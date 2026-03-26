Nuova tornata di inediti per gli allievi di Amici 25. A partire dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 26 marzo 2026, sono disponibili su tutte le piattaforme digitali i nuovi brani dei cantanti della scuola di Maria De Filippi. Dieci canzoni che spaziano dalle ballad più intime ai pezzi più ritmati, ciascuna con la propria storia da raccontare. Ecco tutti i brani nel dettaglio.

Tutti i nuovi inediti di Amici 25 in uscita oggi

Angie – “Lettere al paradiso”

Un brano poetico che affronta il dolore per un lutto. Sotto forma di lettera, Angie scrive alla sua adorata nonna Angela in paradiso, dedicandole una canzone composta al piano e chiedendole un ultimo segno da lassù. Un pezzo intimo e toccante, scritto dalla stessa artista insieme a Laura Di Lenola e Manuel Finotti e prodotto da Gorbaciof.

Cate Lumina – “Vuelve”

Il titolo in spagnolo significa “ritorna” ed è anche qui una lettera, questa volta di una mamma alla figlia che diventa adulta e lascia casa per inseguire i propri sogni. Nonostante la mancanza e la nostalgia, la mamma non chiederà mai alla figlia di tornare, perché sa che sta facendo ciò che la rende felice. Il brano è scritto da Gennaro Illiano e Caterina Lumina e prodotto da Mezzocammello.

Elena D’Elia – “Ossigeno”

Il brano affronta la consapevolezza che è impossibile slegarsi da chi amiamo profondamente. Un pezzo intenso scritto da Vincenzo Nicola De Furia, Mattia Micciché, Francesco Paone, Artemeda e la stessa Elena D’Elia, con la produzione di Defurias e GRND.

Gard – “Dimmi che mi vuoi”

Un brano intimo sulla crisi di coppia, fatto di immagini forti e crude per far emergere tutte le emozioni che si provano quando si vuole conoscere la verità, anche a costo di stare male. Scritto da Gabriele Gard e Fulvio Masini, che ne ha curato anche la produzione.

Lorenzo Salvetti – “Prima di te e dopo”

Una ballad elegante e profonda che racconta una relazione finita, in cui emergono però anche rabbia e rimorso. Il brano è scritto da Gianpiero Gentile e Lele Esposito, con la produzione di Gianpiero Gentile e Davide De Blasio.

Michele Bertin – “Cattive strade”

Un pezzo che parla degli sbagli e delle sfide da affrontare prima di trovare la propria strada. La paura di ciò che non si conosce spesso induce a cadere, e l’unico modo per trovare la forza di andare avanti è affidarsi a noi stessi e al sostegno di chi amiamo. Scritto da Tony Maiello e Michael Tenisci, che firma anche la produzione.

Opi – “Occhi diavolo”

Racconta l’incontro con una ragazza che sappiamo già non porterà niente di buono, ma dalla quale non riusciamo ad allontanarci. Scritto da Giovanni Laterza, Daniel Baiolla, Francesco Savini, Simone Reo e Simone Opini, con la produzione di Laterza e Baiolla.

Plasma – “Segreto”

Una canzone scritta d’estate che svela il lato più leggero e spensierato dell’artista. Due amanti complici, uniti da un legame nascosto al mondo e dal fascino proibito. Il brano è scritto da Antonio Silvestri e Kevin Pappano, con la produzione di Sixpm.

Riccardo Stimolo – “Un minuto in più”

Racconta la voglia di costruirsi un futuro contrapposta alla paura di quello che sarà. La speranza è che il presente duri il più a lungo possibile. Scritto da Daniele Magro e prodotto da Michael Tenisci.

Valentina Pesaresi – “Tuttocambia”

Un invito a non arrendersi mai alle difficoltà, anche quando può sembrare l’alternativa più semplice. Bisogna sempre continuare a crederci, perché prima o poi qualcosa cambierà. Scritto da Lorenzo Vizzini, che ha curato la produzione insieme ad Antonio Iammarino e Francesco Luzzi.

Amici 25, il serale prosegue su Canale 5

I nuovi inediti arrivano nel pieno del serale di Amici 25, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5. Una fase cruciale del talent show di Maria De Filippi in cui gli allievi si giocano la permanenza nella scuola puntata dopo puntata, portando sul palco i propri brani originali insieme alle cover e alle esibizioni di ballo.

Amici è un programma di Maria De Filippi, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.