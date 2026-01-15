Il 15 gennaio è una data che brilla di talenti straordinari. Dalle icone del giornalismo italiano alle star di Hollywood, passando per figure storiche che hanno cambiato il mondo, questa giornata ha dato i natali a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo, della politica e della cultura. Scopriamo insieme chi sono i vip nati il 15 gennaio e quali celebrities internazionali festeggiano oggi il compleanno.

Vip italiani nati il 15 gennaio: chi festeggia oggi

L’Italia può vantare un elenco prestigioso di personaggi famosi nati il 15 gennaio. Dal mondo del cinema a quello del giornalismo, dalla televisione alla politica, questa data ha regalato al nostro Paese talenti che continuano a far parlare di sé.

Margherita Buy: regina del cinema italiano

Tra le attrici nate il 15 gennaio, Margherita Buy occupa un posto d’onore nel panorama cinematografico italiano. Nata a Roma nel 1962, oggi compie 63 anni e detiene un record assoluto: è l’attrice più premiata nella storia dei David di Donatello e dei Nastri d’Argento. La sua carriera è costellata di successi indimenticabili, da Maledetto il giorno che t’ho incontrato con Carlo Verdone a Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, passando per Viaggio sola e Mia madre di Nanni Moretti. La sua capacità di interpretare ruoli complessi con naturalezza l’ha resa un’icona del cinema d’autore italiano.

Enrico Mentana: il volto dell’informazione italiana

Enrico Mentana, nato a Milano nel 1955, festeggia oggi i suoi 70 anni. Giornalista e conduttore televisivo tra i più influenti d’Italia, ha rivoluzionato il modo di fare informazione nel nostro Paese. Dopo una lunga esperienza al TG5, dove ha introdotto le celebri maratone elettorali, ha fondato e dirige il TG di La7, consolidando la sua reputazione di maestro del giornalismo televisivo. Il suo stile diretto e la capacità di analizzare i fatti politici in tempo reale lo hanno reso un punto di riferimento per milioni di telespettatori.

Bianca Guaccero: talento pugliese

Auditorium Rai del Foro Italico . Serata Finale di Ballando con le stelle . Il podio . Nella foto : Bianca Guaccero e Giovanni Pernice | Maurizio D’Avanzo/MDPhoto / IPA

Tra i vip nati il 15 gennaio spicca Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva nata a Bitonto (Bari) nel 1981. Oggi compie 44 anni questa artista poliedrica che ha mosso i primi passi nello spettacolo fin da bambina, partecipando al coro dello Zecchino d’Oro. La sua carriera spazia dal cinema alla televisione, dove ha conquistato il pubblico come conduttrice di programmi di successo su Rai2. Il suo talento eclettico la rende una delle protagoniste più amate del piccolo schermo italiano.

Giorgia Meloni: dalla politica giovanile a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni (Depositphotos)

Giorgia Meloni, nata a Roma nel 1977, è senza dubbio una delle figure politiche italiane più discusse degli ultimi anni. Oggi compie 48 anni la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica Italiana. La sua ascesa politica, iniziata giovanissima nelle fila del Fronte della Gioventù, l’ha portata a fondare Fratelli d’Italia e a guidare il governo del Paese.

Altri personaggi italiani nati oggi

La lista dei vip italiani nati il 15 gennaio include anche altri nomi di rilievo:

• Jonathan Kashanian (1981, 44 anni): personaggio televisivo di origine israeliana, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello e volto noto di numerosi programmi Mediaset

• Giulia De Lellis (1996, 30 anni): influencer e personaggio televisivo diventata famosa grazie a Uomini e Donne, oggi seguita da milioni di follower sui social

• Anna Maria Barbera: comica e attrice, celebre per il personaggio di Sconsolata che l’ha resa popolarissima

• Maurizio Fondriest (1965, 60 anni): ex ciclista professionista, campione del mondo su strada nel 1988

• Franco Pellizotti (1978, 47 anni): ciclista professionista, noto per le sue prestazioni nelle grandi corse a tappe

Celebrities internazionali nate il 15 gennaio

Il 15 gennaio è una data particolarmente significativa a livello mondiale, avendo dato i natali a personalità che hanno cambiato la storia e a star dello spettacolo amate in tutto il pianeta.

Martin Luther King Jr.: l’icona dei diritti civili

Il personaggio più celebre nato il 15 gennaio è senza dubbio Martin Luther King Jr., venuto al mondo ad Atlanta nel 1929. Il pastore battista e attivista americano ha guidato il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, diventando simbolo universale della lotta non violenta contro il razzismo e la discriminazione. Il suo celebre discorso I Have a Dream resta uno dei momenti più iconici della storia americana. Premio Nobel per la Pace nel 1964, fu assassinato nel 1968, ma il suo messaggio continua a ispirare generazioni. Negli Stati Uniti il terzo lunedì di gennaio si celebra il Martin Luther King Day in suo onore.

Pitbull: Mr. Worldwide

Tra le star internazionali nate il 15 gennaio troviamo Armando Christian Pérez, meglio conosciuto come Pitbull. Nato a Miami nel 1981, oggi compie 44 anni il rapper cubano-americano che si è guadagnato l’appellativo di Mr. Worldwide grazie al suo successo planetario. Con hit come Timber, Give Me Everything e International Love, ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, diventando uno degli artisti latini più influenti del panorama musicale contemporaneo.

Dove Cameron: la stella Disney cresciuta

Dove Cameron, nata a Seattle nel 1996, festeggia oggi 30 anni. L’attrice e cantante americana è diventata famosa interpretando il doppio ruolo delle gemelle Liv e Maddie nell’omonima serie Disney Channel. Successivamente ha conquistato un nuovo pubblico con il ruolo di Mal nella saga cinematografica Descendants. Oggi è anche una cantante affermata, avendo vinto il premio New Artist of the Year agli American Music Awards.

Regina King: talento premiato con l’Oscar

Regina King, nata a Los Angeles nel 1971, compie oggi 55 anni. L’attrice e regista afroamericana ha conquistato l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Se la strada potesse parlare nel 2019, coronando una carriera iniziata negli anni ’80. Il suo debutto alla regia con One Night in Miami ha ricevuto consensi unanimi dalla critica, confermandola come una delle artiste più complete di Hollywood.

Altre celebrities internazionali nate oggi

L’elenco delle celebrities nate il 15 gennaio comprende altri nomi importanti:

• Drew Brees (1979, 47 anni): leggendario quarterback della NFL, ha scritto la storia dei New Orleans Saints

• Skrillex (1988, 38 anni): DJ e produttore discografico americano, pioniere della musica dubstep e vincitore di otto Grammy Awards

• Claudia Winkleman (1972, 54 anni): presentatrice televisiva britannica, nota per condurre Strictly Come Dancing

• Valentina Zenere (1997, 29 anni): attrice argentina celebre per i ruoli in Soy Luna e Elite

Personaggi storici nati il 15 gennaio

Questa data ha dato i natali anche a figure che hanno segnato la storia mondiale:

Molière (1622): il grande drammaturgo francese, considerato uno dei padri della commedia moderna, nacque proprio il 15 gennaio. Le sue opere come Il malato immaginario e Il Tartufo continuano a essere rappresentate nei teatri di tutto il mondo.

Gamal Abd el-Nasser (1918): il secondo presidente dell’Egitto, figura centrale del panarabismo, nacque ad Alessandria d’Egitto in questa data.

Aristotele Onassis (1906): il leggendario armatore greco, tra gli uomini più ricchi del suo tempo, venne al mondo il 15 gennaio a Smirne.

La data del 15 gennaio è stata anche quella in cui nacque Giulio Regeni (1988), il ricercatore italiano tragicamente scomparso al Cairo nel 2016, la cui memoria continua a ispirare la ricerca di verità e giustizia.

Il segno zodiacale dei nati il 15 gennaio

Tutti i personaggi famosi nati il 15 gennaio appartengono al segno zodiacale del Capricorno. Questo segno di terra, governato da Saturno, è associato a caratteristiche come ambizione, determinazione, senso pratico e grande capacità di lavoro. Non è un caso che molti dei vip nati in questa data abbiano raggiunto traguardi straordinari nelle rispettive carriere: il Capricorno è noto per la sua tenacia nel perseguire gli obiettivi e per la capacità di costruire successi duraturi nel tempo.

Il santo del giorno è San Mauro abate, discepolo di San Benedetto e fondatore dell’abbazia di Glanfeuil in Francia.

Auguri a tutti i nati il 15 gennaio

Il 15 gennaio si conferma una data ricca di talenti straordinari che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno profondo nella storia, nello spettacolo e nella cultura mondiale. Da Margherita Buy a Martin Luther King, da Enrico Mentana a Pitbull, i vip nati il 15 gennaio rappresentano un mosaico di eccellenze in ogni campo. Che siate appassionati di cinema, musica, sport o attualità, oggi non mancano certo i motivi per celebrare questa giornata speciale insieme alle celebrities che compiono gli anni oggi.