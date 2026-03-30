In un panorama musicale sempre più dominato dall’immagine, c’è chi sceglie una strada opposta: togliere il volto, eliminare l’interprete, lasciare solo la canzone. È la sfida di Armeno Modugno, nipote del grande Domenico Modugno, che ha dato vita a un progetto musicale tanto semplice nell’idea quanto radicale nell’esecuzione: mantenere l’autore umano – testi, melodie, costruzione emotiva – e affidare la voce all’intelligenza artificiale.

Il peso di un cognome e una visione nuova

Portare il cognome Modugno nella musica italiana significa inevitabilmente confrontarsi con un’eredità immensa: quella di Domenico Modugno, l’uomo che con “Volare” ha portato la canzone italiana nel mondo. Armeno, suo nipote, non cerca però di replicare quel modello. Al contrario, parte dalla stessa passione per la scrittura d’autore per esplorare un territorio completamente nuovo, in cui la tecnologia diventa strumento espressivo e non semplice effetto.

La voce senza volto: l’AI come strumento musicale

Nel progetto di Armeno Modugno la voce perde la sua identità tradizionale e diventa uno strumento musicale a tutti gli effetti. Può essere maschile o femminile, cambiare timbro, adattarsi al brano, esattamente come accade con una chitarra o un violino. Non è più il centro della narrazione, ma parte dell’orchestrazione emotiva. Non è un effetto tecnologico: è una scelta artistica che mette in discussione uno dei pilastri della musica contemporanea, l’identità dell’artista come fulcro del racconto.

Qui la voce non appartiene a qualcuno, ma al brano stesso. Nessun volto da seguire, nessuna figura da costruire. Solo canzoni.

Dieci tracce già disponibili su Spotify, Apple Music e YouTube

Armeno Modugno ha già pubblicato dieci tracce distribuite sulle principali piattaforme digitali, da Spotify a Apple Music, fino a Amazon Music e YouTube. Un percorso che si muove fuori dalle logiche tradizionali di mercato, senza inseguire una riconoscibilità immediata ma piuttosto un linguaggio. Al centro resta una tensione tra tradizione e innovazione: da un lato, una scrittura che richiama la canzone d’autore italiana; dall’altro, l’uso dell’intelligenza artificiale per liberare la musica dalla necessità di un interprete fisico.

Cosa resta della musica quando l’interprete non è umano?

Il progetto apre una riflessione più ampia che va oltre il singolo esperimento. In un’epoca in cui l’artista è spesso anche immagine, personaggio e contenuto social, la scelta di sottrarre visibilità diventa una dichiarazione. Quanto conta davvero chi canta rispetto a ciò che viene cantato? Armeno Modugno prova a rispondere non con una teoria, ma con un esperimento concreto, riportando l’attenzione su ciò che spesso passa in secondo piano: la canzone. Forse, in un futuro sempre più tecnologico, sarà proprio questo il punto di partenza.

Dove ascoltare Armeno Modugno

Spotify: ascolta su Spotify

YouTube: ascolta su YouTube