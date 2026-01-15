Si chiude oggi, giovedì 15 gennaio 2026, il girone d’andata della Serie A con gli ultimi due recuperi della sedicesima giornata rinviata per la Supercoppa Italiana. Dopo il pareggio a reti bianche del Napoli col Parma e la vittoria di misura dell’Inter sul Lecce, tocca a Verona-Bologna (ore 18:30) e Como-Milan (ore 20:45) completare il turno. Due sfide con motivazioni molto diverse ma ugualmente decisive per la classifica.

Verona-Bologna (ore 18:30, DAZN): ultima spiaggia per Zanetti

Paolo Zanetti (depositphotos)

Al Bentegodi va in scena una partita cruciale soprattutto per i padroni di casa. L’Hellas Verona di Paolo Zanetti è scivolato al penultimo posto in classifica dopo la sconfitta contro la Lazio e ha un disperato bisogno di punti per non perdere ulteriore terreno nella lotta salvezza. Gli scaligeri arrivano da un solo punto nelle ultime quattro partite, ottenuto a Napoli prima della rimonta subita.

Il Bologna di Vincenzo Italiano non sta attraversando un momento migliore: i felsinei sono a secco di vittorie da ben sette giornate (3 pareggi e 4 sconfitte) e vedono allontanarsi la zona Europa. L’ultimo pareggio beffa contro il Como, con il gol della rimonta subito all’ultimo secondo, ha lasciato l’amaro in bocca.

Zanetti ritrova Belghali dopo la Coppa d’Africa e dovrebbe rilanciare la coppia Giovane-Orban in attacco. Out Suslov, da valutare Akpa Akpro. Italiano deve fare a meno dello squalificato Cambiaghi (due turni dopo il rosso col Como) e potrebbe affidarsi a Castro come riferimento offensivo con Orsolini e Rowe sulle fasce.

Da segnalare il divieto di trasferta per i tifosi bolognesi disposto dal prefetto scaligero.

Probabili formazioni:

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia

Como-Milan (ore 20:45, DAZN): Allegri a caccia del sorpasso

Il big match di giornata si gioca al Sinigaglia, dove il Como di Cesc Fabregas ospita il Milan di Massimiliano Allegri. Una sfida che profuma d’alta classifica: i lariani sono sesti con 34 punti e sognano l’Europa, i rossoneri sono secondi a 40 punti e vogliono rimanere agganciati al treno scudetto.

Il Milan arriva da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Genoa e Fiorentina, con rimonte subite nel finale che hanno fatto storcere il naso ad Allegri. Dopo il passo falso del Napoli (0-0 col Parma) e la vittoria dell’Inter sul Lecce, i rossoneri devono vincere per non scivolare a -6 dalla vetta e per tenere a distanza Juve e Roma.

Allegri ritrova Tomori dopo la squalifica e rilancia i big: tornano titolari Modric e Rabiot a centrocampo, con Pulisic e probabilmente Nkunku in attacco (Leao non è al meglio). Out Fullkrug per una frattura al dito del piede, da valutare Pavlovic che ha un fastidio all’adduttore.

Il Como deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo: out Morata (ex di turno), Diao e Addai. Fabregas si affida all’intoccabile Nico Paz sulla trequarti insieme a Jesus Rodriguez e Douvikas come punta centrale. Torna Ramon dopo la squalifica.

I precedenti sorridono ai rossoneri: 5 vittorie su 5 negli ultimi confronti diretti, incluso il doppio 2-1 della scorsa stagione.

Probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

La classifica prima dei recuperi

Pos Squadra Punti 1 Inter 46 2 Milan 40 3 Napoli 40 4 Juventus 39 5 Roma 39 6 Como 34 … … … 19 Verona 15

In caso di vittoria, il Milan rimarrebbe a -6 dall’Inter ma si porterebbe a +3 sul Napoli. Il Como con un successo si avvicinerebbe ulteriormente alla zona Champions. Per il Verona ogni punto è oro nella corsa salvezza, mentre il Bologna cerca di ripartire dopo un periodo nero.