Udinese-Inter: dove vederla, formazioni e precedenti

La capolista fa visita al Friuli per consolidare il primato. Udinese e Inter si sfidano domani al Bluenergy Stadium in una sfida che mette di fronte due formazioni con obiettivi completamente diversi: i friulani cercano continuità per restare nella parte sinistra della classifica, i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono proseguire la marcia trionfale verso lo scudetto dopo essere stati incoronati campioni d’inverno. Una partita che si preannuncia ricca di spunti, con l’Inter che arriva da sette vittorie consecutive in campionato e l’Udinese che deve fare i conti con l’assenza pesante di Nicolò Zaniolo.

Orario, stadio e dove vedere la partita in tv

La sfida tra Udinese e Inter è in programma sabato 17 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. Il teatro dell’incontro sarà il Bluenergy Stadium di Udine, l’impianto inaugurato nel 1971 e recentemente ristrutturato che può ospitare circa 25.000 spettatori. Un palcoscenico suggestivo per una partita che promette spettacolo.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A nella stagione 2025/2026. Per chi ha sottoscritto il doppio abbonamento DAZN-Sky, sarà possibile seguire il match anche sul canale Zona DAZN 1 (214) previo attivazione. Lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito o all’app di DAZN da computer, smart TV, smartphone, tablet e console.

La designazione arbitrale

La designazione arbitrale per la 21ª giornata di Serie A non è ancora stata ufficializzata al momento della stesura di questo articolo. Considerata l’importanza del match, ci si aspetta un fischietto di esperienza per gestire una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. In sala VAR potrebbe essere designato uno degli arbitri più esperti del panorama italiano.

Il momento dell’Udinese: Runjaic senza Zaniolo

L’Udinese di Kosta Runjaic sta vivendo una stagione altalenante, caratterizzata da buone prestazioni alternate a risultati deludenti. I friulani occupano attualmente la decima posizione in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Un rendimento che li colloca nella parte sinistra della graduatoria, ma che non ha ancora permesso di trovare la continuità necessaria per ambire a traguardi più prestigiosi.

L’ultima uscita ha lasciato l’amaro in bocca: al Bluenergy Stadium il Pisa ha strappato un prezioso pareggio per 2-2, rimontando dallo svantaggio con carattere. Keinan Davis ha sbloccato il match su rigore dopo il vantaggio pisano di Tramoni, ma nella ripresa Henrik Meister ha firmato il pareggio che ha tolto due punti preziosi ai bianconeri. Una battuta d’arresto che ha interrotto la striscia positiva iniziata con la vittoria esterna contro il Torino (2-1).

Per la sfida contro l’Inter, Runjaic dovrà fare a meno del suo uomo più rappresentativo: Nicolò Zaniolo è out sia per squalifica (espulso nel match contro il Pisa) sia per un problema al ginocchio che lo terrà ai box almeno fino alla fine di gennaio. Una doppia tegola che priva i friulani del loro giocatore più talentuoso, autore fin qui di 5 gol e 2 assist in 18 presenze. Al suo posto dovrebbe agire Patrick Atta come trequartista alle spalle di Keinan Davis.

Restano inoltre indisponibili Buksa per una lesione al polpaccio e i lungodegenti. In difesa occhi puntati su Oumar Solet, nome caldo del mercato proprio in chiave Inter: il francese è nel mirino dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato e domani avrà l’occasione di mettersi in mostra direttamente davanti agli osservatori interisti.

L’Inter di Chivu vola: campioni d’inverno a +6

Momento opposto per l’Inter di Cristian Chivu, che sta dominando il campionato con una solidità impressionante. I nerazzurri guidano la classifica con 46 punti, frutto di 15 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, e dopo i recuperi della 16ª giornata hanno allungato a +6 sul Milan e sul Napoli. Una fuga che sembra voler ripetere il cammino trionfale della passata stagione.

L’ultima partita ha visto i nerazzurri piegare il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della 16ª giornata, grazie al gol decisivo di Francesco Pio Esposito al 78′. Una vittoria sofferta ma fondamentale, arrivata dopo lo spettacolare 2-2 contro il Napoli nello scontro diretto. Il giovane attaccante classe 2005 si sta rivelando una risorsa preziosa dalla panchina, capace di entrare e cambiare le partite nei momenti decisivi.

La squadra di Chivu ha inanellato sette vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali proprio contro il Lecce che ha sancito l’aritmetica conquista del titolo di campione d’inverno. Un primato costruito grazie alla miglior difesa del torneo (solo 17 gol subiti) e a un attacco prolifico che ha già segnato 42 reti, la miglior media del campionato con 2,21 gol a partita.

Per la trasferta friulana, Chivu dovrà rinunciare a pedine importanti. Hakan Calhanoglu è ancora ai box per un risentimento muscolare al soleo sinistro rimediato nel big match contro il Napoli e tornerà a fine gennaio. Out anche Denzel Dumfries, operato alla caviglia, e Tomas Palacios per noie muscolari. Al posto del regista turco agirà ancora Piotr Zielinski, affiancato da Nicolò Barella e uno tra Mkhitaryan e Sucic in mediana.

Le probabili formazioni

Runjaic dovrebbe schierare un 3-5-1-1 con Okoye tra i pali. La difesa a tre vedrà protagonisti Kristensen, Kabasele e il già citato Solet. Sulle fasce agiranno Zanoli a destra e Kamara a sinistra, mentre in mediana Karlstrom (diffidato) sarà affiancato da Ekkelenkamp e Piotrowski, quest’ultimo favorito su Miller. In attacco Atta agirà da trequartista alle spalle dell’unica punta Davis.

Chivu risponderà con il consueto 3-5-2. Sommer tra i pali, linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco presidieranno le fasce, con Barella, Zielinski e Mkhitaryan (o Sucic) in mezzo. In attacco la coppia collaudata formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che potrebbe partire dalla panchina per rifiatare.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

I precedenti storici tra Udinese e Inter

La storia degli scontri diretti sorride nettamente ai nerazzurri. In 104 partite ufficiali disputate tra le due formazioni, l’Inter ha conquistato 55 vittorie contro le 22 dell’Udinese, con 27 pareggi. Un dominio che si accentua ulteriormente nelle sfide più recenti: i nerazzurri hanno vinto le ultime 6 gare di Serie A contro i friulani.

Al Bluenergy Stadium il bilancio è più equilibrato, ma sempre favorevole all’Inter. Nelle ultime sette trasferte a Udine i nerazzurri hanno sempre portato a casa i tre punti, con l’ultima vittoria friulana che risale addirittura al 2017, quando l’Udinese si impose con un netto 3-1. Da allora è iniziato un dominio interista che sembra non voler finire.

L’ultimo precedente stagionale risale alla 2ª giornata di andata, disputata il 31 agosto 2025 a San Siro: in quell’occasione l’Inter si impose 3-2 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Una vittoria che inaugurò la risalita nerazzurra dopo un avvio di stagione complicato sotto la guida di Chivu, subentrato in estate a Simone Inzaghi.

Le chiavi tattiche della partita

Dal punto di vista tattico, la sfida presenta temi interessanti. L’Udinese dovrà necessariamente cercare di chiudere gli spazi centrali per limitare il palleggio dell’Inter e sfruttare le ripartenze, arma che con Zaniolo in campo ha sempre funzionato alla perfezione. Senza il fantasista ex Roma, il compito diventa più arduo: Atta dovrà dimostrare di essere all’altezza nel ruolo di rifinitore, mentre Davis sarà chiamato a far valere la sua fisicità contro la difesa nerazzurra.

L’Inter, dal canto suo, cercherà di imporre il proprio gioco fatto di possesso palla e pressing alto. Barella e Zielinski dovranno garantire qualità e quantità in mezzo al campo, mentre Thuram e Lautaro Martinez avranno il compito di finalizzare le azioni offensive. Attenzione anche alle incursioni degli esterni: Dimarco da sinistra e Luis Henrique da destra possono essere armi letali per scardinare la difesa friulana.

Chivu dovrà gestire le energie della squadra in vista dei prossimi impegni ravvicinati, ma difficilmente rinuncerà ai titolarissimi in una partita che può valere un ulteriore allungo in classifica.

Pronostico e quote

Le quote dei bookmaker vedono l’Inter nettamente favorita, con la vittoria esterna quotata intorno a 1.45-1.50. Il pareggio si attesta attorno a 4.50-5.00, mentre il successo dell’Udinese paga oltre 6.50. I mercati più interessanti riguardano il Gol/No Gol (entrambe le opzioni quotate in modo equilibrato) e l’Over 2.5, considerata la grande efficacia offensiva dell’Inter e la tendenza dell’Udinese a subire gol (1.6 reti subite di media a partita).

Tuttavia, le statistiche non sempre raccontano tutta la verità. L’Udinese in casa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come testimonia la recente vittoria contro il Napoli campione d’Italia in carica. La sfida del Bluenergy Stadium potrebbe riservare sorprese.

Curiosità e statistiche

L’Inter ha la miglior difesa del campionato con soli 17 gol subiti e, insieme alla Lazio, vanta il maggior numero di clean sheet: 10 in 20 partite. Una solidità che ha permesso alla squadra di Chivu di costruire il vantaggio attuale in classifica.

Lautaro Martinez è il capocannoniere della squadra e uno dei migliori marcatori del campionato. L’argentino vive un rapporto speciale con le partite “sporche”: quando l’Inter fatica a sbloccare, spesso è lui a trovare la giocata decisiva. Contro l’Udinese ha sempre fatto bene: 7 gol negli ultimi 5 confronti.

Francesco Pio Esposito sta emergendo come la grande rivelazione della stagione nerazzurra. Il giovane attaccante classe 2005, cresciuto nel vivaio interista, ha già segnato 4 gol stagionali (2 in campionato, 1 in Champions e 1 in Coppa Italia) e sta dimostrando di poter essere un’arma preziosa a gara in corso.

Per l’Udinese, Keinan Davis è il riferimento offensivo con 5 gol stagionali, mentre in cabina di regia Sandi Lovric e Jaka Bijol garantiscono equilibrio e qualità. Pesa l’assenza di Zaniolo, che con i suoi 5 gol e 2 assist era diventato l’anima della squadra friulana.

La sfida di domani rappresenta per l’Udinese l’occasione di compiere un’impresa contro la capolista, mentre per l’Inter è il modo migliore per proseguire la marcia verso lo scudetto. Appuntamento alle 15:00 al Bluenergy Stadium per una partita che promette emozioni.