Mike Maignan - LiveMedia/Alessio Marini
Serie A, i recuperi: Bologna corsaro a Verona, Rabiot trascina il Milan a Como

di 16 Gennaio 2026

Si chiude con due vittorie esterne la sedicesima giornata di Serie A. Nei recuperi di giovedì 15 gennaio 2026, il Bologna espugna il Bentegodi battendo il Verona 3-2 e torna a vincere dopo quasi due mesi, mentre il Milan rimonta il Como al Sinigaglia con un netto 3-1 firmato dalla doppietta di Rabiot. I rossoneri si portano a -3 dall’Inter capolista, consolidando il secondo posto solitario.

Vincenzo Italiano (Depositphotos)
Verona-Bologna 2-3: Italiano ritrova il sorriso, Zanetti sempre più nei guai

Dopo sette turni senza vittorie, il Bologna di Vincenzo Italiano ritrova finalmente i tre punti al Bentegodi, battendo l’Hellas Verona in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Un successo che rilancia le ambizioni europee dei rossoblù, ora all’ottavo posto con 30 punti.

La gara si apre con il vantaggio dei padroni di casa: al 13′ uno schema su punizione del Bologna si trasforma in un disastro, con Bernede che conduce un contropiede fulminante e serve Gift Orban, freddo nel battere Ravaglia. Ma i felsinei non si scompongono e ribaltano tutto in meno di mezz’ora con tre prodezze balistiche.

Al 21′ Riccardo Orsolini pesca un sinistro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali, un eurogol che riaccende il Bologna. Otto minuti dopo è Jens Odgaard a firmare il sorpasso con un mancino chirurgico dal limite su assist di Dominguez. Prima dell’intervallo, Santiago Castro cala il tris con una bordata da fuori area che non lascia scampo a Montipò: 3-1 al 43′.

Nella ripresa il Verona prova a riaprirla e ci riesce al 71′ con un autogol sfortunato di Freuler, che nel tentativo di anticipare Sarr infila la propria porta. Il finale è in trincea per il Bologna, con Ravaglia decisivo al 77′ su Sarr per evitare il pareggio.

Per il Verona di Paolo Zanetti è l’ennesima sconfitta casalinga: gli scaligeri restano ultimi in classifica con 13 punti insieme al Pisa, a -4 dalla salvezza. La posizione del tecnico è sempre più in bilico.

Tabellino:

  • Verona: Orban 13′
  • Bologna: Orsolini 21′, Odgaard 29′, Castro 43′; aut. Freuler 71′

Como-Milan 1-3: Maignan para, Rabiot segna. Rossoneri a -3 dall’Inter

Al Sinigaglia va in scena una partita dalle due facce. Il Como di Fabregas domina il primo tempo, va in vantaggio e sfiora più volte il raddoppio, ma deve fare i conti con un Mike Maignan in versione superman. Poi il Milan di Allegri viene fuori alla distanza e ribalta tutto con un Adrien Rabiot straordinario, autore di una doppietta decisiva.

I lariani partono fortissimo e al 10′ passano in vantaggio con Marc Oliver Kempf, bravo a sfruttare un corner. Il Como continua a spingere: Nico Paz centra la traversa con un sinistro dal limite, Maignan compie almeno due parate miracolose su Da Cunha e Douvikas. Sembra una serata stregata per i rossoneri, ma allo scadere del primo tempo arriva la svolta.

Lo stesso Kempf commette fallo su Rabiot in area: è rigore. Christopher Nkunku dal dischetto non sbaglia e al 46′ firma l’1-1.

Nella ripresa il Milan cambia marcia. Al 55′ Leao si accentra dalla sinistra e serve Rabiot in area: il francese controlla e con un destro preciso batte Butez per il 2-1. Il Como non si arrende, Nico Paz sfiora ancora il pari colpendo l’incrocio dei pali, ma all’88′ Rabiot chiude i conti con una sassata da fuori area che vale la doppietta personale e il 3-1 finale.

Una vittoria fondamentale per il Milan, che sale a 43 punti al secondo posto solitario, staccando il Napoli di tre lunghezze e riducendo a -3 il gap dall’Inter capolista. Il Como resta sesto con 34 punti, ma esce dal Sinigaglia con l’amaro in bocca per una partita dominata a lungo e poi persa.

Tabellino:

  • Como: Kempf 10′
  • Milan: Nkunku rig. 46′, Rabiot 55′, Rabiot 88′

La classifica aggiornata dopo i recuperi

PosSquadraPunti
1Inter46
2Milan43
3Napoli40
4Juventus39
5Roma39
6Como34
7Atalanta31
8Bologna30
19Pisa13
20Verona13

Il quadro completo dei recuperi della 16ª giornata

DataPartitaRisultato
14/01Napoli-Parma0-0
14/01Inter-Lecce1-0
15/01Verona-Bologna2-3
15/01Como-Milan1-3

L’Inter si conferma campione d’inverno con 6 punti di vantaggio su Milan e Napoli. I rossoneri, grazie alla vittoria di Como, si prendono il secondo posto solitario e tornano in corsa per lo scudetto. Il Bologna respira e rilancia le ambizioni europee, mentre il Verona sprofonda sempre di più verso la Serie B.

Marco Mattei

Marco Mattei

Dalla Puglia con furore. Appassionato di calcio e sport, ma anche di tutto il mondo del Lifestyle.

