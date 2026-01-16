Si chiude con due vittorie esterne la sedicesima giornata di Serie A. Nei recuperi di giovedì 15 gennaio 2026, il Bologna espugna il Bentegodi battendo il Verona 3-2 e torna a vincere dopo quasi due mesi, mentre il Milan rimonta il Como al Sinigaglia con un netto 3-1 firmato dalla doppietta di Rabiot. I rossoneri si portano a -3 dall’Inter capolista, consolidando il secondo posto solitario.

Verona-Bologna 2-3: Italiano ritrova il sorriso, Zanetti sempre più nei guai

Dopo sette turni senza vittorie, il Bologna di Vincenzo Italiano ritrova finalmente i tre punti al Bentegodi, battendo l’Hellas Verona in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Un successo che rilancia le ambizioni europee dei rossoblù, ora all’ottavo posto con 30 punti.

La gara si apre con il vantaggio dei padroni di casa: al 13′ uno schema su punizione del Bologna si trasforma in un disastro, con Bernede che conduce un contropiede fulminante e serve Gift Orban, freddo nel battere Ravaglia. Ma i felsinei non si scompongono e ribaltano tutto in meno di mezz’ora con tre prodezze balistiche.

Al 21′ Riccardo Orsolini pesca un sinistro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali, un eurogol che riaccende il Bologna. Otto minuti dopo è Jens Odgaard a firmare il sorpasso con un mancino chirurgico dal limite su assist di Dominguez. Prima dell’intervallo, Santiago Castro cala il tris con una bordata da fuori area che non lascia scampo a Montipò: 3-1 al 43′.

Nella ripresa il Verona prova a riaprirla e ci riesce al 71′ con un autogol sfortunato di Freuler, che nel tentativo di anticipare Sarr infila la propria porta. Il finale è in trincea per il Bologna, con Ravaglia decisivo al 77′ su Sarr per evitare il pareggio.

Per il Verona di Paolo Zanetti è l’ennesima sconfitta casalinga: gli scaligeri restano ultimi in classifica con 13 punti insieme al Pisa, a -4 dalla salvezza. La posizione del tecnico è sempre più in bilico.

Tabellino:

Verona: Orban 13′

Orban 13′ Bologna: Orsolini 21′, Odgaard 29′, Castro 43′; aut. Freuler 71′

Como-Milan 1-3: Maignan para, Rabiot segna. Rossoneri a -3 dall’Inter

Al Sinigaglia va in scena una partita dalle due facce. Il Como di Fabregas domina il primo tempo, va in vantaggio e sfiora più volte il raddoppio, ma deve fare i conti con un Mike Maignan in versione superman. Poi il Milan di Allegri viene fuori alla distanza e ribalta tutto con un Adrien Rabiot straordinario, autore di una doppietta decisiva.

I lariani partono fortissimo e al 10′ passano in vantaggio con Marc Oliver Kempf, bravo a sfruttare un corner. Il Como continua a spingere: Nico Paz centra la traversa con un sinistro dal limite, Maignan compie almeno due parate miracolose su Da Cunha e Douvikas. Sembra una serata stregata per i rossoneri, ma allo scadere del primo tempo arriva la svolta.

Lo stesso Kempf commette fallo su Rabiot in area: è rigore. Christopher Nkunku dal dischetto non sbaglia e al 46′ firma l’1-1.

Nella ripresa il Milan cambia marcia. Al 55′ Leao si accentra dalla sinistra e serve Rabiot in area: il francese controlla e con un destro preciso batte Butez per il 2-1. Il Como non si arrende, Nico Paz sfiora ancora il pari colpendo l’incrocio dei pali, ma all’88′ Rabiot chiude i conti con una sassata da fuori area che vale la doppietta personale e il 3-1 finale.

Una vittoria fondamentale per il Milan, che sale a 43 punti al secondo posto solitario, staccando il Napoli di tre lunghezze e riducendo a -3 il gap dall’Inter capolista. Il Como resta sesto con 34 punti, ma esce dal Sinigaglia con l’amaro in bocca per una partita dominata a lungo e poi persa.

Tabellino:

Como: Kempf 10′

Kempf 10′ Milan: Nkunku rig. 46′, Rabiot 55′, Rabiot 88′

La classifica aggiornata dopo i recuperi

Pos Squadra Punti 1 Inter 46 2 Milan 43 3 Napoli 40 4 Juventus 39 5 Roma 39 6 Como 34 7 Atalanta 31 8 Bologna 30 … … … 19 Pisa 13 20 Verona 13

Il quadro completo dei recuperi della 16ª giornata

Data Partita Risultato 14/01 Napoli-Parma 0-0 14/01 Inter-Lecce 1-0 15/01 Verona-Bologna 2-3 15/01 Como-Milan 1-3

L’Inter si conferma campione d’inverno con 6 punti di vantaggio su Milan e Napoli. I rossoneri, grazie alla vittoria di Como, si prendono il secondo posto solitario e tornano in corsa per lo scudetto. Il Bologna respira e rilancia le ambizioni europee, mentre il Verona sprofonda sempre di più verso la Serie B.