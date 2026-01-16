È ancora tempo di Blind Auditions per The Voice Kids, la versione junior del celebre talent che porta sul palco le voci più promettenti d’Italia tra i 7 e i 14 anni.

Il programma va in onda sabato 17 gennaio in prima serata su Rai 1.

Antonella Clerici alla guida

Alla conduzione c’è Antonella Clerici, che accompagna il pubblico tra storie personali, sogni e talento dei piccoli concorrenti, veri protagonisti di questa fase iniziale.

I coach e la sfida al buio

Sulle iconiche poltrone rosse siedono Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Anche in questa seconda serata i coach ascoltano i concorrenti di spalle: a contare è solo la voce. Se più coach si girano, la scelta finale spetta al giovane artista.

Super Pass e Super Blocco

Nel corso delle quattro puntate di Blind Auditions, ogni coach può usare due strumenti chiave:

Super Pass , che manda un concorrente direttamente in finale

, che manda un concorrente direttamente in finale Super Blocco, per impedire a un altro coach di scegliere un talento

Al termine delle audizioni, ogni squadra sarà composta da nove concorrenti: uno già finalista grazie al Super Pass e otto pronti a sfidarsi nella fase successiva.

Verso la finale

Dopo le sfide, emergeranno tre concorrenti per team che, insieme ai titolari del Super Pass, si esibiranno nella finale di sabato 14 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Dove vederlo

Il programma è disponibile anche on demand su RaiPlay, con clip delle esibizioni, momenti salienti e puntate complete caricate subito dopo la messa in onda. È visibile anche all’estero su Rai Italia.