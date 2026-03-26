Rivelazioni esplosive e tensioni ai massimi livelli ne La Promessa. Le puntate in onda su Rete 4 dal 30 marzo al 3 aprile 2026 portano la confessione di Adriano al duca, l’ammissione di Lorenzo sul tentativo di avvelenare Eugenia, il chiarimento tra Rómulo ed Emilia e le indagini di Manuel sulla rapina di Toño. Intanto Lope e Curro scoprono un bracciale di smeraldi che potrebbe nascondere più di quanto sembra. Ecco le anticipazioni della telenovela spagnola.

Adriano rivela al duca la sua vera identità

Il momento che i fan attendevano da settimane è arrivato. Adriano decide di smettere di nascondersi e confessa al duca de Carvajal y Cifuentes chi è realmente: non un nobile, non un uomo di rango, ma un semplice contadino. Le sue parole non lasciano margine all’ambiguità: ha sposato Catalina ed è il padre dei suoi figli.

La confessione è un atto di coraggio che ridefinisce i rapporti di forza all’interno della tenuta. Il duca si trova a dover elaborare una verità che ribalta la sua percezione dell’uomo che ha accolto. Le conseguenze della rivelazione non si esauriscono nella singola puntata: nelle giornate successive, Adriano e Catalina decidono di rimandare il viaggio di nozze e di restare a La Promessa fino a quando il duca rimarrà alla tenuta. Una scelta che sa di sfida e di dichiarazione d’intenti.

Martina sorprende Adriano nel palazzo

La permanenza di Adriano dentro le mura del palazzo non passa inosservata. Martina lo sorprende all’interno e gli intima di andarsene immediatamente, promettendogli però di chiedere a Catalina di incontrarlo. È un momento di forte tensione che evidenzia quanto la presenza dell’uomo sia percepita come un corpo estraneo dalla nobiltà della tenuta. Il conflitto tra classi sociali, tema portante della telenovela, si fa qui ancora più esplicito.

Lorenzo confessa: il laudano nel bicchiere di Eugenia

Altra rivelazione pesante. Don Lorenzo decide di confessare a Leocadia un fatto gravissimo: è stato lui a versare del laudano nell’acqua di Eugenia. Un tentativo di avvelenamento premeditato, anche se Lorenzo ammette di non sapere con certezza se la donna abbia effettivamente bevuto dal bicchiere.

La confessione apre scenari inquietanti. Lorenzo non è nuovo a manovre oscure, ma questa volta il gesto ha contorni potenzialmente mortali. Le ricerche per ritrovare Eugenia proseguono senza sosta, e il fatto che Lorenzo si sia confidato proprio con Leocadia — donna a sua volta coinvolta in dinamiche di potere interne alla tenuta — lascia presagire che la vicenda sia tutt’altro che chiusa.

In parallelo, le anticipazioni rivelano che Eugenia riapparirà nel corso della settimana. La donna spiega di essere andata da Cruz grazie a una macchina inviata dal conte de Ayala, confermando che dietro le quinte si muovono interessi che vanno ben oltre i confini della tenuta.

Rómulo ed Emilia: il chiarimento atteso

Dopo settimane di tensione silenziosa, arriva finalmente il confronto tra Rómulo ed Emilia. Il maggiordomo parla a cuore aperto e spiega alla donna il motivo del suo allontanamento in passato: l’aveva lasciata non per un’altra persona, ma per dedicarsi interamente al lavoro, convinto che fosse la cosa giusta da fare. Nessuna relazione alternativa, nessun tradimento — solo una scelta sbagliata dettata dal senso del dovere.

Emilia resta profondamente turbata dalla confessione. I malintesi che per anni hanno avvelenato il loro rapporto cominciano a dissolversi, anche se la strada per una piena riconciliazione resta lunga. È una delle trame più delicate della settimana, costruita su silenzi e parole misurate che restituiscono spessore a due personaggi tra i più amati della soap.

Manuel indaga sulla rapina di Toño

Sul fronte delle indagini, Manuel decide di contattare la Guardia Civile riguardo alla rapina subita da Toño. I dettagli che emergono sono inquietanti e spingono il marchese a coinvolgere il sergente Burdina per fare chiarezza. Toño nel frattempo riesce a raggiungere l’hangar, portando con sé notizie che rassicurano Manuel ma non convincono del tutto né il marchese né Simona.

Parallelamente, Adriano riconosce Lisandro e lo collega a loschi affari con il conte de Monteverde. Un’altra tessera di un mosaico criminale che si fa sempre più articolato e che potrebbe avere ricadute dirette sugli abitanti della tenuta.

Lope, Curro e il bracciale di smeraldi

Tra le trame della settimana c’è anche quella che riguarda Lope e le sue mosse. Il ragazzo si reca in gioielleria, dove la signora Esmeralda gli consegna un pacchetto. Tornato a casa, lo apre insieme a Curro e scopre un bracciale con smeraldi dal valore evidentemente notevole.

Il dettaglio più interessante lo fornisce Trini: Jacobo è passato dallo stesso negozio e ha acquistato altri oggetti oltre alle fedi. Un comportamento che attira immediatamente sospetti. Fino a quel momento Jacobo aveva mantenuto un profilo basso, ma le sue mosse cominciano a destare attenzione. Lope, suo malgrado, si ritrova coinvolto in una situazione che potrebbe avere sviluppi inattesi già nei prossimi episodi.

Maria e la lettera di padre Samuel

Colpo di scena anche sul fronte ecclesiastico. Maria riesce a introdursi nella stanza di padre Samuel e qui trova una lettera di richiamo che il sacerdote ha ricevuto dalla curia. Il contenuto del documento non viene svelato per intero, ma la scoperta apre un nuovo fronte narrativo che potrebbe mettere in discussione il ruolo e la credibilità del religioso all’interno della comunità.

La mossa di Maria è tutt’altro che casuale. La ragazza da tempo nutre sospetti sul sacerdote e la lettera potrebbe essere la conferma di irregolarità che vanno ben oltre i confini della tenuta. Resta da capire se e come deciderà di usare questa informazione, e soprattutto chi potrebbe trarne vantaggio nel complesso gioco di potere che caratterizza La Promessa.

Leocadia e le sue manovre: nessuno è al sicuro

Un personaggio da tenere d’occhio nella settimana è Leocadia, sempre più coinvolta nelle trame oscure della tenuta. Da un lato riceve la confessione di Lorenzo sull’avvelenamento di Eugenia, dall’altro continua a tessere la sua rete di alleanze e inganni. Le anticipazioni suggeriscono che la donna inganni Eugenia con false promesse, alimentando un clima di sfiducia che avvelena i rapporti tra i protagonisti.

Il rapporto tra Leocadia e Lorenzo si conferma uno dei più ambigui della soap: complici quando conviene, pronti a tradirsi quando gli interessi divergono. La loro alleanza è un equilibrio precario che potrebbe spezzarsi da un momento all’altro, con ripercussioni imprevedibili per tutti.

Dove e quando vedere le puntate

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle 19:45 su Rete 4. Le repliche sono disponibili al mattino sullo stesso canale e tutte le puntate sono consultabili in streaming su Mediaset Infinity.

La settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026 è una di quelle che alzano l’asticella. Tra confessioni scomode, tentati avvelenamenti, identità rivelate e misteri che si infittiscono, La Promessa conferma di essere una delle soap più imprevedibili del palinsesto Mediaset.