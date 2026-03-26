Settimana esplosiva per Beautiful. Le puntate in onda su Canale 5 dal 30 marzo al 4 aprile 2026 portano il ritorno di Douglas a Los Angeles, la bomba del fidanzamento tra Thomas e Paris, la gioia di Bill che scopre di essere padre di Luna e, soprattutto, due morti sospette che riportano prepotentemente Sheila Carter al centro della scena. Ecco tutte le anticipazioni della soap americana, giorno per giorno.

Il ritorno di Douglas e la doccia fredda per Hope

Hope accoglie con grande emozione il ritorno di Douglas a Los Angeles, arrivato a sorpresa da Parigi insieme a Thomas. Per la giovane Logan è un momento atteso da settimane: dopo la partenza dell’ex marito e del figlio, aveva cercato di riempire il vuoto gettandosi a capofitto nel lavoro alla Forrester Creations.

Ma la gioia dura poco. Thomas si presenta in azienda con una notizia che cambia tutto: lui e Paris sono fidanzati e prossimi al matrimonio. Hope resta sconvolta. Aveva interpretato il ritorno dell’ex come un possibile segnale di riconciliazione, una porta riaperta sui sentimenti mai del tutto sopiti. Invece si ritrova davanti a una realtà completamente diversa: Thomas ha voltato pagina e dopo le nozze tornerà in Francia.

L’addio tra Hope e Thomas

Nella puntata di lunedì 30 marzo, Brooke affronta la figlia con parole sincere, ammettendo gli errori del passato e invitandola a non restare legata a un amore tormentato. Hope ascolta, vacilla, poi riconosce che la madre parla con una lucidità che oggi non può più ignorare.

Quando Thomas raggiunge Hope nell’ufficio stilisti, tra loro va in scena un addio carico di emozione: scuse reciproche, promesse, lacrime trattenute. Thomas comunica anche a Eric e Ridge la serenità ritrovata accanto a Paris, annunciando che dopo le nozze lascerà definitivamente Los Angeles. Steffy, a differenza di Hope, accoglie la notizia con favore, convinta che la scelta del fratello sia quella giusta.

Bill scopre di essere il padre di Luna

In parallelo alla vicenda dei Forrester, Beautiful dedica spazio a una storyline più dolce e familiare. Il test del DNA ha confermato quello che Luna sperava da tempo: Bill Spencer è davvero suo padre.

La notizia porta serenità in una famiglia che ne aveva bisogno. Bill, visibilmente emozionato, promette alla ragazza di essere un punto fermo nella sua vita. Mercoledì 1° aprile, il magnate ribadisce la volontà di dare a Luna il cognome Spencer e tutto ciò che ne consegue. Poppy, dal canto suo, si libera dal peso di un segreto che l’aveva tormentata per anni, anche se la sua inquietudine non sembra svanire del tutto.

Hollis indaga sulla morte di Tom: la scoperta fatale

Ed è qui che le trame prendono una piega decisamente più oscura. Hollis non ha mai smesso di indagare sulla morte di Tom e continua a frugare di nascosto nel magazzino del ristorante. Deacon lo richiama al lavoro, ma Sheila, insospettita dal turbamento del ragazzo, capisce subito che ha scoperto qualcosa.

Quando Hollis le confida di avere tra le mani un dettaglio importante sulla morte di Tom, l’atmosfera si carica di una tensione sinistra. Rimasto solo nel locale ormai immerso nel buio, il ragazzo riprende in mano lo zaino di Tom e sente un rumore che lo paralizza. Quello che accade dopo cambia tutto.

La morte di Hollis e i sospetti su Sheila

Giovedì 2 aprile si apre con una tragedia. Sheila trova il ristorante nel caos e urla davanti al corpo senza vita di Hollis. Deacon, sconvolto, chiama i soccorsi. Finn corre in ospedale dopo che Li gli comunica che il ragazzo è morto all’improvviso.

Alla Forrester, Hope comunica l’accaduto con la voce spezzata. Ridge e Brooke restano attoniti. Luna crolla dal dolore. Deacon, distrutto, ripensa a Tom e Hollis come a due amici perduti troppo in fretta, chiedendosi se ci sarà un prossimo a cadere.

Venerdì 3 aprile arriva la svolta. Nell’obitorio, Li riceve i risultati tossicologici e giunge a una conclusione che non lascia spazio a dubbi: Hollis è stato drogato. La stessa sostanza che ha ucciso Tom. Per la dottoressa il filo conduttore è uno solo: entrambi gli uomini gravitavano attorno a Sheila Carter, una donna dal passato criminale che non ha mai smesso di far paura.

Quando Poppy si presenta all’obitorio cercando risposte per Luna, Li la affronta duramente e le rivela la sua teoria. Alla Forrester, Ridge, Brooke, Hope e Steffy leggono i rapporti e cominciano a temere che la doppia morte possa travolgere Deacon e il suo ristorante. Hope prova a frenare le accuse premature, ma anche lei non riesce più a ignorare che i contorni della vicenda somiglino sempre più a un omicidio.

Hope e Finn: un’amicizia sotto sorveglianza

Tra le altre trame della settimana, resta acceso il faro sulla vicinanza tra Hope e Finn. Brooke torna a mettere in guardia la figlia sui rischi di un legame troppo stretto con il marito di Steffy, ma Hope ribadisce che si tratta solo di un’amicizia sincera. Dopo la notizia della morte di Hollis, è proprio Finn a consolarla, alimentando involontariamente i sospetti di chi li osserva.

Steffy, intanto, inizia a collegare il nome di Sheila a una serie di coincidenze sempre meno trascurabili. La rivalità con Hope si riaccende su un terreno diverso dal solito: non è più solo una questione di uomini o di potere in azienda, ma di sicurezza familiare. Per Steffy, chiunque si avvicini a Sheila — compreso Finn — mette a rischio l’intero nucleo.

Alla Forrester Creations: Ridge elogia Brooke, Steffy frena

Nel frattempo, alla Forrester Creations si consumano dinamiche che intrecciano affari e sentimenti. Ridge elogia pubblicamente il contributo di Brooke all’azienda, ricordando successi storici come la formula Belief, e si sforza di smorzare le tensioni tra l’ex moglie e la figlia Steffy. Ma il tentativo di diplomazia non basta: la frattura tra le due donne resta profonda, alimentata dalla questione Hope-Finn e dalla gestione della Hope for the Future dopo la partenza di Thomas.

La perdita dello stilista lascia un vuoto creativo che Hope cerca di colmare con determinazione, ma senza il talento di Thomas la linea rischia di perdere la sua identità. Un problema professionale che si somma al carico emotivo della settimana, rendendo il personaggio di Hope uno dei più provati di questa fase della soap.

Dove e quando vedere le puntate

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:45. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

La settimana dal 30 marzo al 4 aprile 2026 è una di quelle che segnano un prima e un dopo. L’addio di Thomas, la paternità di Bill, la morte di Hollis e il ritorno di Sheila al centro dei sospetti: Beautiful alza il livello e non risparmia colpi di scena.