Ascolti tv 21 marzo: Amici batte Canzonissima al debutto, 3,3 milioni contro 2,6

La prima sfida del sabato sera tra Amici e Canzonissima non ha avuto storia. I dati Auditel di sabato 21 marzo 2026parlano chiaro: il serale di Amici 25 ha debuttato con 3.295.000 spettatori e il 23,8% di share su Canale 5, battendo nettamente la prima puntata di Canzonissima, ferma a 2.582.000 spettatori e 22,5% su Rai 1. Oltre 700mila telespettatori di differenza e 1,3 punti di share: Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera, mentre Milly Carlucci incassa un debutto al di sotto delle aspettative.

I numeri della sfida

Programma Spettatori Share Amici 25 (Canale 5) 3.295.000 23,8% Canzonissima (Rai 1) 2.582.000 22,5% In Altre Parole (LA7) 1.215.000 6,8% Nati con la camicia (Rete 4) 727.000 4,7% Cattivissimo me (Italia 1) 582.000 3,5% Accordi & Disaccordi (Nove) 542.000 3,6% F.B.I. (Rai 2) 463.000 3% La Pelle del Mondo (Rai 3) 405.000 2,6% 4 Ristoranti (TV8) 216.000 1,5%

Il talent di Maria De Filippi ha centrato un esordio solido, anche se in calo rispetto all’anno scorso quando la prima puntata del serale aveva raccolto 4 milioni di spettatori e il 27,85%. Il dato del 2026 risente probabilmente della concorrenza più agguerrita e di un format che, alla 25ª edizione, mostra qualche segno di usura. Resta comunque il programma più visto della serata e il punto di riferimento del sabato sera Mediaset.

Canzonissima, al debutto assoluto dopo 51 anni di assenza dalla tv, si ferma invece a 2.582.000 spettatori e 22,5%. Un risultato che, se non è un flop clamoroso in termini di share, delude in valore assoluto: meno di 2,6 milioni per il rilancio di uno dei titoli storici della Rai è un segnale preoccupante, soprattutto considerando l’investimento produttivo e promozionale messo in campo da Viale Mazzini.

Perché Amici ha vinto: la forza del meccanismo

Il segreto della vittoria di Amici sta nel meccanismo. La tripla eliminazione alla prima puntata (fuori Opi, Michele e Antonio) ha tenuto il pubblico incollato allo schermo dall’inizio alla fine. Ogni manche è una sfida diretta con un verdetto immediato, ogni esibizione può essere l’ultima: un livello di tensione che Canzonissima, con il suo formato da rassegna di cover senza eliminazioni, non riesce a replicare.

A fare la differenza è anche il target: Amici intercetta i giovani e le famiglie con figli adolescenti, un pubblico fidelizzato e attivo sui social. La giuria a quattro con il debutto di Gigi D’Alessio (e il suo scontro con Anna Pettinelli), l’innesto di Alessandro Cattelan e l’ospitata di Annalisa hanno aggiunto elementi di novità al format consolidato.

Canzonissima: cosa non ha funzionato

Il problema di Canzonissima non è stato il cast — Fausto Leali a 82 anni, Fabrizio Moro, Malika Ayane e gli Elio e le Storie Tese hanno regalato momenti di qualità — ma il format. Blocchi troppo lunghi (quasi un quarto d’ora per artista), una giuria dei “Magnifici 7” troppo morbida e priva di dinamiche conflittuali, e l’assenza di un vero meccanismo di competizione hanno reso la serata lenta. Milly Carlucci è una professionista impeccabile, ma lo stile è rimasto troppo ancorato al modello Ballando con le Stelle, che al sabato sera funziona grazie alle palette e ai litigi, qui completamente assenti.

Il confronto con l’anno scorso è impietoso per Rai 1: quando Carlo Conti lanciò “Ne vedremo delle belle” contro Amici, il programma fu cancellato dopo sole 4 puntate per crollo di ascolti. Canzonissima non è a quei livelli, ma il trend andrà monitorato con attenzione nelle prossime settimane.

Cosa aspettarsi la prossima settimana

La sfida si ripeterà sabato 28 marzo, con la seconda puntata di entrambi i programmi. Per Canzonissima sarà fondamentale accelerare il ritmo e introdurre più tensione: il tema della seconda puntata sarà “La dedica” e debutteranno Arisa e Paolo Jannacci, due innesti che potrebbero dare energia nuova al cast. Ad Amici, dopo la scossa della tripla eliminazione, il format è rodato e le dinamiche tra squadre e giuria promettono scintille.

La vera incognita è quanto Canzonissima riuscirà a tenere nel medio periodo. Con sei puntate all’orizzonte (più la finale), il programma di Milly Carlucci non può permettersi un calo già dalla seconda serata. La Rai osserva con attenzione: dopo il flop di Carlo Conti nel 2025, un altro sabato sera perduto sarebbe un problema serio per la rete ammiraglia.