Colpi di scena a raffica ne Il paradiso delle signore. Le puntate in onda su Rai 1 dal 30 marzo al 3 aprile 2026 portano in dote la scagionatura definitiva di Umberto Guarnieri, l’addio tra Matteo e Marina, il ritorno a sorpresa di Agata da Firenze e un bacio inatteso tra Johnny e Irene. Sullo sfondo, i preparativi per la recita di Pasquetta e le manovre dei fratelli Marchesi per isolare Odile. Ecco cosa succederà nella decima stagione della soap di Rai 1.

Matteo e Marina si dicono addio

La settimana si apre con una separazione annunciata ma non per questo meno dolorosa. Matteo e Marina, ormai consapevoli di non avere un futuro insieme, decidono di chiudere definitivamente la loro storia. Un addio sereno, almeno nelle intenzioni, ma carico di malinconia.

Prima di lasciare Milano, la diva fa una proposta a Delia che potrebbe cambiare la traiettoria professionale della donna. Parallelamente, Botteri prepara un abito speciale: non è un capo qualsiasi, ma quello con cui intende chiedere a Delia di sposarlo. Il problema è il tempismo: Delia è sul punto di partire per gli Stati Uniti come parrucchiera personale di Marina Valli, e Botteri non sa se dichiarare i propri sentimenti prima che sia troppo tardi.

Johnny devastato dalla morte di Brian: il bacio con Irene

Il Vietnam irrompe nelle trame della soap con una notizia che colpisce come un pugno. Brian, amico di Johnny, è morto al fronte. Per il ragazzo è un colpo durissimo: non solo la perdita di un affetto profondo, ma lo scontro frontale con la realtà di una guerra che fino a quel momento era rimasta distante.

Johnny si ritrova solo nel suo dolore. A offrirgli conforto è Irene, che lo raggiunge in un momento di grande fragilità. Tra le lacrime, la vicinanza scivola in un bacio carico di emozione — un gesto spontaneo che apre una crepa pericolosa: Irene è in procinto di sposare Cesare. Quando Johnny prova a parlare con lei dell’accaduto, viene interrotto proprio dall’arrivo del fidanzato. La situazione resta sospesa, ma le conseguenze potrebbero essere devastanti.

La recita di Pasquetta: un momento di leggerezza

A stemperare il clima interviene Don Saverio, che propone a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Enrico accetta e suggerisce come testo “Il lupo e le tre ragazze”, coinvolgendo Johnny nella messa in scena con la sua musica. I preparativi dello spettacolo diventano per il ragazzo un’ancora a cui aggrapparsi, una distrazione dal lutto e dalla confusione sentimentale.

Nel frattempo Roberto immagina un’iniziativa più ampia che coinvolga la famiglia del Paradiso, unendo il significato religioso della Pasqua a un messaggio di pace. In caffetteria vengono allestiti cestini di uova di cioccolato decorati con simboli pacifisti, pronti per essere esposti nel grande magazzino.

Umberto scagionato: il documento era falso

Svolta nella trama giudiziaria che da settimane tiene banco nella soap. Umberto Guarnieri riesce finalmente a dimostrare che il documento usato per accusarlo nel caso dell’avvelenamento dei terreni legati alla ditta Meneghini è un falso. La perizia lo scagiona in modo netto e un articolo di giornale sancisce pubblicamente la sua innocenza.

La reazione dei personaggi coinvolti è immediata. Matteo sospetta che dietro la falsificazione ci sia la mano dei fratelli Marchesi, e i pezzi del puzzle iniziano a incastrarsi. I Marchesi, dal canto loro, temono che il loro piano stia crollando e cercano nuove strategie per non perdere terreno. Umberto, intanto, si rende conto di aver accusato ingiustamente Ettore per la manipolazione del documento, ma questo non basta a sanare la frattura con Odile.

Odile tra Umberto e Ettore: nozze a rischio?

Proprio Odile diventa il vero ago della bilancia. Spinta da Ettore, aveva deciso di troncare ogni rapporto con lo zio Umberto. Ma la notizia della scagionatura la costringe a rivedere le proprie posizioni. Le anticipazioni suggeriscono che la ragazza potrebbe valutare un riavvicinamento con il commendatore, mettendo in discussione anche il matrimonio con Ettore.

Nel frattempo Matteo, dopo l’addio a Marina, scopre che Odile sta per sposare Ettore Marchesi. Una notizia che lo colpisce profondamente: il giovane contabile intuisce che i fratelli Marchesi stiano manipolando le scelte di Odile per isolarla dalla famiglia. La partita intorno a Odile si fa sempre più complessa e il suo matrimonio potrebbe non essere così scontato.

Il ritorno misterioso di Agata da Firenze

Altra trama forte della settimana. Agata Puglisi torna a Milano senza preavviso, sorprendendo tutta la famiglia. La ragazza spiega il rientro con una presunta sospensione dei lavori di restauro a Firenze, ma il racconto non convince nessuno.

Concetta e Ciro percepiscono subito che qualcosa non torna. Agata appare tesa, sfuggente, reticente davanti a qualsiasi domanda diretta sulle ragioni del rientro. Il suo atteggiamento più chiuso del solito lascia intendere che il motivo della partenza da Firenze non sia professionale, ma strettamente personale.

Le anticipazioni confermano che Agata porta con sé un segreto importante, un elemento che potrebbe avere ricadute significative sulla famiglia Puglisi. Alcuni dettagli contraddicono apertamente la sua versione dei fatti, e la ragazza sembra temere che qualcuno possa raggiungerla a Milano, come se stesse fuggendo da una situazione più grande di lei. Il mistero è destinato a infittirsi nei prossimi episodi.

Marcello e Rosa: Valeria ricompone la coppia

Tra le trame secondarie della settimana, da segnalare l’intervento risolutivo di Valeria, grazie alla quale Marcello e Rosa ritrovano una sintonia che sembrava perduta. Un momento più delicato e intimo, che offre un contrappunto alle tensioni dominanti e dimostra che al Paradiso c’è ancora spazio per riconciliazioni autentiche.

La mediazione di Valeria arriva in un momento cruciale per la coppia, logorata da incomprensioni che rischiavano di degenerare in una rottura definitiva. Il fatto che serva una terza persona per sbloccare il dialogo racconta quanto a volte l’orgoglio prevalga sui sentimenti, anche tra personaggi che si conoscono da una vita.

Dove e quando vedere le puntate

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Tutte le puntate sono disponibili in replica su RaiPlay, in streaming on demand gratuito.

La settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026 si annuncia tra le più dense della decima stagione. Tra la scagionatura di Umberto, il bacio di Johnny e Irene, il segreto di Agata e il destino incerto delle nozze di Odile, i motivi per non perdere una puntata non mancano davvero.