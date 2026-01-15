Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, va in onda il secondo dei quattro appuntamenti con Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino.

Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, porta sul palco artisti non professionisti scelti per la loro sorprendente somiglianza con grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Anche in questa puntata, tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, con arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Persone comuni, grandi imitazioni

Negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, persone comuni diventano protagoniste per una sera, trasformandosi nei loro idoli musicali. Il risultato è uno spettacolo leggero, fatto di emozioni, divertimento e sorprese, capace di coinvolgere pubblico e giuria.

A valutare le performance una giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati da un quarto giudice speciale: Francesco Totti, pronto a commentare con ironia e giudizi diretti.

In palio l’accesso alla finalissima del 30 gennaio, riservata ai migliori classificati delle puntate.

Il lavoro dietro le quinte e l’“Ascensore”

Per i dieci concorrenti in gara, l’emozione dell’esordio si unisce al lavoro del team di Tale e Quale Show: costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach seguono passo dopo passo ogni trasformazione.

Immancabile anche il celebre “Ascensore”, che offrirà ad alcuni aspiranti concorrenti la possibilità di convincere la giuria, in pochi secondi, a entrare ufficialmente in gara nella puntata successiva.

Carmen Di Pietro torna in scena

Anche in questo secondo appuntamento è confermata la presenza di Carmen Di Pietro, impegnata in una curiosa sfida “di fantasia”: dovrà imitare una cantante famosa, dando vita a un doppio travestimento che promette momenti esilaranti.

Verso la serata finale

La serata conclusiva vedrà sfidarsi i primi due classificati delle puntate in corso insieme ad alcuni dei migliori interpreti delle edizioni precedenti, per conquistare il titolo di Campione di Tali e Quali.

Il programma è seguito sui social con l’hashtag #taliequali ed è disponibile anche online attraverso il sito ufficiale Rai.