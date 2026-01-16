Il tg satirico più longevo della televisione italiana si prepara a una rivoluzione storica. Striscia la notizia approda in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 22 gennaio 2026 con un format completamente rinnovato intitolato La voce della presenza. Il programma ideato da Antonio Ricci inaugura una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate speciali, una a settimana, che promettono di regalare al pubblico serate ricche di varietà, satira pungente e inchieste esclusive. Alla conduzione ritroviamo la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, pronti a guidare uno show che si preannuncia imperdibile.

Un format rinnovato per la prima serata

L’approdo in prime time rappresenta per Striscia la notizia un’evoluzione naturale dopo oltre trent’anni di successi nell’access prime time. Il format La voce della presenza è stato pensato appositamente per la nuova collocazione oraria, con contenuti più ampi e articolati rispetto alla versione tradizionale del programma.

Le cinque puntate settimanali offriranno un mix equilibrato di intrattenimento e informazione satirica, mantenendo intatto lo spirito irriverente che ha reso Striscia un punto di riferimento per milioni di telespettatori italiani. La formula vincente del tg satirico si arricchisce di nuovi elementi spettacolari, pensati per conquistare il pubblico della prima serata.

Lo studio completamente rinnovato

Una delle novità più evidenti riguarda l’ambientazione scenografica. Lo studio di Striscia la notizia è stato completamente riprogettato per l’occasione, con un restyling che valorizza la dimensione dello show serale. La nuova scenografia, firmata da Marco Calzavara, offre spazi più ampi e dinamici, perfetti per ospitare le performance dal vivo e i numerosi ospiti previsti in ogni puntata.

L’illuminazione, curata dal direttore della fotografia Gianluca Bronzini, contribuisce a creare un’atmosfera moderna e accattivante, mentre la grafica di Reza Haririan aggiunge elementi visivi innovativi che arricchiscono l’esperienza televisiva.

Sei veline per lo show in prima serata

Grande novità di questa edizione è la presenza di sei veline invece delle tradizionali due. Un corpo di ballo ampliato che porterà sul palco energia, talento e coreografie spettacolari firmate da Manuela Bertolo. Le sei protagoniste sono Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Alessia Anzioli

Milanese di 20 anni, Alessia rappresenta la più giovane del gruppo. Il suo percorso formativo spazia dalle biotecnologie sanitarie, studiate alle superiori, alle attuali Scienze e tecnologie psicologiche all’università. Sportiva fin dalla primissima infanzia, ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico, iniziando a nuotare quando aveva appena 16 mesi.

Nel 2023 ha conquistato la fascia di Miss Lombardia, avvicinandosi così al mondo della moda. Tra le sue passioni ci sono la preparazione di dolci, i viaggi e le serie tv crime. Non è un caso che il suo sogno nel cassetto sia diventare criminologa.

Lavinia Circeo

Originaria di Pescara ma residente da cinque anni a Cannes, in Francia, Lavinia ha 24 anni ed è una vera cittadina del mondo. Parla fluentemente quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Ballerina diplomata al liceo coreutico, coltiva numerose passioni tra cui viaggiare, dipingere, ballare e cantare.

Il suo sogno è diventare attrice, ma il legame con Striscia la notizia è profondo e radicato nel tempo: è fan del programma fin da quando era piccolissima, tanto che sulla torta del suo terzo compleanno campeggiava l’immagine del Gabibbo.

Ginevra Festa

A 26 anni, Ginevra vanta un curriculum di tutto rispetto nel mondo della danza. Balla da quando ne aveva 4 e negli anni si è specializzata in discipline diverse: danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. La sua passione l’ha portata a esibirsi in palcoscenici internazionali come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e Canada.

Nel 2025 è entrata nel corpo di ballo di Elodie, partecipando al videoclip del singolo Mi ami, mi odi e accompagnando la cantante nel tour live in tutta Italia. Ha inoltre ballato nei concerti di Sfera Ebbasta. Il suo sogno è diventare direttrice artistica di grandi spettacoli dal vivo.

Lara Granata

Ballerina professionista milanese di 27 anni, Lara ha iniziato a studiare danza classica a soli 5 anni e da allora non si è più fermata. Specializzata in heels dance, ha già accumulato importanti esperienze televisive in Rai, lavorando a programmi come Tale e quale show, The voice senior, I migliori anni e Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Il suo momento di maggiore visibilità è arrivato con Sanremo 2025, dove ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie. Amante della lettura, dell’arte (il suo pittore preferito è Klimt) e della moda, sogna di ballare nei grandi concerti live in America.

Nausica Marasca

Originaria di Campobasso, Nausica ha 22 anni e rappresenta un volto già noto al pubblico di Striscia. Nella stagione 2024-2025 è stata velina, conquistando un primato storico: è stata la prima nella storia del programma eletta direttamente dai telespettatori attraverso il voto da casa.

Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, nutre una grande passione per lo spettacolo, la musica e il cinema. Si è avvicinata alla danza grazie alla ginnastica ritmica ed è appassionata di karate. Ama camminare all’aria aperta e leggere libri di crescita personale. Il suo sogno è recitare sul grande schermo.

Virginia Stablum

Trentina di nascita ma milanese d’adozione da otto anni, Virginia ha 27 anni e origini cosmopolite: tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna. Modella e content creator, nel 2018 ha partecipato a Uomini e donne di Maria De Filippi e nel 2022 è stata eletta Miss Universe Italia.

Appassionata di moda, beauty e fotografia, il suo sogno è aprire un brand che rispecchi i suoi valori personali.

La band dal vivo: novità assoluta

Tra le innovazioni più significative di questa edizione spicca la presenza di una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Una novità assoluta per Striscia la notizia che arricchisce lo show con sonorità fresche e performance musicali in tempo reale.

La presenza di musicisti sul palco aggiunge una dimensione spettacolare inedita al programma, rendendo ogni puntata un vero e proprio evento televisivo. La direzione musicale del maestro Morselli garantisce qualità e professionalità, elementi fondamentali per uno show di prima serata.

Maria De Filippi inviata speciale nella prima puntata

Il debutto del 22 gennaio riserva una sorpresa eccezionale: Maria De Filippi vestirà i panni di inviata del tg satirico. La conduttrice più amata della televisione italiana si cimenterà in un ruolo assolutamente inedito, affiancata da due volti noti del suo programma Uomini e donne: Tina Cipollari e Giovannino.

La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica merdina di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Un servizio che unisce satira e impegno civile, temi da sempre cari al programma di Antonio Ricci.

Ospiti d’eccezione: Del Piero e Bruzzone

La prima puntata del 22 gennaio vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano. In studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano e della Juventus, e la nota criminologa Roberta Bruzzone, volto televisivo molto apprezzato per le sue analisi sui casi di cronaca nera.

Ogni puntata ospiterà personaggi diversi, garantendo varietà e freschezza allo show. La presenza di nomi così prestigiosi fin dalla serata inaugurale conferma l’ambizione del programma di posizionarsi come appuntamento imperdibile del giovedì sera.

Gli inviati storici e le rubriche satiriche

Ai nastri di partenza troviamo una squadra di inviati collaudati pronti a portare sul campo le loro inchieste e i loro servizi. Tra i nomi confermati ci sono Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli.

Come recita il motto del programma, chi fa l’inviato di Striscia lo è per sempre: altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, mantenendo viva la tradizione di sorprese e novità che caratterizza il tg satirico.

Le rubriche confermate

Pronti con le loro rubriche satiriche anche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. I loro contributi rappresentano ormai un appuntamento fisso per gli affezionati del programma, offrendo sguardi ironici e pungenti sull’attualità italiana.

Il Gabibbo celebra 35 anni di successi

In prima linea come sempre il Gabibbo, icona assoluta del programma e mascotte amatissima da generazioni di italiani. Il pupazzone rosso celebra quest’anno i suoi 35 anni di successi, un traguardo straordinario che testimonia il legame profondo con il pubblico televisivo.

Il Gabibbo è stato recentemente festeggiato anche durante l’ultima edizione del Lucca Comics & Games, kermesse di fama mondiale che ha riservato alla mascotte di Striscia un’accoglienza da vera star. Un riconoscimento che conferma la sua popolarità trasversale, capace di conquistare sia il pubblico televisivo tradizionale sia le nuove generazioni.

La sigla dedicata a Donald Trump

Curiosità di questa edizione è la sigla di chiusura del programma, intitolata Dazi. Il brano è dedicato alle bizze del presidente americano Donald Trump e al tema delle politiche commerciali che stanno caratterizzando il dibattito internazionale. Una scelta che conferma la capacità di Striscia la notizia di intercettare l’attualità con ironia e tempestività.

Il team creativo e produttivo

Dietro al successo di Striscia la notizia c’è un team di professionisti di altissimo livello. Il programma è ideato e scritto da Antonio Ricci insieme a Lorenzo Beccati, con la collaborazione di Filippo Casaccia, Dario Ferrigno, Teo Guadalupi, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Dario Tiano.

La produzione è affidata a nomi di grande esperienza: Alberto Salaroli come responsabile della produzione, Massimo Perrone come produttore esecutivo e Giovanni Corrada come direttore di produzione. La regia è firmata da Mauro Marinello.

Quando e dove vedere Striscia la notizia in prima serata

Striscia la notizia – La voce della presenza debutta giovedì 22 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5. Il programma andrà in onda con cadenza settimanale per un totale di cinque puntate, sempre il giovedì sera.

Per chi non potesse seguire la diretta, le puntate saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda televisiva.