Il 16 gennaio è una data che ha regalato al mondo dello spettacolo un numero sorprendente di talenti straordinari. Da icone della musica italiana a leggende internazionali del pop, del cinema e della moda, questa giornata d’inverno sembra essere particolarmente fortunata per la nascita di personalità destinate a lasciare il segno. Scopriamo insieme chi sono i vip nati il 16 gennaio, tra celebrities italiane e star internazionali.

Vip italiani nati il 16 gennaio

Il panorama italiano vanta diverse personalità illustri nate in questa data speciale, che spaziano dalla lirica al rap contemporaneo.

Katia Ricciarelli: la voce della lirica italiana

Tra i vip italiani nati il 16 gennaio spicca Katia Ricciarelli, pseudonimo di Katiuscia Maria Stella Ricciarelli, venuta al mondo a Rovigo nel 1946. Il celebre soprano italiano compie 80 anni nel 2026 e rappresenta una delle voci più importanti della lirica mondiale.

La carriera di Katia Ricciarelli è iniziata nel 1969 con il debutto a Mantova ne La bohème, per poi esplodere nel 1971 grazie alla vittoria al Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai. Da quel momento, la Ricciarelli ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan Opera di New York, dalla Royal Opera House di Londra alla Lyric Opera di Chicago.

Dotata di una voce dal timbro etereo e luminoso, celebre per i filati e i pianissimi, la Ricciarelli ha interpretato le più grandi opere di Verdi, Puccini, Rossini e Donizetti. Nel 1994 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla televisione, partecipando a reality show come La Fattoria, Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip 6. È stata sposata con il conduttore Pippo Baudo dal 1986 al 2004.

Madame: la giovane voce del rap italiano

La rappresentante della nuova generazione tra i vip italiani nati il 16 gennaio è Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. La giovane cantautrice e rapper compie 24 anni nel 2026 e si è già imposta come una delle voci più originali del panorama musicale italiano.

Il successo di Madame è esploso nel 2018 grazie al singolo Sciccherie, diventato virale dopo essere stato condiviso da Cristiano Ronaldo sul suo profilo Instagram. Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Voce, vincendo il Premio Lunezia e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il suo album d’esordio omonimo le è valso due Targhe Tenco, per la miglior opera prima e la miglior canzone.

Nel 2023 è tornata all’Ariston con Il bene nel male, mentre nel 2024 ha conquistato la vittoria al Festival come co-autrice di La noia, interpretata da Angelina Mango. Dichiaratamente bisessuale, Madame rappresenta una nuova generazione di artisti che unisce talento, autenticità e impegno sociale.

Celebrities internazionali nate il 16 gennaio

Il 16 gennaio ha dato i natali a un numero impressionante di star internazionali, tanto che gli esperti di astrologia si interrogano sulla particolare influenza del Capricorno in questa data.

Kate Moss: l’icona della moda mondiale

Kate Moss, nata a Londra nel 1974, compie 52 anni nel 2026 e resta una delle supermodelle più influenti della storia. Scoperta a soli 14 anni all’aeroporto JFK di New York da Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia Storm Model Management, Kate ha rivoluzionato il mondo della moda negli anni ’90.

La sua figura esile e il suo fascino anticonvenzionale hanno dato vita al fenomeno della heroin chic, in netto contrasto con le modelle formose dell’epoca. Le campagne pubblicitarie per Calvin Klein l’hanno consacrata come icona globale della moda. Nel 2007 ha lanciato una linea di abbigliamento con Topshop, mentre nel 2016 ha fondato la Kate Moss Agency. Inserita dal Consiglio degli stilisti d’America nella lista delle donne vestite meglio del mondo, Kate Moss continua a essere un punto di riferimento per l’industria della moda.

Lin-Manuel Miranda: il genio di Hamilton

Lin-Manuel Miranda, nato a New York nel 1980, compie 46 anni nel 2026. Attore, compositore, regista e cantautore di origini portoricane, Miranda è il creatore del rivoluzionario musical Hamilton, che ha ridefinito il teatro di Broadway.

Cresciuto nel quartiere di Inwood a Manhattan, Miranda ha iniziato a scrivere musical già ai tempi dell’università. Il suo primo grande successo è stato In the Heights nel 2008, ma è con Hamilton nel 2015 che ha conquistato il mondo. Il musical sulla vita di Alexander Hamilton, raccontata attraverso il rap e l’hip-hop con un cast multietnico, ha vinto 11 Tony Awards e il Premio Pulitzer per la drammaturgia.

Miranda ha anche collaborato con Disney per le colonne sonore di Oceania ed Encanto, ottenendo nomination agli Oscar. Nel 2015 ha ricevuto il MacArthur Genius Award e nel 2018 il Kennedy Center Honor.

Aaliyah: la principessa del R&B

Aaliyah Dana Haughton, nata a Brooklyn il 16 gennaio 1979 e tragicamente scomparsa il 25 agosto 2001 in un incidente aereo alle Bahamas, resta un’icona immortale della musica R&B. Soprannominata Princess of R&B e Queen of Urban Pop, avrebbe compiuto 47 anni nel 2026.

La sua carriera fulminante è iniziata a soli 15 anni con l’album Age Ain’t Nothing but a Number, prodotto da R. Kelly. Ma è con One in a Million nel 1996, prodotto da Timbaland e Missy Elliott, che Aaliyah ha ridefinito il suono del R&B contemporaneo. Brani come Try Again, Are You That Somebody? e Rock the Boat restano pietre miliari del genere.

Aaliyah stava anche costruendo una carriera nel cinema, con ruoli in Romeo Must Die e Queen of the Damned, e avrebbe dovuto apparire nei sequel di Matrix. La sua morte a soli 22 anni ha privato il mondo di un talento straordinario, ma la sua influenza continua a ispirare generazioni di artisti.

Sade Adu: la voce dell’eleganza

Sade Adu, nata in Nigeria il 16 gennaio 1959, compie 67 anni nel 2026. Cantante britannica di origini nigeriane, è la leader della band Sade, che ha venduto oltre 75 milioni di dischi nel mondo.

Con la sua voce vellutata e il suo stile raffinato che fonde jazz, soul e soft rock, Sade ha conquistato il mondo con brani intramontabili come Smooth Operator, The Sweetest Taboo e No Ordinary Love. Ha vinto quattro Grammy Awards e resta un’icona di eleganza e sofisticatezza nella musica internazionale.

Jennie Kim: la star del K-pop

Jennie Kim, nata a Seoul il 16 gennaio 1996, compie 30 anni nel 2026. Cantante, rapper e ballerina sudcoreana, è uno dei quattro membri delle Blackpink, una delle girl band più famose al mondo.

Dopo aver trascorso parte dell’adolescenza in Nuova Zelanda, Jennie è tornata in Corea per entrare nella YG Entertainment, debuttando con le Blackpink nel 2016. Oltre al successo con il gruppo, ha intrapreso una carriera solista con il singolo Solo nel 2018 e ha collaborato con artisti internazionali. È anche ambasciatrice di Chanel e una delle personalità più influenti del K-pop a livello globale.

John Carpenter: il maestro dell’horror

John Carpenter, nato a Carthage, New York, il 16 gennaio 1948, compie 78 anni nel 2026. Regista, sceneggiatore e compositore americano, è considerato uno dei maestri del cinema horror e di fantascienza.

Autore di capolavori come Halloween, La cosa, Essi vivono, 1997: Fuga da New York e Grosso guaio a Chinatown, Carpenter ha definito l’estetica del genere horror dagli anni ’70 in poi. Ha anche composto le colonne sonore dei suoi film, creando temi musicali iconici e inquietanti.

Debbie Allen: la regina della danza

Debbie Allen, nata a Houston il 16 gennaio 1950, compie 76 anni nel 2026. Attrice, ballerina, coreografa, regista e produttrice americana, è diventata famosa per il ruolo di Lydia Grant nella serie televisiva Saranno Famosi (Fame).

Allen ha vinto tre Emmy Awards e un Golden Globe, e ha diretto numerosi episodi di serie televisive di successo tra cui Grey’s Anatomy, di cui è anche produttrice esecutiva. È una figura centrale nella promozione della danza e delle arti performative negli Stati Uniti.

Kabir Bedi: il principe di Sandokan

Kabir Bedi, nato a Lahore (allora India britannica, oggi Pakistan) il 16 gennaio 1946, compie 80 anni nel 2026. Attore indiano naturalizzato italiano, è diventato celebre in tutto il mondo per il ruolo di Sandokan nella serie televisiva omonima del 1976.

Con il suo fascino esotico e il carisma magnetico, Bedi ha conquistato il pubblico italiano ed europeo, diventando un sex symbol degli anni ’70 e ’80. Ha lavorato in produzioni internazionali come Octopussy della saga di James Bond e ha avuto una lunga carriera tra cinema, televisione e teatro.

Personaggi storici nati il 16 gennaio

Tra le figure storiche nate in questa data spicca Vittorio Alfieri, il grande poeta e drammaturgo italiano nato ad Asti il 16 gennaio 1749. Considerato il padre della tragedia italiana moderna, Alfieri è autore di opere immortali come Saul, Mirra e Antigone, che hanno influenzato profondamente la letteratura italiana e il Risorgimento.

Il segno zodiacale del 16 gennaio

I nati il 16 gennaio appartengono al segno zodiacale del Capricorno, caratterizzato da ambizione, determinazione, disciplina e senso pratico. Le caratteristiche tipiche di questo segno di terra sembrano rispecchiarsi perfettamente nelle carriere brillanti delle celebrità nate in questa data, dalla tenacia di Katia Ricciarelli alla creatività rivoluzionaria di Lin-Manuel Miranda, dall’eleganza innata di Kate Moss al talento precoce di Madame.