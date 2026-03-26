Dopo una prima puntata che ha fatto discutere per la tripla eliminazione — fuori Opi, Michele e Antonio — il serale di Amici 25 torna sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento. L’ospite d’eccezione è Belen Rodriguez, annunciata direttamente dai canali ufficiali del programma. In gara restano 14 allievi, ma l’attenzione è già puntata su Alessio, il ballerino che nella prima puntata ha perso tutte le sfide affrontate. Ecco tutte le anticipazioni.

Amici 25 serale, seconda puntata 28 marzo 2026: Belen ospite, Alessio a rischio

Belen Rodriguez super ospite: il ritorno a Mediaset

La notizia è arrivata direttamente dall’account ufficiale di Amici: Belen Rodriguez sarà l’ospite speciale della seconda puntata del serale. Per la showgirl argentina si tratta di un ritorno a Mediaset dopo averla lasciata nel 2023, un segnale che ha fatto rumore nell’ambiente televisivo.

L’ospitata arriva dopo settimane di voci e indiscrezioni su presunti attriti tra Belen e Maria De Filippi, alimentati dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo format web. La presenza della showgirl al serale smentisce di fatto i rumor più tesi e conferma un rapporto di stima reciproca tra le due donne. Non è ancora chiaro cosa farà Belen durante la puntata: potrebbe partecipare al gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, esibirsi in una performance di ballo o semplicemente intrattenere il pubblico con la sua presenza scenica.

In molti leggono la scelta di Maria De Filippi come una mossa strategica per alzare lo share nella sfida diretta con Canzonissima di Milly Carlucci, che nella stessa serata propone la seconda puntata del suo show musicale su Rai 1.

Chi rischia l’eliminazione: occhi puntati su Alessio

Se la prima puntata ha visto uscire tre concorrenti in un solo colpo, la seconda si preannuncia altrettanto tesa. Il nome più a rischio, secondo le indiscrezioni della vigilia, è quello di Alessio, ballerino del team Pettinelli-Emanuel Lo. Il motivo è semplice: nella prima puntata del serale ha perso tutte le sfide che ha dovuto affrontare, una prestazione che lo colloca in una posizione estremamente fragile.

Resta da capire se l’eliminazione riguarderà un solo concorrente o se, come accaduto nella prima puntata, più allievi dovranno lasciare la scuola. Il regolamento della seconda puntata prevede che al termine di ogni manche i concorrenti nominati si sfidino per decretare un eliminato provvisorio. Alla fine della serata, gli eliminati provvisori si affrontano in un ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva, giudicato esclusivamente dalla giuria.

Lo scontro Pettinelli-Zerbi non si placa

Uno degli elementi che sta caratterizzando questa edizione è la rivalità tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, che da mesi si punzecchiano in modo sempre meno velato. Nella prima puntata del serale lo scontro è esploso in diretta, con Gigi D’Alessio che ha gelato la Pettinelli dopo un giudizio sull’intonazione di Lorenzo.

La battuta del giurato è diventata virale: una frase secca che ha spaccato il pubblico e alimentato il dibattito sui social. Il confronto tra i due docenti promette di continuare anche nella seconda puntata, con sfide tra le squadre che rischiano di trasformarsi in regolamenti di conti tra professori.

Le tre squadre e gli allievi ancora in gara

Dopo le tre eliminazioni della prima puntata, in gara restano 14 allievi suddivisi in tre squadre. La squadra Zerbi-Celentano può contare su Elena, Caterina, Emiliano, Riccardo, Plasma, Alex e Nicola. Il team Cuccarini-Peparini schiera Lorenzo, Angie, Valentina e Simone. Infine la squadra Pettinelli-Emanuel Lo ha in gara Gard, Chiamamifaro e Alessio.

I numeri parlano chiaro: il team Zerbi-Celentano è il più corposo con sette elementi, mentre Pettinelli-Emanuel Lo è quello più ridotto con appena tre allievi. Un’altra eliminazione dalla loro squadra potrebbe compromettere seriamente l’equilibrio della competizione.

La giuria conferma la sua forza

Uno dei punti di forza di questa edizione del serale è la giuria, che al debutto ha convinto pubblico e critica. Amadeus si è dimostrato un giudice autorevole e misurato, Gigi D’Alessio ha portato competenza musicale e zero peli sulla lingua, Elena D’Amario ha guadagnato rispetto con giudizi tecnici puntuali sulla danza e Cristiano Malgioglio ha aggiunto il tocco di spettacolo che non guasta mai.

Nella seconda puntata i quattro giurati avranno ancora una volta l’ultima parola su sfide e ballottaggi. Le loro dinamiche interne — Amadeus che media, D’Alessio che provoca, D’Amario che analizza, Malgioglio che intrattiene — si sono rivelate un mix efficace che potrebbe diventare il marchio di fabbrica di questa edizione.

Alessandro Cattelan e il gioco Password

Confermata anche per la seconda puntata la presenza di Alessandro Cattelan, che in questa edizione di Amici ricopre il ruolo di intrattenitore con il gioco Password. Il format, introdotto al posto dei guanti di sfida tra professori, prevede coppie formate da un giurato e un docente che devono indovinare parole nel minor tempo possibile.

Nella prima puntata il gioco ha visto trionfare Amadeus e Alessandra Celentano, con Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio costretti alla penitenza delle uova (metà sode, metà crude) da rompersi in testa. Un momento caotico e divertente che ha alleggerito la tensione della gara. Resta da vedere quali coppie si formeranno nella seconda puntata e se Belen Rodriguez verrà coinvolta nel gioco.

L’infortunio di Chiara Bacci: giallo sulla sua presenza

C’è un punto interrogativo che riguarda non gli allievi ma i professionisti del programma. La ballerina Chiara Bacci ha annunciato sui social di aver subito un infortunio, pubblicando una foto con il braccio ingessato. Con la registrazione della seconda puntata fissata per giovedì 26 marzo, la sua presenza sul palco appare incerta.

Chiara, che era già stata sfortunata durante il pomeridiano — un infortunio l’aveva tenuta lontana dalle coreografie per diverse settimane — rischia di saltare anche questo appuntamento. La produzione potrebbe dover ricorrere a una sostituzione temporanea, anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Un piccolo giallo che si aggiunge ai tanti colpi di scena di un’edizione che non smette di sorprendere.

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata

La seconda puntata del serale di Amici 25 si annuncia come un crocevia importante per la competizione. Le eliminazioni della prima puntata hanno già ridisegnato gli equilibri tra le squadre e un’altra uscita potrebbe spostare definitivamente i rapporti di forza. Belen Rodriguez porterà glamour e ascolti, la rivalità tra i professori continuerà a far scintille e la giuria avrà il compito di decidere chi resta e chi esce.

Da monitorare anche la reazione del pubblico social, che nella prima puntata ha generato un’ondata di commenti — non tutti positivi — sull’eliminazione di Michele, difeso a spada tratta da Lorella Cuccarini fino alle lacrime. Il sentimento popolare può influire sul clima dello studio e sulle dinamiche tra professori.

Dove e quando vedere la puntata

Amici 25 va in onda sabato 28 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, indicativamente dalle 21:20 fino a tarda notte. La puntata è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e in replica nei giorni successivi.

Con Belen ospite, Alessio in bilancio, lo scontro Pettinelli-Zerbi pronto a riaccendersi e 14 allievi che si giocano tutto, la seconda puntata ha tutte le carte per tenere incollati gli spettatori fino alla fine.