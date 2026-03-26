Settimana ad altissima tensione per Un posto al sole. Gli episodi in onda su Rai 3 dal 30 marzo al 3 aprile 2026 segnano un punto di svolta nella trentesima stagione della soap partenopea: Alberto Palladini compie un gesto estremo pur di non perdere Anna, Nunzia finisce in ospedale dopo un malore improvviso e Eduardo si prepara a mettere a segno la rapina mentre Grillo gli dà la caccia. A Palazzo Palladini nessuno resterà a guardare. Ecco tutte le anticipazioni, giorno per giorno.

L’ultimatum di Alberto ad Anna: il punto di non ritorno

Il cuore delle trame settimanali ruota intorno al triangolo che lega Alberto, Anna e Gianluca. Tutto precipita quando l’avvocato viene a sapere che Anna ha deciso di lasciare Napoli. Una partenza che per Palladini equivale a una condanna: perdere la donna con cui intrattiene una relazione clandestina alle spalle del figlio.

La reazione è immediata e spietata. Già nella puntata di lunedì 30 marzo, Alberto si presenta da Anna e le impone una condizione netta: se vuole che il loro rapporto sopravviva, deve chiudere ogni legame con Gianluca. Nessuna mediazione, nessuno spazio di trattativa. Un ricatto emotivo in piena regola.

Anna cede. Dopo una notte di tormento, martedì 31 marzo comunica al ragazzo la sua decisione. Il confronto è tra i momenti più duri della stagione: parole che non spiegano, silenzi che pesano. Gianluca resta spiazzato, incapace di capire perché la donna che diceva di amarlo lo stia allontanando senza un motivo credibile.

Gianluca inizia a sospettare

Il figlio di Alberto non è tipo da restare fermo a subire. Nelle puntate centrali della settimana si confida con Rossella, provando a mettere ordine tra i segnali contraddittori che riceve da Anna. E qualcosa non torna: il ragazzo comincia a intuire che dietro quella rottura pilotata ci sia la mano di qualcun altro.

Le anticipazioni di Un posto al sole lasciano intendere che Gianluca potrebbe essere vicino a scoprire la verità sul rapporto tra il padre e Anna. Una rivelazione che, se confermata, avrebbe l’effetto di una bomba su tutti gli equilibri di Palazzo Palladini.

La puntata di venerdì 3 aprile si chiude con il dolore del ragazzo che affiora in tutta la sua crudezza. Anna, dal canto suo, resta intrappolata tra il legame segreto con Alberto e un senso di colpa che diventa ogni giorno più insostenibile. Nulla, a questo punto, potrà più tornare come prima.

Nunzia sta male: Clara corre in ospedale

Altra emergenza che tiene alta l’attenzione nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile. Nunzia accusa un malore improvviso che allarma subito chi le sta intorno. A notare i primi segnali preoccupanti sono Clara e Rosa, in visita da Giulia: le condizioni della donna peggiorano rapidamente e Clara decide di accompagnarla d’urgenza in ospedale.

Le circostanze si fanno immediatamente gravi. Clara vive ore di forte apprensione, con un’angoscia che cresce puntata dopo puntata. La storyline si inserisce in un contesto familiare già segnato da tensioni profonde e rischia di avere ripercussioni serie su diversi personaggi, a partire dallo stesso Eduardo.

La rapina di Eduardo: il giorno del colpo

E infatti il tempismo del malore di Nunzia non poteva essere peggiore. Proprio nei giorni in cui la donna finisce in ospedale, Eduardo Sabbiese e la sua banda sono pronti a passare all’azione. Il piano per la rapina è definito nei dettagli, i complici sono schierati. Ma c’è un problema: Grillo li segue da vicino ed è determinato a coglierli in flagrante.

Quando Eduardo riceve la notizia del ricovero di Nunzia, si trova davanti a un bivio drammatico: proseguire con il colpo o mollare tutto e correre in ospedale. È un momento chiave per il personaggio, uno snodo che potrebbe segnare in modo irreversibile il suo percorso all’interno della soap.

Le anticipazioni non svelano quale strada sceglierà Sabbiese, ma il fatto che Grillo sia ormai sulle sue tracce lascia presagire sviluppi tutt’altro che semplici. Che Eduardo venga fermato o che riesca nel colpo, le conseguenze peseranno a lungo.

Serena scopre che Maurizio sarà al matrimonio di Manuela

In parallelo alle vicende più drammatiche, la settimana porta avanti anche la trama legata al matrimonio tra Niko e Manuela. Le anticipazioni rivelano che Serena viene a sapere che Maurizio, padre delle gemelle Cirillo, intende presentarsi alla cerimonia.

La reazione della sorella maggiore è significativa: anziché informare la madre e le gemelle, Serena sceglie di tenere per sé la notizia e di cercare un confronto diretto con l’uomo per capire cosa lo abbia davvero spinto a ricomparire dopo anni di assenza. Il ritorno di Maurizio, sommato a quello della madre Monica Cirillo — che torna nella soap con il volto dell’attrice Francesca Nunzi — apre scenari imprevedibili per la famiglia Cirillo.

Il sospetto è che le nozze di Niko e Manuela possano trasformarsi nel terreno di confronti familiari ben più esplosivi di quanto i futuri sposi immaginino.

Roberto e Marina in fuga, Cristina fa festa

A casa Ferri si respira un’aria diversa. Roberto e Marina decidono di staccare e partono per una breve vacanza, lasciando Cristina da sola. La ragazza, che nelle ultime settimane aveva attraversato un periodo complicato nel rapporto con il padre, sembra aver ritrovato un po’ di leggerezza.

Troppa, forse. Rimasta senza supervisione, Cristina si lascia trascinare da Leo e Valentina nell’organizzazione di una festa in casa. Un classico che, nella grammatica delle soap, raramente finisce bene. Da vedere se l’iniziativa avrà conseguenze o resterà un semplice momento di spensieratezza giovanile.

Renato non molla: Raffaele deve restare a Pasqua

Tra le trame che alleggeriscono il clima della settimana c’è quella che vede protagonista Renato, impegnato in una personalissima crociata: convincere Raffaele a non lasciare Napoli durante le festività pasquali. L’ex portiere di Palazzo Palladini starebbe infatti pensando di trascorrere la Pasqua con Ornella, lontano dalla città.

Per Renato è inaccettabile. L’uomo arruola Jimmy e Bianca come alleati e mette in campo ogni strategia possibile per far cambiare idea all’amico. Ne nascono siparietti che offrono il necessario respiro comico in una settimana dominata dalla tensione, senza però scadere nel macchiettistico.

Michele Saviani e le difficoltà del nuovo ruolo in radio

Completano il quadro settimanale le vicende di Michele Saviani. Un malinteso con i collaboratori diventa lo spunto per una riflessione amara sulle difficoltà legate al suo nuovo incarico in radio. Michele si interroga sulle proprie capacità di gestire un ruolo che si sta rivelando più impegnativo del previsto.

Una sottotrama che, pur restando in secondo piano rispetto ai grandi filoni narrativi, contribuisce a dare spessore a un personaggio storico della soap e a mantenere viva l’attenzione su quella dimensione professionale e quotidiana che da sempre caratterizza Un posto al sole.

Cerruti, Mariella e Massaro: tensioni tra amicizia e lealtà

Da segnalare anche il filone che coinvolge Cerruti, Mariella e Massaro. Il vigile tenta di fermare Mariella dal continuare ad aiutare il suo ex, ma la donna resta ferma nella sua decisione, anche a costo di mettersi nei guai con Bice. Un intreccio che mette in gioco il confine sottile tra solidarietà e invadenza, con potenziali ricadute sui rapporti all’interno del gruppo.

Dove e quando vedere le puntate

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Tutti gli episodi sono disponibili in replica su RaiPlay, consultabili in streaming on demand da qualsiasi dispositivo subito dopo la messa in onda.

La settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026 si candida a essere tra le più decisive della stagione. Tra l’escalation di Alberto, il malore di Nunzia, la rapina di Eduardo e i segreti della famiglia Cirillo, gli ingredienti per cinque puntate da non perdere ci sono tutti.