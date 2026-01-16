Valeria Marini a Storie al bivio “Ho denunciato Antonella Elia. Ora aspetto giustizia”

«Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a Bellamà che mi hanno profondamente offeso».

Lo ha detto Valeria Marini a Monica Setta nella puntata di Storie al bivio, in onda sabato 17 gennaio alle 15.30 su Rai 2.

L’attrice fa riferimento ad alcuni commenti rilasciati da Antonella Elia, che avrebbe dichiarato di detestare Valeria, arrivando a definirne il carattere in modo offensivo.

«Sabato scorso ho depositato la mia querela, assistita dall’avvocato Laura Sgrò. Adesso aspetto giustizia».

Nel corso dell’intervista, Valeria parla anche di sentimenti.

Rivela di essere innamorata e di frequentare da mesi un uomo conosciuto a un evento:

«A Natale mi ha regalato un iPhone».

Spazio poi a uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata, le prime nozze con Giovanni Cottone.

«Ho vissuto una storia terribile. Fui lasciata da mio marito dopo la festa e passai da sola la prima notte di matrimonio. Ero stata raggirata e avevo avuto il sospetto di tutto ciò, tanto che pochi giorni prima del sì volevo mandare a monte le nozze. Per fortuna il mio matrimonio fu annullato in quattro mesi».

Valeria racconta anche della ritrovata serenità con la madre Gianna Orrù, dopo mesi di gelo.

«Abbiamo passato un Natale bellissimo in famiglia e mia madre è tornata la donna forte e dolce di sempre».

Non manca un passaggio sul rapporto con Vittorio Cecchi Gori.

«Ci sentiamo ancora. L’ho aiutato anche economicamente nel periodo più buio della sua vita. In parte quei soldi mi sono stati restituiti, in parte no. Ma l’ho amato e non me ne sono mai pentita».

Infine, la musica.

«Me ne hanno dedicate alcune. Sicuramente Jovanotti, ma anche Cristiano Malgioglio. È accaduto spesso che lui, prima di mandare i testi a Mina, li facesse ascoltare a me. Ci vogliamo da sempre molto bene».

Un racconto diretto e personale.

Valeria Marini ripercorre scelte difficili, affetti, ferite e legami che ancora oggi fanno parte della sua vita.