando addosso a Carnesecchi e poi colpendo la traversa nell’azione successiva. Il primo tempo si chiude sul 3-0, con un’Atalanta sotto shock.

La ripresa: Jackson, ancora Olise e Musiala per il 6-0

All’intervallo Palladino prova a raddrizzare la situazione togliendo Scamacca e inserendo Djimsiti per tornare alla difesa a tre. Il Bayern nel frattempo fa entrare Musiala e Davies al posto di Gnabry e Laimer. Mosse che rendono i tedeschi ancora più letali.

Al 52′ arriva il quarto gol con un contropiede da manuale: Luis Diaz in area serve con un tacco geniale Nicolas Jackson, che insacca con un diagonale preciso. L’Atalanta protesta per un presunto tocco di mano a inizio azione, ma il VAR convalida. Al 64′ è ancora Olise a fare male: stoppa il pallone di Davies, se lo sposta sul sinistro e lascia partire un altro tiro a giro imprendibile. È il 5-0, e dalla curva di Bergamo parte una standing ovation per il francese – un applauso al talento puro che vale più di qualsiasi commento.

Al 67′ chiude i conti Jamal Musiala: cross basso di Jackson, il fantasista tedesco attacca il centro dell’area e insacca il sesto gol. Il Bayern potrebbe segnarne altri: Kimmich sfiora la settima rete con un destro che esce di poco, Upamecano colpisce il palo di testa. È un dominio totale, senza appello.

Pasalic al 93′ per il gol della bandiera

Nel finale succede l’unica cosa positiva della serata nerazzurra. Il Bayern resta in dieci perché Musiala deve uscire per infortunio con le sostituzioni esaurite. E al 93′ arriva il gol della bandiera: cross di Bellanova, Krstovic impegna Urbig di testa sul primo palo e Mario Pasalic insacca sul secondo palo. È l’1-6 finale, il sessantottesimo gol di Pasalic in maglia nerazzurra. Serve a poco se non a evitare la vergogna dell’infilata senza replica.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (4-4-2) – Palladino

Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana (58′ Samardzic), De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca (46′ Djimsiti). Dalla panchina anche: Bellanova (per Zappacosta), Musah.

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Kompany

Urbig; Stanisic (78′ Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (46′ Davies); Pavlovic (63′ Goretzka), Kimmich; Olise, Gnabry (46′ Musiala), Luis Diaz; Jackson. Kane non utilizzato.

Arbitro: Espen Eskas (Norvegia). Ammoniti: Laimer, Kimmich, Musah, Olise.

I numeri impietosi: Bayern senza Kane, Atalanta senza idee

Il dato che racconta meglio questa partita è uno solo: il Bayern Monaco ha segnato sei gol alla New Balance Arena senza mai schierare Harry Kane, capocannoniere della Bundesliga con 30 reti e leader della classifica della Scarpa d’Oro. Kompany lo ha tenuto in panchina per tutto il match perché il risultato già nel primo tempo rendeva inutile rischiarlo. Un lusso che dà la misura della differenza tra le due squadre.

L’Atalanta conferma il suo tallone d’Achille europeo: in 10 partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League non ha mai tenuto la porta inviolata, subendo ora 24 gol con una media che è salita a 2,4 a partita. Il confronto con i bavaresi, che vantano la più alta media gol nelle fasi a eliminazione diretta tra tutte le squadre europee, era proibitivo sulla carta e si è rivelato ancora peggio sul campo.

Non è funzionato il pressing uomo contro uomo della Dea, con Olise, Luis Diaz e Gnabry sistematicamente imprendibili negli uno contro uno. Il cambio di modulo dal 3-4-2-1 al 4-4-2 ha tolto certezze alla squadra senza aggiungere nulla in fase offensiva. Le assenze di De Ketelaere, Raspadori, Ederson e dello squalificato Scalvini hanno pesato enormemente, privando Palladino delle alternative necessarie per provare a cambiare l’inerzia della partita.

Palladino: “Un’esperienza”. De Roon: “Forse la squadra più forte del mondo”

Nel dopo partita le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sono un misto di dignità nella sconfitta e realismo. Palladino: “Un risultato che fa male, ma per noi è un’esperienza. I tifosi sono stati speciali: ci hanno visto in grande difficoltà contro una squadra fortissima e ci hanno supportato come un dodicesimo uomo in campo. Non abbiamo mollato, abbiamo provato a pressarli, ma loro erano troppo forti nell’uno contro uno. Stasera dobbiamo imparare tanto da loro”.

Il capitano Marten De Roon non si nasconde: “Sono forse la squadra più forte al mondo. Noi dobbiamo uscirne più uniti. Questo affetto dei tifosi lo conosco da dieci anni, perché non è stato facile oggi”.

Mario Pasalic, autore dell’unico gol, prova a guardare avanti: “È una di quelle serate che possono capitare. In passato abbiamo perso male anche contro Liverpool e Manchester City. Bisogna imparare da questa sconfitta e fare i complimenti al Bayern. Sabato giochiamo contro l’Inter a San Siro: cercheremo di andare a Milano per fare risultato”.

Carnesecchi dal canto suo è il più schietto di tutti: “Una serata molto difficile. La squadra avversaria ci ha messo in difficoltà sotto tutti gli aspetti. Qualcosa di scioccante. I tiri di Olise? Sono qualcosa di incredibile. Sono giocatori a cui puoi solo dire bravi”.

La standing ovation per Olise e i cori sotto la curva: Bergamo esce a testa alta

L’immagine più significativa della serata non è un gol, ma un applauso. Dopo il quinto gol di Olise, la New Balance Arena ha tributato una standing ovation al francese, riconoscendo il talento assoluto di un giocatore che Kompany ha definito “fantastico” e che “può diventare uno dei più forti al mondo”. Un gesto di sportività che ricorda le migliori tradizioni del calcio e che dice molto del pubblico bergamasco.

Al triplice fischio l’Atalanta è andata sotto la curva a ricevere il saluto degli ultras e del resto dello stadio, con cori di incoraggiamento nonostante l’1-6. Una scena che ricorda lo 0-5 contro il Liverpool di Klopp nell’autunno 2020, un’altra serata impossibile contro avversari di un’altra categoria. Il calcio è anche questo: accettare la lezione, alzarsi e ripartire.

Il ritorno e i prossimi impegni: a Monaco per l’onore, a San Siro per il campionato

Il ritorno è fissato per mercoledì 18 marzo alle 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in esclusiva su Amazon Prime Video. La qualificazione è virtualmente impossibile: servirebbero cinque gol di scarto senza subirne nessuno. Ma l’Atalanta andrà in Germania “con l’orgoglio”, come ha detto Pasalic, per onorare l’impegno sportivo e provare a uscire a testa alta dal doppio confronto.

Prima, però, c’è una partita che conta molto di più per la stagione: Inter-Atalanta di sabato a San Siro, un match che pesa tantissimo per la classifica di Serie A. Palladino spera di recuperare almeno qualcuno tra De Ketelaere, Raspadori ed Ederson. La vera sfida della Dea adesso è non farsi trascinare nel baratro psicologico da questa serata e ritrovare immediatamente la concentrazione sul campionato.

Gli altri risultati di Champions: Galatasaray batte Liverpool, show Atletico

La serata di Champions ha riservato sorprese anche negli altri campi. Il Galatasaray ha battuto 1-0 il Liverpool a Istanbul nella sfida delle 18.45. Alle 21.00, oltre alla disfatta dell’Atalanta, Newcastle e Barcellona hanno pareggiato 1-1 (con Tonali in campo per i Magpies), mentre l’Atletico Madrid ha travolto il Tottenham 5-2. Mercoledì il programma continua con Bayer Leverkusen-Arsenal, PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.