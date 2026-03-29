La seconda puntata del serale di Amici 25, andata in onda sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, ha riservato un’eliminazione e un colpo di scena inatteso. Maria De Filippi ha guidato una serata intensa che si è aperta con un omaggio a Gino Paoli — i ballerini professionisti hanno danzato sulle note de Il cielo in una stanza, con tutti in piedi — e si è chiusa con un verdetto sospeso che terrà il pubblico con il fiato in sospeso fino alla prossima settimana.

L’unico eliminato della serata è il ballerino Simone, della squadra Cuccarini-Peparini, uscito sconfitto nella prima manche contro il team Zerbi-Celentano. Il ballottaggio finale tra le cantanti Valentina (Pettinelli-Lo) e Caterina (Zerbi-Celentano) è invece finito in parità — due voti a testa dai quattro giurati — e l’eliminazione è stata rimandata all’apertura della terza puntata, in programma sabato 4 aprile.

L’omaggio a Gino Paoli e gli ospiti da Hollywood

La serata è partita con un momento di commozione: Maria De Filippi ha fatto mandare in onda un video dedicato a Gino Paoli, accompagnato da una coreografia dei ballerini professionisti. “Grazie ragazzi”, ha commentato la conduttrice prima di dare il via alla gara.

Tra gli ospiti della serata, due star internazionali: Zendaya e Robert Pattinson, in Italia per promuovere il film The Drama – Un segreto è per sempre, in uscita il 1° aprile. Sul palco anche Belén Rodriguez e Luca Argentero, mentre i The Kolors hanno presentato il nuovo singolo Rolling Stones con un’esibizione live. Sul fronte comico, Francesco Cicchella ha portato la sua imitazione di Sal Da Vinci sulle note di Per sempre sì, scatenando le risate del pubblico. Alessandro Cattelan ha condotto il segmento “Password”, vinto dalla coppia Belén Rodriguez-Cristiano Malgioglio.

Le tre manche: come si è arrivati all’eliminazione di Simone

La prima manche ha visto sfidarsi il team Zerbi-Celentanocontro Cuccarini-Peparini. Tra le sfide più significative, il guanto lanciato dalla maestra Celentano con una comparata di ballo tra Emiliano e Alex, vinta dal primo con i voti di Amadeus e Elena D’Amario. La squadra di Zerbi e Celentano ha conquistato la manche, mandando al ballottaggio interno Alex, Simone e Lorenzo. La giuria ha decretato l’eliminazione di Simone, che ha lasciato il programma tra gli abbracci dei compagni.

La seconda manche ha visto di nuovo in campo Cuccarini-Peparini contro Pettinelli-Lo, con la vittoria della squadra di Pettinelli ed Emanuel Lo. Al ballottaggio è finita Valentina. Nella terza manche, il team Cuccarini-Peparini ha ribaltato la situazione aggiudicandosi la vittoria contro Zerbi-Celentano, con Caterina finita a rischio. Il premio Enel da 10.000 euro è andato al ballerino Alessio.

Il ballottaggio finale: parità e verdetto rinviato

Il momento più inatteso della serata è arrivato nel ballottaggio conclusivo. Valentina si è esibita con It’s Oh So Quiet di Björk, Caterina ha proposto Writing’s on the Wall di Sam Smith. I quattro giurati hanno votato in modo segreto e, quando Maria De Filippi ha comunicato l’esito, la sorpresa è stata totale: parità, due voti a testa. Nessuna delle due è stata eliminata.

Le due cantanti si sfideranno nuovamente in apertura della terza puntata, sabato 4 aprile, quando la giuria sarà chiamata a prendere una decisione definitiva. Un cliffhanger che ha acceso immediatamente il dibattito sui social, con il pubblico diviso tra chi tifa per Valentina e chi per Caterina.

La situazione delle squadre dopo la seconda puntata

Dopo quattro eliminazioni in due puntate (Opi, Michele e Antonio nella prima, Simone nella seconda), gli allievi ancora in gara sono 13. Ecco la composizione aggiornata delle squadre:

Team Zerbi-Celentano (6 allievi): Nicola ed Emiliano (ballerini), Caterina, Elena, Plasma e Riccardo (cantanti).

(6 allievi): Nicola ed Emiliano (ballerini), Caterina, Elena, Plasma e Riccardo (cantanti). Team Pettinelli-Lo (4 allievi): Alessio e Kiara (ballerini), Gard e Valentina (cantanti).

(4 allievi): Alessio e Kiara (ballerini), Gard e Valentina (cantanti). Team Cuccarini-Peparini (3 allievi): Alex (ballerino), Angie e Lorenzo (cantanti).

Il team Zerbi-Celentano resta il più numeroso e compatto, mentre la squadra di Cuccarini e Peparini è in chiara difficoltà numerica dopo aver perso quattro elementi nelle prime due puntate.

Lo scontro Pettinelli-D’Alessio: la polemica della serata

Non sono mancati i momenti di tensione tra i professori. La serata è stata animata da uno scambio acceso tra Anna Pettinelli e il giurato Gigi D’Alessio, con la professoressa che gli ha lanciato una provocazione diretta: “Vuoi insegnare a me come si fa musica?” Un battibecco che ha acceso il dibattito tra i fan del programma e ha aggiunto pepe a una serata già ricca di colpi di scena.