Annalisa, “Canzone estiva” esce il 13 marzo: il nuovo singolo e tour 2026

Il brano anticipa il Capitolo II del tour nei palasport da aprile. L’artista da record: 52 Platini, 17 Ori e oltre 5 milioni di copie certificate nell’anno

“Canzone estiva” è il titolo del brano inedito di Annalisa, in uscita il 13 marzo (Atlantic/Warner Music Italy) dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata ancora una volta tra le artiste più influenti del pop italiano contemporaneo.

Il fuoco come scintilla creativa

Il nuovo singolo si inserisce nel percorso aperto dall’album “Ma io sono fuoco”, riprendendone il tema e tornando sul simbolo del fuoco inteso come scintilla creativa e, soprattutto, come capacità di reazione e trasformazione.

È una canzone d’amore a strati che si muove in due diverse direzioni: l’amore verso una persona, ma anche l’amore verso il pubblico.

Ed è un amore viscerale, esplosivo, non di facile comprensione, ma di certo profondo, legato a filo doppio persino con l’amore per se stessi e con l’autostima. Perché affrontare l’opinione di chi ami, così come l’opinione pubblica, non è sempre qualcosa di leggero.

“Mi vuoi più suora o pornodiva?”: la provocazione

Siamo ciò che ci sentiamo di essere, ma anche ciò che vedono gli altri, con tante, tantissime paia di occhi. Qualunque versione può essere giudicata nel modo opposto e viceversa, anche se tutti stanno osservando la stessa persona.

Da qui l’idea della provocazione “Mi vuoi più suora o pornodiva?”, ironizzando ed estremizzando con lo stesso linguaggio del giudizio, ma conoscendo però già la risposta: l’unica via è sempre il darsi per come si è, essendo entrambe e nessuna, collocata in un personalissimo e disordinato equilibrio precario che si trova nel mezzo.

Ricordando anche che la scelta di quale versione vedere racconta una piccola parte di chi è osservato, mentre racconta moltissimo di chi osserva.

“E non cambiare discorso / Se mi chiedi come sto / Sei un maledetto elettrochoc / E poi una botta di autostima / Magari stavo meglio prima / Della tua pazza nostalgia / Andate in pace e così sia / Mi vuoi più suora o pornodiva? / Questa non è una canzone estiva”

Un brano pensato per il live

Se anche il titolo gioca e confonde le aspettative, il brano si muove su un’intensità ritmica che passa da vuoti intensi a pieni dagli ampi spazi, pensati immaginando l’interazione dal palco tra pubblico e artista, rimanendo volutamente personale, indecifrabile.

Decide chi ascolta, come sempre.

Il tour nei palasport: 24 date complessive

Ad aprile Annalisa sarà sui palchi dei principali palasport d’Italia con il Capitolo II del tour “Ma Noi Siamo Fuoco” che vede già alcune date sold out che raddoppiano.

La seconda parte del viaggio live arriva dopo che, tra novembre e dicembre 2025, Annalisa ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Sommando queste alle prossime di primavera, il tour dell’album vanta ad oggi 24 live nei palasport di tutta Italia.

Le date del Capitolo II (organizzate da Friends & Partners):

23 aprile – Genova, PalaTeknoship

– Genova, PalaTeknoship 25 aprile – Mantova, PalaUnical – SOLD OUT

– Mantova, PalaUnical – 26 aprile – Mantova, PalaUnical

– Mantova, PalaUnical 28 aprile – Pesaro, PalaVitrifrigo

– Pesaro, PalaVitrifrigo 30 aprile – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 2 maggio – Firenze, Mandela Forum

– Firenze, Mandela Forum 4 maggio – Napoli, PalaPartenope

– Napoli, PalaPartenope 9 maggio – Milano, Unipol Dome

– Milano, Unipol Dome 12 maggio – Messina, PalaRescifina – SOLD OUT

– Messina, PalaRescifina – 13 maggio – Messina, PalaRescifina

– Messina, PalaRescifina 16 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

I record: 52 Platini e artista più ascoltata dell’anno

Con 52 Platini e 17 Ori, Annalisa ha segnato una serie di record nell’anno: oltre 5 milioni di copie certificate, è la donna con più singoli nella top ten della classifica – 20 in totale – ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno.

L’album “Ma io sono fuoco”, pubblicato a ottobre 2025, ha debuttato direttamente al numero 1 della classifica di vendita ed è già certificato Oro. È l’album di un’artista femminile con il maggior numero di numero 1 in radio dell’anno, oltre a essere inserito in poco più di due mesi nella top 100 degli album più venduti del 2025, insieme al precedente “E poi siamo finiti nel vortice” pubblicato nel 2023.

A novembre 2025 Annalisa ha vinto due Premi SIAE per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.