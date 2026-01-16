Sarà Valeria Marini la guest star della nuova puntata di Storie al bivio, in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai 2.

L’attrice e showgirl si racconterà in un’intervista con Monica Setta, tornando su alcuni aspetti molto personali della sua vita.

Al centro della conversazione, la recente reunion con la madre Gianna Orrù, un rapporto complesso ma centrale nel percorso umano di Valeria Marini. Spazio anche ai sentimenti.

«Sono innamorata», ha confidato la Marini.

«Frequento da mesi un uomo che ho conosciuto a un evento. A Natale mi ha regalato un iPhone».