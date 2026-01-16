Weekend ricco di ospiti e racconti su Canale 5 con Verissimo, in onda sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Sabato 17 gennaio, ore 16.30

In studio arrivano Gabriele Muccino e Miriam Leone, protagonisti del film Le cose non dette, in uscita al cinema dal 29 gennaio. Un incontro tra cinema, emozioni e percorsi personali.

Spazio poi alle storie di Martina Colombari e Roberta Capua, che si raccontano con sincerità, parlando di forza, cambiamenti e vita vissuta.

Tra gli ospiti anche Raniero Monaco di Lapio, tra i protagonisti della fiction A testa alta – Il coraggio di una donna, accanto a Sabrina Ferilli. Con lui, il racconto della sua famiglia e del suo percorso umano e professionale.

Dal mondo di Uomini e Donne, spazio ai sentimenti e ai sogni di Gemma Galgani, tra emozioni e nuove speranze.

Momento molto intenso dedicato alla memoria della tragedia di Rigopiano. A nove anni dall’evento, sarà ospite Marco Foresta, che racconterà il dolore per la perdita dei genitori e il lungo cammino verso una nuova vita.

Domenica 18 gennaio, ore 16.00

La domenica si apre con una notizia felice: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono in studio per condividere la gioia dell’attesa della loro seconda bambina.

Giornata di festeggiamenti per Katia Ricciarelli, che celebra il suo ottantesimo compleanno ripercorrendo carriera e vita privata.

Non sarà l’unica a spegnere le candeline: a Verissimo arriva anche Iva Zanicchi, altra grande protagonista della musica italiana.

Spazio poi al racconto intimo di Clizia Incorvaia e ai quarant’anni di carriera di Nancy Brilli, tra lavoro, scelte e vita personale.

Chiude la puntata una testimonianza forte e toccante. Celeste Covino racconta la storia della sorella Ada, affetta da SLA, che ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.

Un fine settimana che alterna spettacolo, memoria, affetti e storie vere.

Verissimo conferma il suo spazio dedicato all’ascolto e alle emozioni, dando voce a esperienze molto diverse ma tutte profondamente umane.