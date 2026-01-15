World Radio Day 2026: Milano celebra la radio il 9 marzo

Il 9 marzo 2026 Milano ospita il World Radio Day, la Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO e diventata negli anni uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore radiofonico italiano.

L’evento, gratuito, è organizzato da Radio Speaker e si terrà al Talent Garden Calabiana.

Una giornata dedicata alla radio in tutte le sue forme: FM, DAB, IP, podcast e nuovi linguaggi digitali. Un mezzo che continua a dimostrare una forza unica: nel primo semestre 2025 ha raggiunto 35.685.000 ascoltatori nel giorno medio, secondo i dati Audiradio.

Un evento che cresce, dal vivo e online

I numeri raccontano bene il peso del World Radio Day nel panorama italiano.

Nel 2025 hanno partecipato:

oltre 3.000 persone in presenza

più di 10.000 utenti collegati in streaming

oltre 400 emittenti radiofoniche partner tra nazionali, locali e web

Sui social, l’evento ha superato 825.000 visualizzazioni, con più di 276.000 account raggiunti e oltre 2.000 condivisioni.

Per l’edizione 2026 sono previste circa 9 ore di diretta streaming, con una programmazione continua per l’intera giornata.

Un punto di riferimento per la radio italiana

Giunto alla sesta edizione, il World Radio Day 2026 si svolgerà lunedì 9 marzo, una data scelta per evitare sovrapposizioni con il Festival di Sanremo e con le Olimpiadi Invernali, periodi particolarmente intensi per le emittenti e per tutto il comparto media.

“Il World Radio Day è l’evento che unisce tutta la filiera della radio italiana”,

spiega Giorgio d’Ecclesia, CEO & Founder di Radio Speaker.

“Quest’anno, con il tema Radio e Intelligenza Artificiale scelto dall’UNESCO, guardiamo al futuro: capire come l’AI possa potenziare il nostro modo di fare radio è una sfida necessaria. Invito tutti a esserci, non solo per ascoltare, ma per costruire insieme la radio che verrà”.

Gli ospiti delle scorse edizioni

Negli anni il palco del World Radio Day ha ospitato alcune delle voci più note della radio italiana. Tra gli altri:

Marco Mazzoli e lo Zoo di 105

e lo Zoo di 105 Linus , Nicola Savino , Gianluca Gazzoli

, , Albertino , Ringo , Giuseppe Cruciani

, , Claudio Cecchetto

artisti come The Kolors, premiati con l’EarOne Top of the Year

Solo nell’ultima edizione hanno partecipato oltre 50 ospiti, tra speaker, editori, manager, tecnici e professionisti del mondo audio.

Il tema 2026: Radio e Intelligenza Artificiale

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Radio e Intelligenza Artificiale”, tema scelto dall’UNESCO.

L’AI sta già incidendo su molti aspetti della radio:

programmazione musicale

analisi dei dati di ascolto

gestione dei palinsesti

produzione di contenuti

accessibilità e inclusione

Il World Radio Day diventa così uno spazio di confronto concreto su come integrare queste tecnologie senza perdere il valore umano delle voci, delle storie e della relazione con il pubblico.

Il programma della giornata

Nel corso del 9 marzo 2026 sono previsti:

interviste con le principali voci della radio italiana

talk e tavole rotonde su radio, AI e innovazione

workshop formativi su radio e podcasting

area networking ed espositiva per emittenti, brand e professionisti

Un’occasione per osservare da vicino le nuove tendenze dell’audio e creare connessioni tra chi lavora ogni giorno davanti e dietro al microfono.

Come partecipare

Il World Radio Day 2026 è un evento ad accesso libero, con ingresso tramite pass gratuito.

Programma aggiornato, ospiti e modalità di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale worldradioday.it.