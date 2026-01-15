Con la nuova Volvo Cars EX60 a trazione completamente elettrica, la casa svedese introduce un modello pensato per dialogare in modo naturale con chi è alla guida. È la prima Volvo a integrare Gemini, il nuovo assistente di intelligenza artificiale di Google, che consente un’interazione vocale fluida e senza comandi rigidi.
La Volvo EX60, SUV elettrico di medie dimensioni, sarà presentata ufficialmente il 21 gennaio 2026. Si tratta del modello più avanzato mai realizzato da Volvo sul piano tecnologico, con un’architettura software che punta a semplificare l’esperienza di guida, migliorando sicurezza e comfort.
Un assistente che dialoga in modo naturale
Grazie a Gemini, il conducente può gestire le principali funzioni dell’auto senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il sistema permette di eseguire richieste complesse attraverso una conversazione naturale, senza dover ricordare comandi specifici.
È possibile, ad esempio, chiedere all’auto di recuperare l’indirizzo di una prenotazione presente nelle e-mail, verificare se un oggetto può entrare nel bagagliaio o ricevere suggerimenti per un viaggio futuro. Una funzione che nasce dalla collaborazione ormai quasi decennale tra Volvo Cars e Google.
Le parole di Volvo
“La nuova EX60 è ricca di tecnologie orientate alle persone e pensate per migliorare l’esperienza di guida. HuginCore, il nostro sofisticato sistema hardware e software, unisce la tecnologia sviluppata internamente ai migliori servizi e tecnologie offerti da colossi come Google, NVIDIA e Qualcomm. Il risultato è una tecnologia discreta ma all’avanguardia, che opera silenziosamente dietro le quinte per assistere il guidatore”,
ha dichiarato Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer di Volvo Cars.
HuginCore, il cuore software della EX60
La EX60 è il primo modello Volvo a essere dotato di HuginCore, il nuovo sistema centrale della casa svedese. Si tratta di un’architettura completamente sviluppata internamente che integra hardware, software, computer principali e controller di zona, rendendo l’auto una vera “software defined car”.
HuginCore consente aggiornamenti over-the-air continui e rappresenta la base per l’evoluzione futura delle funzioni di sicurezza e assistenza alla guida.
Potenza di calcolo senza precedenti
Per supportare le funzioni di intelligenza artificiale, la EX60 utilizza:
- piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione di Qualcomm
- sistema Snapdragon Auto Connectivity per una connettività stabile e reattiva
- piattaforma NVIDIA DRIVE con chip DRIVE AGX Orin
Questo consente un’esperienza di infotainment immediata: schermi rapidi, mappe istantanee e assistenti vocali più precisi.
Un’auto che impara chilometro dopo chilometro
Grazie alla potenza di elaborazione, la EX60 è in grado di analizzare costantemente l’ambiente circostante attraverso una rete avanzata di sensori. L’auto apprende non solo dall’esperienza diretta, ma anche dai dati provenienti da altre Volvo nel mondo, incluse situazioni di rischio e collisioni evitate.
L’obiettivo è aumentare progressivamente il livello di sicurezza, anticipando i pericoli e supportando il conducente in tempo reale.
Autonomia e ricarica
La Volvo EX60 supera ogni precedente elettrica del marchio. In configurazione a trazione integrale può raggiungere fino a 810 km di autonomia (dato WLTP). Con un caricatore rapido da 400 kW è possibile recuperare fino a 340 km in circa dieci minuti.