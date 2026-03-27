Scegliere tra i migliori abbonamenti streaming 2026 è diventata un’impresa tutt’altro che banale. In un panorama in cui i prezzi salgono, i cataloghi si frammentano e le piattaforme si moltiplicano, milioni di famiglie italiane si trovano ogni mese a fare i conti con una domanda apparentemente semplice: quale servizio vale davvero la spesa? Il confronto piattaforme streaming non è mai stato così necessario, perché tra Netflix, Prime Video, Disney+ e NOW le differenze di prezzo, contenuti e qualità tecnica possono tradursi in centinaia di euro di risparmio — o di spreco — nel corso di un anno.

In questa guida aggiornata a marzo 2026 analizziamo nel dettaglio ogni singola piattaforma, mettendo a confronto piani tariffari, qualità video, numero di dispositivi supportati e tipologia di catalogo. L’obiettivo è uno solo: aiutarti a trovare l’abbonamento che si adatta alle tue reali abitudini di visione, senza pagare un centesimo in più del necessario.

Netflix: il re dello streaming tra rincari e produzioni originali

Netflix resta la piattaforma di riferimento nel mercato dello streaming mondiale, e anche in Italia continua a dominare per numero di abbonati e visibilità mediatica. Tuttavia, il primato si paga: è il servizio più caro tra quelli analizzati in questo confronto, con tre piani pensati per esigenze e budget molto diversi tra loro.

A marzo 2026, le opzioni disponibili per gli utenti italiani sono le seguenti:

Standard con pubblicità — 6,99 € al mese: streaming in Full HD (1080p) su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente, con interruzioni pubblicitarie durante la visione. Consente il download dei contenuti e l’accesso ai giochi mobile.

— 6,99 € al mese: streaming in Full HD (1080p) su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente, con interruzioni pubblicitarie durante la visione. Consente il download dei contenuti e l’accesso ai giochi mobile. Standard — 13,99 € al mese: Full HD senza pubblicità, 2 dispositivi in contemporanea, download illimitati. Possibilità di aggiungere 1 utente extra a 4,99 € al mese.

— 13,99 € al mese: Full HD senza pubblicità, 2 dispositivi in contemporanea, download illimitati. Possibilità di aggiungere 1 utente extra a 4,99 € al mese. Premium — 19,99 € al mese: qualità 4K Ultra HD con HDR e audio spaziale, fino a 4 dispositivi in contemporanea. Possibilità di aggiungere fino a 2 utenti extra.

Un aspetto da non sottovalutare è l’assenza di un piano annuale: Netflix offre esclusivamente abbonamenti mensili, il che impedisce di ottenere sconti sulla lunga durata, a differenza di competitor come Disney+ e Prime Video. In compenso, la piattaforma ha introdotto da tempo il concetto di “nucleo domestico” per contrastare la condivisione delle password, limitando l’utilizzo dell’account ai dispositivi connessi nella stessa abitazione.

Sul fronte dei contenuti, il catalogo Netflix è probabilmente il più ricco e variegato: dalle serie originali di punta come Mercoledì, Squid Game e Stranger Things ai documentari, dai film d’autore ai reality, fino ai contenuti per bambini. È la piattaforma ideale per chi consuma grandi quantità di serie TV e vuole avere sempre qualcosa di nuovo da guardare.

Amazon Prime Video: il rapporto qualità-prezzo imbattibile

Se esiste un campione di convenienza nel panorama dello streaming italiano, quello è senza dubbio Amazon Prime Video. Con un costo di appena 4,99 € al mese oppure 49,90 € all’anno (che equivale a circa 4,16 € mensili), non è semplicemente la piattaforma più economica: è un intero ecosistema di servizi.

L’abbonamento ad Amazon Prime, infatti, non include solo l’accesso al catalogo video. Con lo stesso prezzo si ottengono le spedizioni gratuite e veloci su Amazon, l’accesso a Prime Music con milioni di brani in streaming, Prime Reading con una selezione di ebook e riviste, e Prime Gaming con giochi e contenuti esclusivi. Per chi già utilizza Amazon per gli acquisti online, Prime Video diventa di fatto un bonus incluso nel pacchetto.

Il catalogo, che negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo, comprende produzioni originali di alto profilo come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan, The Boys e Citadel, oltre a una vasta libreria di film e serie TV in licenza. Prime Video trasmette inoltre eventi sportivi in diretta, tra cui alcune partite di Champions League e la Serie A, ampliando ulteriormente il suo pubblico potenziale.

Tra i limiti va segnalato che anche Prime Video ha introdotto la pubblicità in alcune forme di contenuto, sebbene in modo meno invasivo rispetto ai piani con ads delle altre piattaforme. La qualità video arriva fino al 4K HDR su molti titoli, e non esistono limitazioni particolari sul numero di profili o dispositivi registrabili.

Disney+: la scelta obbligata per famiglie e appassionati di franchise

Il duello Netflix vs Disney+ è uno dei più sentiti nel mondo dello streaming, e nel 2026 la sfida si gioca su piani tariffari sempre più articolati. Disney+ ha aggiornato i prezzi a partire da novembre 2025, con rincari che hanno interessato tutti e tre i piani disponibili in Italia:

Standard con pubblicità — 6,99 € al mese: Full HD, fino a 2 riproduzioni simultanee, audio 5.1, con interruzioni pubblicitarie. Non consente il download offline.

— 6,99 € al mese: Full HD, fino a 2 riproduzioni simultanee, audio 5.1, con interruzioni pubblicitarie. Non consente il download offline. Standard — 10,99 € al mese oppure 109,90 € all’anno: Full HD senza pubblicità, 2 dispositivi in contemporanea, download su un massimo di 10 dispositivi.

— 10,99 € al mese oppure 109,90 € all’anno: Full HD senza pubblicità, 2 dispositivi in contemporanea, download su un massimo di 10 dispositivi. Premium — 15,99 € al mese oppure 159,90 € all’anno: qualità 4K UHD con HDR e audio Dolby Atmos, fino a 4 riproduzioni simultanee, download offline.

Il vero punto di forza di Disney+ è l’esclusività dei suoi contenuti: l’intera libreria Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e ora anche il catalogo Hulu rappresentano un patrimonio di titoli impossibile da trovare altrove. Per le famiglie con bambini, la piattaforma è praticamente imprescindibile, grazie a un’offerta di animazione e contenuti family-friendly che nessun concorrente può eguagliare.

Le produzioni Marvel come Daredevil: Rinascita (disponibile da marzo 2026), Loki e le serie Star Wars come The Mandalorian garantiscono un flusso costante di nuovi contenuti per gli appassionati di questi universi narrativi. A ciò si aggiungono i documentari National Geographic e le docuserie di Hulu, che arricchiscono un catalogo sempre più adulto e trasversale.

Rispetto a Netflix, Disney+ offre un vantaggio significativo a chi sceglie la formula annuale: il piano Standard annuale permette di risparmiare circa 22 euro rispetto al pagamento mensile, mentre il Premium annuale consente un risparmio di circa 32 euro.

NOW: lo streaming di Sky senza parabola

NOW, la piattaforma streaming di proprietà Sky, si distingue dai concorrenti per un modello commerciale basato su “Pass” tematici che consentono all’utente di costruire un abbonamento personalizzato in base ai propri interessi. È la soluzione ideale per chi vuole accedere ai contenuti Sky — serie TV, show, cinema e soprattutto sport — senza installare parabola e decoder.

A marzo 2026, l’offerta si articola nelle seguenti opzioni:

Pass Entertainment — 8,99 € al mese (oppure 4,99 € con vincolo annuale): serie TV, show e produzioni originali Sky come Gomorra, Pechino Express e i grandi titoli HBO.

— 8,99 € al mese (oppure 4,99 € con vincolo annuale): serie TV, show e produzioni originali Sky come Gomorra, Pechino Express e i grandi titoli HBO. Pass Cinema + Entertainment — 11,99 € al mese (oppure 7,99 € con vincolo annuale): aggiunge l’intero catalogo cinema di Sky con centinaia di film.

— 11,99 € al mese (oppure 7,99 € con vincolo annuale): aggiunge l’intero catalogo cinema di Sky con centinaia di film. Pass Cinema + Entertainment + Premium — 14,99 € al mese (oppure 9,99 € con vincolo annuale): include la visione su 2 dispositivi in contemporanea, audio Dolby 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità.

— 14,99 € al mese (oppure 9,99 € con vincolo annuale): include la visione su 2 dispositivi in contemporanea, audio Dolby 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità. Pass Sport — 29,99 € al mese (oppure 19,99 € con vincolo annuale): Champions League, Europa League, Serie A (3 partite a turno), Formula 1, MotoGP, tennis, NBA e molto altro.

— 29,99 € al mese (oppure 19,99 € con vincolo annuale): Champions League, Europa League, Serie A (3 partite a turno), Formula 1, MotoGP, tennis, NBA e molto altro. Offerta Completa — 41,99 € al mese (oppure 27,99 € con vincolo annuale): tutto sport, cinema e intrattenimento in un unico pacchetto.

L’opzione Premium, disponibile come add-on a 5 € al mese, è particolarmente importante: senza di essa, NOW limita la visione a un solo dispositivo alla volta e inserisce pubblicità nei contenuti on demand. Questo dettaglio è fondamentale per le famiglie o per chi condivide l’abbonamento.

Il punto di forza di NOW è senza dubbio lo sport: per chi segue il calcio europeo, la Formula 1 e il tennis, non esiste alternativa altrettanto completa nel panorama streaming italiano. Il limite principale è la qualità video, che raggiunge il Full HD solo con il piano Premium, mentre i piani base si fermano al 720p in alcune condizioni.

Tabella comparativa: prezzi e caratteristiche a confronto

Per orientarsi nel confronto piattaforme streaming, è utile mettere a confronto in modo sintetico i piani più rappresentativi di ogni servizio. Di seguito, una panoramica che confronta il piano base (con pubblicità, dove disponibile) e il piano intermedio senza pubblicità di ogni piattaforma:

Piano economico (con pubblicità o entry-level)

Prime Video — 4,99 €/mese (49,90 €/anno): il più conveniente in assoluto, con 4K HDR incluso e servizi Amazon aggiuntivi.

— 4,99 €/mese (49,90 €/anno): il più conveniente in assoluto, con 4K HDR incluso e servizi Amazon aggiuntivi. NOW Entertainment — 4,99 €/mese (vincolo 12 mesi): accesso alle serie Sky e HBO, ma un solo dispositivo e pubblicità negli on demand.

— 4,99 €/mese (vincolo 12 mesi): accesso alle serie Sky e HBO, ma un solo dispositivo e pubblicità negli on demand. Netflix Standard con pubblicità — 6,99 €/mese: Full HD, 2 dispositivi, con spot pubblicitari.

— 6,99 €/mese: Full HD, 2 dispositivi, con spot pubblicitari. Disney+ Standard con pubblicità — 6,99 €/mese: Full HD, 2 dispositivi, con spot. Nessun download offline.

Piano intermedio (senza pubblicità)

NOW Cinema + Entertainment — 7,99 €/mese (vincolo 12 mesi) o 11,99 €/mese senza vincoli.

— 7,99 €/mese (vincolo 12 mesi) o 11,99 €/mese senza vincoli. Disney+ Standard — 10,99 €/mese (109,90 €/anno): Full HD, 2 dispositivi, download incluso.

— 10,99 €/mese (109,90 €/anno): Full HD, 2 dispositivi, download incluso. Netflix Standard — 13,99 €/mese: Full HD, 2 dispositivi, download incluso. Solo mensile.

Piano premium (4K e massima qualità)

Disney+ Premium — 15,99 €/mese (159,90 €/anno): 4K UHD, HDR, Dolby Atmos, 4 dispositivi.

— 15,99 €/mese (159,90 €/anno): 4K UHD, HDR, Dolby Atmos, 4 dispositivi. Netflix Premium — 19,99 €/mese: 4K UHD, HDR, audio spaziale, 4 dispositivi. Solo mensile.

Dal confronto emerge chiaramente che Amazon Prime Video domina la fascia economica, offrendo il prezzo più basso con la qualità tecnica più alta. Sul versante opposto, Netflix Premium è l’opzione più costosa del mercato, giustificata però da un catalogo di produzioni originali difficile da eguagliare.

Quale piattaforma streaming scegliere nel 2026: la guida in base alle esigenze

Non esiste una piattaforma migliore in assoluto: la scelta dipende interamente dalle abitudini di visione, dal budget e dalla composizione del nucleo familiare. Ecco una guida pratica per orientarsi:

Se cerchi il massimo risparmio, Amazon Prime Video è la scelta più razionale. A meno di 5 euro al mese ottieni un catalogo solido, qualità 4K su molti titoli e tutti i vantaggi dell’ecosistema Amazon. È il servizio da cui partire se devi sceglierne uno solo.

Se divori serie TV e ami le produzioni originali di fascia alta, Netflix rimane imbattibile. Il catalogo è il più vasto e aggiornato, con uscite settimanali che coprono tutti i generi. Il piano con pubblicità a 6,99 € è un buon compromesso se il budget è un fattore.

Se hai bambini o sei appassionato di Marvel, Star Wars e Pixar, Disney+ è praticamente obbligatorio. Nessun’altra piattaforma può competere su questo terreno, e il piano Standard a 10,99 € offre un ottimo equilibrio tra prezzo e qualità.

Se lo sport è la tua priorità, NOW con il Pass Sport è l’unica opzione che concentra Champions League, Formula 1, MotoGP, tennis e basket in un unico servizio streaming. Il prezzo è più alto rispetto ai concorrenti, ma il valore dello sport live giustifica ampiamente l’investimento per chi lo segue con regolarità.

Se vuoi la combinazione ideale, la coppia Prime Video + una seconda piattaforma a scelta copre la maggior parte delle esigenze: Prime Video come base economica per film e serie, affiancato da Netflix per le produzioni originali oppure Disney+ per il catalogo family. Il costo combinato parte da circa 12 euro al mese e arriva a un massimo di 25 euro, restando comunque inferiore a molti singoli pacchetti pay TV tradizionali.

Strategie per risparmiare sugli abbonamenti streaming

In un mercato in cui i prezzi tendono solo a salire, adottare qualche accorgimento intelligente può fare la differenza sul bilancio annuale dedicato all’intrattenimento.

La prima regola è sfruttare gli abbonamenti annuali quando disponibili. Disney+ e Prime Video offrono entrambi la formula annuale con un risparmio significativo: nel caso di Disney+ Standard, si tratta di circa 22 euro in meno rispetto al pagamento mese per mese; per Prime Video, l’annuale a 49,90 € equivale a risparmiare quasi 10 euro rispetto ai 12 pagamenti mensili. NOW premia chi sottoscrive il vincolo a 12 mesi con sconti che arrivano fino al 45% sul prezzo di listino mensile.

Una seconda strategia è la rotazione degli abbonamenti: non è scritto da nessuna parte che bisogna avere tutte le piattaforme attive contemporaneamente. Puoi abbonarti a Netflix per un mese, guardare le serie che ti interessano, sospendere e passare a Disney+ il mese successivo. Nessuna di queste piattaforme prevede penali per la disdetta anticipata (ad eccezione di NOW con vincolo annuale).

Infine, vale la pena controllare i bundle degli operatori telefonici: TIM Vision, ad esempio, propone pacchetti che includono Disney+, Netflix e Prime Video a prezzi inferiori rispetto alla somma dei singoli abbonamenti, specialmente per chi è già cliente di rete fissa.