Con la nuova Volvo Cars EX60 a trazione completamente elettrica, la casa svedese introduce un modello pensato per dialogare in modo naturale con chi è alla guida. È la prima Volvo a integrare Gemini, il nuovo assistente di intelligenza artificiale di Google, che consente un’interazione vocale fluida e senza comandi rigidi.

La Volvo EX60, SUV elettrico di medie dimensioni, sarà presentata ufficialmente il 21 gennaio 2026. Si tratta del modello più avanzato mai realizzato da Volvo sul piano tecnologico, con un’architettura software che punta a semplificare l’esperienza di guida, migliorando sicurezza e comfort.

Grazie a Gemini, il conducente può gestire le principali funzioni dell’auto senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il sistema permette di eseguire richieste complesse attraverso una conversazione naturale, senza dover ricordare comandi specifici.

È possibile, ad esempio, chiedere all’auto di recuperare l’indirizzo di una prenotazione presente nelle e-mail, verificare se un oggetto può entrare nel bagagliaio o ricevere suggerimenti per un viaggio futuro. Una funzione che nasce dalla collaborazione ormai quasi decennale tra Volvo Cars e Google.

“La nuova EX60 è ricca di tecnologie orientate alle persone e pensate per migliorare l’esperienza di guida. HuginCore, il nostro sofisticato sistema hardware e software, unisce la tecnologia sviluppata internamente ai migliori servizi e tecnologie offerti da colossi come Google, NVIDIA e Qualcomm. Il risultato è una tecnologia discreta ma all’avanguardia, che opera silenziosamente dietro le quinte per assistere il guidatore”,

ha dichiarato Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer di Volvo Cars.