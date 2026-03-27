L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia del futuro. È già nelle nostre tasche, nei nostri computer, nelle app che apriamo ogni mattina senza nemmeno pensarci. Secondo i dati più recenti di Audicom – sistema Audiweb, a dicembre 2025 quasi 15 milioni di italiani tra i 18 e i 74 anni hanno utilizzato almeno un’app di intelligenza artificiale. Un numero che corrisponde al 35% della popolazione online e che è più che raddoppiato rispetto alla media del 2024.

Il dato racconta una trasformazione silenziosa ma profonda: l’AI è passata dalla fase della curiosità a quella dell’uso ricorrente. Non si tratta più di sperimentare, ma di integrare questi strumenti nella routine quotidiana, dal lavoro allo studio, dalla creatività al tempo libero.

Ecco le 10 app di intelligenza artificiale che gli italiani usano già ogni giorno, con numeri reali e consigli pratici per sfruttarle al meglio.

1. ChatGPT – l’assistente universale

ChatGPT di OpenAI è il re incontrastato dell’intelligenza artificiale in Italia. A dicembre 2025 ha raggiunto 10,1 milioni di utenti unici, pari al 23,6% della popolazione tra i 18 e i 74 anni. In un solo anno ha quasi raddoppiato la propria base utenti, passando dai 5,5 milioni di dicembre 2024.

Il dato più significativo è il tempo di utilizzo: 1 ora e 47 minuti per persona al mese. Un segnale che l’uso non è più esplorativo ma strutturato e integrato nelle abitudini.

Come lo usano gli italiani: scrivere email e documenti, ottenere risposte rapide a domande complesse, tradurre testi, preparare presentazioni, fare brainstorming, generare idee per contenuti social, ricevere assistenza nello studio e nella programmazione. La versione gratuita offre già tantissimo, mentre il piano Plus (circa 22 euro al mese) sblocca i modelli più avanzati e la generazione di immagini.

2. Google Gemini – l’AI dentro l’ecosistema Google

Intelligenza artificiale nella vita quotidiana: 10 app AI che usiamo già ogni giorno

La vera sorpresa degli ultimi mesi è la rimonta di Google Gemini. Da 2,8 milioni di utenti in aprile 2025 a 6 milioni a dicembre, con una crescita del 115%. La penetrazione sulla popolazione è passata dal 6,6% al 14,1%, consolidando Gemini come secondo chatbot in Italia.

Il tempo d’uso è salito dai 23 ai 51 minuti per persona al mese, segno di un utilizzo sempre più concreto e meno occasionale. Il motivo del successo è chiaro: l’integrazione nell’ecosistema Google. Gemini funziona nativamente con Gmail, Google Docs, Drive e Workspace, il che lo rende estremamente pratico per chi già vive dentro l’universo Google.

Come lo usano gli italiani: riassumere email, creare bozze di documenti su Google Docs, cercare informazioni con risposte contestuali, organizzare appunti e pianificare attività. La versione base è gratuita con qualsiasi account Google.

3. Microsoft Copilot – l’AI integrata in Office

Copilot di Microsoft ha raggiunto un picco di 2,7 milioni di utenti in aprile 2025, scendendo poi a 1,8 milioni a dicembre. Nonostante il calo, resta uno degli strumenti AI più utilizzati in Italia, soprattutto in ambito lavorativo.

Il suo punto di forza è l’integrazione diretta con Word, Excel, PowerPoint e Outlook, gli strumenti che milioni di professionisti e studenti usano quotidianamente. Copilot non è un’app separata da aprire: è un assistente che lavora dentro i programmi che conosci già.

Come lo usano gli italiani: creare presentazioni PowerPoint a partire da un testo, riassumere documenti Word lunghi, generare formule Excel complesse con linguaggio naturale, scrivere email professionali in Outlook. La versione gratuita offre accesso a GPT-4o e alla generazione di immagini con DALL-E 3.

4. Perplexity – il motore di ricerca intelligente

Perplexity è la vera rivelazione del panorama AI italiano. Da appena 268.000 utenti in aprile 2025 a 1,57 milioni a dicembre, con una crescita del 486%. Un balzo enorme che racconta la voglia degli utenti di un’alternativa alla ricerca tradizionale.

A differenza di Google, Perplexity non restituisce una lista di link ma risposte strutturate e argomentate, con le fonti citate e verificabili. Il tempo d’uso è di 49 minuti per persona, segno di un utilizzo approfondito.

Come lo usano gli italiani: ricerche approfondite su argomenti specifici, fact-checking, confronti tra prodotti, approfondimenti per studio e lavoro. La versione gratuita è già molto completa, mentre il piano Pro offre accesso a modelli più potenti e ricerche illimitate.

5. Google Maps con AI – la navigazione che anticipa i tuoi bisogni

A marzo 2026, Google ha annunciato il più importante aggiornamento di Maps degli ultimi dieci anni, integrando nativamente Gemini nell’applicazione. Le due nuove funzioni — Ask Maps e Immersive Navigation — stanno cambiando il modo in cui ci muoviamo.

Ask Maps permette di porre domande in linguaggio naturale come “dove posso trovare un ristorante senza glutine aperto adesso vicino a me?” e ottenere risposte contestuali e personalizzate. Immersive Navigation offre una visione tridimensionale del percorso con indicazioni in realtà aumentata.

Come lo usano gli italiani: trovare attività commerciali con criteri complessi, pianificare percorsi con soste intermedie, esplorare visivamente una zona prima di visitarla. L’aggiornamento è in fase di rilascio globale e arriverà in Europa nelle prossime settimane.

6. Meta AI – l’intelligenza artificiale dentro WhatsApp, Instagram e Facebook

Meta AI è l’assistente basato su intelligenza artificiale integrato direttamente nelle app che gli italiani usano di più: WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. In Italia è passato da 135.000 utenti in aprile 2025 a 543.000 a dicembre, con una crescita quadruplicata in otto mesi.

Il suo punto di forza è la comodità: non serve scaricare nulla di nuovo, Meta AI è già dentro le app che apri decine di volte al giorno. Su WhatsApp basta digitare “@Meta AI” in una chat per attivare l’assistente, che può rispondere a domande, generare immagini, suggerire idee e aiutare nella pianificazione.

Come lo usano gli italiani: ottenere risposte rapide senza uscire da WhatsApp, generare immagini divertenti da condividere nelle chat di gruppo, chiedere consigli su ricette, viaggi o regali, tradurre messaggi al volo durante conversazioni con contatti esteri. L’accesso è completamente gratuito per tutti gli utenti delle app Meta.

7. DeepL – il traduttore che capisce il contesto

DeepL è diventato il traduttore di riferimento per milioni di italiani, superando in qualità percepita persino Google Translate. L’intelligenza artificiale di DeepL non si limita a tradurre parola per parola ma comprende il contesto, il tono e le sfumature del testo originale, producendo traduzioni che suonano naturali nella lingua di arrivo.

La funzione DeepL Write, inoltre, migliora lo stile e la grammatica dei testi scritti, rendendola utile anche per chi scrive nella propria lingua madre.

Come lo usano gli italiani: tradurre email di lavoro, documenti professionali, articoli accademici, testi per il web, comunicazioni con clienti e fornitori esteri. La versione gratuita offre traduzioni illimitate per testi brevi, mentre i piani a pagamento sbloccano documenti interi e integrazioni professionali.

8. Grok – l’AI di X che legge il mondo in tempo reale

Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI di Elon Musk e integrata direttamente in X (ex Twitter), sta crescendo rapidamente in Italia. Il tempo d’uso è passato da 12 minuti a 1 ora e 12 minuti per persona, un incremento enorme che riflette la profonda integrazione con il social network.

Il punto di forza di Grok è l’accesso in tempo reale a tutto ciò che accade su X, che gli permette di fornire risposte aggiornate al minuto su eventi, tendenze e notizie. Il tono è meno formale e più diretto rispetto ad altri chatbot, con un approccio che non teme le opinioni nette.

Come lo usano gli italiani: seguire eventi in diretta con commenti AI, ottenere riassunti di trend e discussioni su X, generare contenuti per i social, analizzare il sentiment su argomenti specifici. Grok è incluso nell’abbonamento X Premium (circa 10 euro al mese).

9. Suno – l’AI che crea musica dal nulla

Nel mondo delle app creative, Suno si conferma la più utilizzata in Italia con 354.000 utenti a dicembre 2025 e un tempo d’uso impressionante: 1 ora e 43 minuti per persona al mese. L’app permette di creare brani musicali completi — con testo, melodia, arrangiamento e voce — semplicemente descrivendo quello che si desidera.

Suno è diventata una sorta di Spotify dell’intelligenza artificiale: oltre a creare musica, gli utenti ascoltano i brani creati da altri, scoprendo un nuovo modo di vivere la creatività musicale.

Come lo usano gli italiani: creare jingle per video e podcast, comporre canzoni per divertimento, generare basi musicali per progetti creativi, esplorare generi musicali diversi. La versione gratuita permette di creare un numero limitato di brani al giorno.

10. Remini – l’app italiana che migliora le foto con l’AI

Un motivo di orgoglio italiano: Remini è sviluppata dalla società italiana Bending Spoons ed è una delle app AI di maggior successo al mondo nel campo dell’editing fotografico. L’intelligenza artificiale di Remini è capace di migliorare la qualità delle foto sfocate, ripristinare immagini vecchie e danneggiate, e trasformare selfie in ritratti professionali.

L’app ha avuto un successo virale grazie ai filtri che trasformano le foto in stili artistici diversi, dai ritratti rinascimentali alle illustrazioni cartoon. Bending Spoons ha saputo intercettare un bisogno universale: rendere belle le foto di tutti, senza competenze tecniche.

Come lo usano gli italiani: migliorare foto scattate con poca luce, restaurare foto di famiglia degli anni passati, creare avatar e ritratti stilizzati per i social, ritoccare selfie in modo rapido e naturale. L’app è gratuita con funzioni base, mentre il piano premium sblocca tutte le opzioni.

L’intelligenza artificiale che non vedi: le app che usano l’AI in silenzio

Oltre alle 10 app elencate, esistono decine di servizi che milioni di italiani usano quotidianamente e che integrano intelligenza artificiale senza che l’utente se ne accorga. Le raccomandazioni di Netflix e Prime Video sono guidate da algoritmi di machine learning. La tastiera predittiva dello smartphone suggerisce parole e frasi basandosi su modelli linguistici. Gmail classifica automaticamente le email in categorie e suggerisce risposte rapide. Google Foto riconosce volti, luoghi e oggetti per organizzare la libreria fotografica.

L’AI è già ovunque. La differenza è che oggi sempre più italiani stanno imparando a usarla consapevolmente, trasformandola da tecnologia invisibile a strumento attivo di produttività e creatività.

Come cambierà nei prossimi mesi

Il mercato delle app AI in Italia si sta strutturando rapidamente. Le tre dinamiche da tenere d’occhio, secondo l’analisi di Vincenzo Cosenza, sono la concentrazione verso i grandi ecosistemi (OpenAI e Google attraggono la maggior parte degli utenti), l’integrazione nei prodotti esistenti (l’AI non è più un’app a sé ma una funzione dentro gli strumenti che usiamo) e la selezione naturale delle piattaforme creative, con molte app di nicchia in calo a favore dei chatbot che incorporano funzioni di generazione immagini e video.

Il 2026 sarà l’anno in cui l’intelligenza artificiale smetterà definitivamente di essere una novità per diventare una commodity, uno strumento quotidiano come lo smartphone o il motore di ricerca. La domanda non sarà più “usi l’AI?” ma “quale AI usi?”.