Sarà Valeria Marini la guest star della nuova puntata di Storie al bivio, in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai 2.
L’attrice e showgirl si racconterà in un’intervista con Monica Setta, tornando su alcuni aspetti molto personali della sua vita.
Al centro della conversazione, la recente reunion con la madre Gianna Orrù, un rapporto complesso ma centrale nel percorso umano di Valeria Marini. Spazio anche ai sentimenti.
«Sono innamorata», ha confidato la Marini.
«Frequento da mesi un uomo che ho conosciuto a un evento. A Natale mi ha regalato un iPhone».
Una dichiarazione diretta, che aggiunge un nuovo capitolo alla sua vita privata.
Gli altri ospiti della puntata
La puntata di Storie al bivio si aprirà con una testimonianza molto forte. In studio Daniela Di Maggio, madre del musicista Giogiò Cutolo, ucciso a Napoli il 31 agosto 2023 da un minorenne, senza motivo. Un racconto doloroso che darà spazio alla memoria e alla richiesta di giustizia.
Nel corso della trasmissione interverranno anche:
- Patrizia Pellegrino
- Laura Freddi
- Rosanna Banfi
Ad aprire l’“album di famiglia” sarà invece Simona Bonafè, con un racconto legato alla sua storia personale.
Una puntata che mescola attualità, emozioni e storie di vita, nel segno del racconto intimo che caratterizza il programma.