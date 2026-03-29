Il verdetto del sabato sera televisivo del 28 marzo 2026 non lascia spazio a interpretazioni: Amici di Maria De Filippi stravince la sfida degli ascolti contro Canzonissima di Milly Carlucci, allargando un divario che alla prima puntata era stato minimo. Il serale di Canale 5 ha conquistato 3.361.000 spettatori con il 24,1% di share, mentre lo show musicale di Rai 1 si è fermato a 2.135.000 spettatori con il 19,4%. Un gap di quasi cinque punti percentuali e oltre 1,2 milioni di spettatori che cambia completamente la narrazione della sfida tra le due regine del sabato sera.

Il confronto con la prima puntata: Canzonissima in calo, Amici in crescita

Il dato più significativo emerge dal confronto con il debutto del 21 marzo. Nella prima puntata, Amici aveva vinto di misura con il 23,8% contro il 22,5% di Canzonissima: poco più di un punto di differenza, un testa a testa che aveva fatto parlare di sfida equilibrata e prometteva un duello appassionante per tutto il ciclo di serate.

Una settimana dopo, lo scenario è radicalmente diverso. Amici è salito dal 23,8% al 24,1%, guadagnando tre decimi di share e consolidando il proprio pubblico. Canzonissima, al contrario, è scesa dal 22,5% al 19,4%, perdendo oltre tre punti di share e circa 400.000 spettatori. Un calo che trasforma la sfida da equilibrata a sbilanciata e che accende i primi campanelli d’allarme in casa Rai.

In numeri assoluti, Amici ha guadagnato spettatori passando da circa 3,2 milioni a 3,36 milioni, mentre Canzonissima è passata da circa 2,5 milioni a 2,13 milioni. La forbice si è allargata da 700.000 spettatori di differenza a oltre 1,2 milioni: quasi il doppio in una sola settimana.

Perché Amici cresce: Zendaya, il colpo di scena e il fattore De Filippi

Il successo della seconda puntata del serale non è casuale. Maria De Filippi ha messo in campo un’offerta spettacolare: la presenza di Zendaya e Robert Pattinson — in Italia per promuovere il film The Drama — ha garantito un richiamo internazionale che ha attirato anche il pubblico più giovane, mentre Belén Rodriguez, Luca Argentero e i The Kolors hanno coperto il target generalista. L’imitazione di Sal Da Vinci firmata da Francesco Cicchella ha aggiunto la componente comica, e il format Password con Alessandro Cattelan ha reso la serata ancora più dinamica.

Sul piano della gara, l’eliminazione di Simone e il ballottaggio sospeso tra Valentina e Caterina — con la giuria spaccata a metà e il verdetto rinviato alla prossima puntata — hanno creato un cliffhanger perfetto per tenere agganciato il pubblico. Il serale di Amici è una macchina rodata che sa alternare emozione, competizione e intrattenimento con una precisione che pochi format riescono a eguagliare.

Perché Canzonissima scende: il nodo del format e la concorrenza

Il calo di Canzonissima dalla prima alla seconda puntata merita un’analisi. Lo show di Milly Carlucci, che punta su un modello di intrattenimento più classico — grandi voci, orchestra dal vivo, emozione pura — ha faticato a trattenere il pubblico della curiosità che aveva premiato il debutto. Il tema della “dedica”, pur offrendo momenti toccanti come le esibizioni di Fausto Leali per la moglie e di Enrico Ruggeri per la madre, non ha avuto lo stesso impatto della “canzone del cuore” della prima serata.

La vittoria di Arisa con La leva calcistica della classe ’68 e l’omaggio a Gino Paoli in apertura sono stati i punti alti della serata, ma il format — basato esclusivamente sulle esibizioni musicali senza elementi di gioco, eliminazioni o colpi di scena — rischia di risultare meno avvincente rispetto alla struttura competitiva di Amici, dove ogni manche può cambiare le sorti dei concorrenti.

Va detto che il 19,4% resta un risultato dignitoso per Rai 1, superiore alla media del sabato sera pre-Canzonissima. Il problema non è tanto il dato in sé, quanto la tendenza: un calo di tre punti dalla prima alla seconda puntata, se confermato nelle prossime settimane, potrebbe compromettere il progetto di rilancio dello show storico.

Il quadro completo del sabato sera del 28 marzo

Fuori dal duello principale, il sabato sera del 28 marzo ha registrato i seguenti dati nell’access prime time: Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raccolto 4.523.000 spettatori con il 24,2% su Rai 1, confermandosi il programma più visto della fascia preserale. Il dato di Affari Tuoi conferma che il pubblico di Rai 1 c’è e resta fedele fino alle 21:30, ma poi una parte migra verso Canale 5 per seguire Amici.

Le prospettive: cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Con quattro puntate ancora da disputare, Canzonissima ha bisogno di invertire la rotta rapidamente. La prossima settimana il tema sarà dedicato ai “primi successi”: un argomento potenzialmente più coinvolgente, che potrebbe riaccendere l’interesse. Molto dipenderà anche dalla capacità di Milly Carlucci di introdurre elementi di novità nel format, magari ospiti di richiamo internazionale o momenti di interazione con il pubblico che rendano la serata meno prevedibile.

Amici, dal canto suo, si presenterà alla terza puntata con il vantaggio del cliffhanger Valentina-Caterina e con la consapevolezza di avere un meccanismo narrativo — eliminazioni, sfide, colpi di scena — che il pubblico del sabato sera conosce e premia ormai da 25 edizioni. La sfida del sabato sera è appena cominciata, ma dopo due puntate il trend parla chiaro: Maria De Filippi è avanti, e il distacco cresce.